A MOL-csoport és szlovák leányvállalata, a Slovnaft hivatalos panaszt nyújtott be az Európai Bizottságnál a horvát Adria-vezetéket üzemeltető JANAF ellen.
Mi várhat a világra a Hormuzi-szoros lezárása után? Ezek lehetnek a megoldások
Irán bejelentette a Hormuzi-szoros lezárását a közel-keleti katonai eszkaláció közepette, ami azonnali árrobbanást okozott az olaj- és földgázpiacon. Európa energiaellátása ugyan nincs közvetlen veszélyben, de a piaci sokk és az áremelkedés már most komoly fejfájást okoz az uniós döntéshozóknak, akik éppen az ipar versenyképességének helyreállításán dolgoznak - írta meg az euronews.
A Perzsa-öböl és az Ománi-öböl között húzódó Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb energetikai szűk keresztmetszete: a globális olajtermelés mintegy 20 százaléka, nagyjából napi 20 millió hordónyi mennyiség halad át rajta. A nagyrészt iráni ellenőrzés alatt álló hajózási folyosó lezárása azt követően történt, hogy Irán az amerikai és izraeli csapásokra válaszul megtorló lépéseket tett, és találatok érték a térségben tartózkodó hajókat. A hajózási biztosítók azóta visszavonták a háborús kockázati biztosítási fedezetet.
Több európai ország – köztük Olaszország, Görögország, Spanyolország, Lengyelország és Belgium – jelentős mértékben támaszkodik az Öböl-térségből származó olajimportra vagy annak finomítására. Szaúd-Arábia 2025 első kilenc hónapjában az EU teljes kőolajimportjának 6,8 százalékát adta, a legnagyobb vásárlók Spanyolország, Németország, Franciaország és Hollandia voltak. Szakértők szerint a szoros lezárása ugyan nem vágja el teljesen Európa olajellátását, de tartósan felfelé hajtja az árakat, és jelentősen megzavarja a piacokat.
Az Európai Bizottság szerdán technikai szakértői egyeztetést hívott össze az új energiaválság kezelésére. A helyzet komolyan megnehezíti az unió amúgy is küzdelmes erőfeszítéseit a magas villamosenergia-árak csökkentésére és az európai ipar versenyképességének helyreállítására.
Bár az EU olajimportja viszonylag diverzifikált – Norvégia (14,6 százalék), az Egyesült Államok (14,5 százalék) és Kazahsztán (12,2 százalék) a három legnagyobb beszállító –, a Hormuzi-szoros kiesése így is érezhető sokkot okoz a piacokon.
Baird Langenbrunner, a Global Energy Monitor kutatója szerint két működőképes csővezeték jelenthet részleges alternatívát a Hormuzi-szoros megkerülésére. Az első a szaúdi Kelet–Nyugat kőolajvezeték, amely napi 5 millió hordó kapacitással rendelkezik, és az Abqaiq feldolgozó központból a Vörös-tenger partján fekvő Janbúig szállítja az olajat. A szakértő ugyanakkor megjegyzi, hogy Janbú nem Szaúd-Arábia fő exportközpontjának épült, ezért az infrastruktúra és a tankerrakodási kapacitás valószínűleg korlátozza a tényleges áteresztőképességet. A párhuzamos csővezeték-infrastruktúra átmeneti átállításával a teljes kapacitás elvben napi 7 millió hordóra növelhető lenne, ez azonban más fontos folyadékok szállításával versenyezne.
A második lehetőség az Egyesült Arab Emírségek Habshan–Fudzsajra kőolajvezetéke, amely az Ománi-öbölben fekvő Fudzsajra terminálra szállítja a nyersolajat. Ennek kapacitása azonban jóval szerényebb, napi mindössze 1,8 millió hordó. Ráadásul az Emírségek ezt az útvonalat már békeidőben is rendszeresen használja, hogy elkerülje a szoroson való áthaladás biztosítási és biztonsági többletköltségeit, így szabad tartalékkapacitás alig áll rendelkezésre.
Az iráni Goreh–Dzsaszk csővezeték elméletben szintén alkalmas lenne a Hormuzi-szoros megkerülésére, a gyakorlatban azonban nem jelent érdemi alternatívát. Irán súlyos amerikai szankciók alatt áll, energetikai infrastruktúráját rendszeresen katonai támadások érik, a vezeték megerősített kapacitása pedig mindössze napi 300 ezer hordó.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Összességében az alternatív csővezetékeken a Hormuzi-szoros napi mintegy 20 millió hordós forgalmának csak töredéke vezethető el, így a teljes kiesés pótlásáról szó sem lehet.
A tengeri szállításban az európai irányú fuvarok számára a Jóreménység foka megkerülésével vezető útvonal kínál elkerülő lehetőséget. Ez azonban jelentősen megnöveli a szállítási időt és a költségeket, és csak azon olajszállítmányok esetében jöhet szóba, amelyek nem rekedtek a Perzsa-öbölben. A tankerek ráadásul várhatóan a Vörös-tengeren és a Szuezi-csatornán történő áthaladást is igyekeznek majd elkerülni.
Európa számára több, biztonságosabbnak tekinthető alternatív beszerzési forrás is rendelkezésre áll. Az északi-tengeri termelés – a norvég és brit tengeri mezőkről tankerekkel közvetlenül európai kikötőkbe szállított nyersolaj – az egyik legmegbízhatóbb opció. Emellett az Egyesült Államok és Nyugat-Afrika, különösen Nigéria és Angola, szintén az atlanti tankerútvonalakon keresztül szállít közvetlenül Európába.
Észak-Afrika, elsősorban Algéria és Líbia, rendkívül rövid mediterrán szállítási útvonalakat kínál Dél-Európa számára, bár a líbiai politikai instabilitás tartós kockázatot jelent. A Kaszpi-tengeri és közép-ázsiai termelők – különösen Kazahsztán és Azerbajdzsán – olaja jellemzően csővezetékeken jut el a Fekete-tenger exporttermináljaira, majd a török szorosokon át a Földközi-tengerre. Latin-amerikai szállítók, főként Brazília és Guyana, szintén atlanti útvonalakon érhetik el Európát, teljesen elkerülve a közel-keleti szűk keresztmetszeteket.
Pauline Heinrichs, a londoni King's College hadtudományi oktatója szerint, ha Európa komolyan veszi biztonsági stratégiáját, csökkentenie kell a fosszilis energiahordozóktól való függésből fakadó sebezhetőséget. "Biztonsági stratégiánk jelenleg lényegében arra korlátozódik, hogy reagáljunk a fosszilis tüzelőanyagok által kiváltott válságokra – és ez alatt egyaránt értem magukat a fosszilis energiahordozókat, valamint az azokra támaszkodó hatalmakat, beleértve az Egyesült Államokat is" – fogalmazott a szakértő.
A NATO légvédelmi rendszerei megsemmisítettek egy Iránból indított ballisztikus rakétát, amely Törökország légtere felé tartott.
A fedélzeten tartózkodó 30 fős legénységet sikerült kimenteni, az elsüllyedés körülményei azonban továbbra is vitatottak.
Durva precedenst teremtett Donald Trump a Közel-Keleten: idők kérdése, és jön a kimondhatatlan krízis?
A rezsimváltás lehetséges, de jelenleg nem tűnik valószínűnek Iránban.
Az Iráni Háborúról vallott a biztonságpolitikai szakértő, Kaiser Ferenc: "ez még bárhová elfajulhat"
A szakértő szerint fordulópontot az jelenthet, ha Irán kimeríti rakéta- és drónkészleteit.
A miniszter hangsúlyozta, hogy folyamatosan tartja a kapcsolatot arab kollégáival.
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
Sokáig elméleti felvetésnek számított Magyarország EU-ból való kilépése, az utóbbi években azonban egyre gyakrabban jelenik meg a közbeszédben.
Az uniós intézményvezetők a nyilatkozatokban egyértelműen az iráni rezsimváltás lehetőségét hangsúlyozták.
A négy gyanúsított közül hármat az ügyben eljáró vizsgálóbíró előzetes letartóztatásba helyezett.
A közeljövőben a hivatalos nyilatkozatokban válhatnak kézzelfoghatóvá a nézetkülönbségek.
Ja az energiaárak tartósan elszállnak Irán miatt, az nemcsak a benzináraknál, hanem a kamatdöntéseknél, a vállalati beruházásoknál és a gazdasági növekedésben is gyorsan megmutatkozhat.
Durva atomfenyegetést küldött a világnak Irán: annyi nukleáris anyaguk van, hogy egy tucat atombombára is elég
A helyzet különösen ellentmondásos annak fényében, hogy Trump tavaly nyáron még Irán nukleáris létesítményeinek megsemmisítésével dicsekedett.
Irán felszólította az ENSZ Nemzetbiztonsági Tanácsát (BT), lépjen fel az Egyesült Államok és Izrael a síita állam indított háborúja ellen.
Az interjúban az ukrán elnök a magyar–ukrán viszonyról is beszélt, amit az MTI nem szemlézett.
Több rakéta csapódott Katar irányába, köztük a dohai Hamád nemzetközi repülőtér lehetett a célpont.
Az Izrael és az Egyesült Államok által Irán ellen végrehajtott támadásokban már legalább 787 ember halt meg.
Irán lezártnak tekinti a diplomáciai rendezés lehetőségét, és a továbbiakban védelmi képességei erősítésére összpontosít.
Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnökkel az orosz–magyar együttműködésről.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.