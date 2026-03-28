Nagy teher- és tartályhajók a Shahid Rajai kikötőben a Qeshm-szigeti mólóról, Perzsa-öböl, Irán
Világ

Brutális energiaválság van kialakulóban: az Egyesült Államok is bajban van, de mi fizethetjük a legmagasabb árat

Pénzcentrum
2026. március 28. 16:33

Az iráni háború rövid idő alatt globális gazdasági hatásokat váltott ki, amelyek messze túlmutatnak a régión. A Portfolio szerint a konfliktus egyik kulcseleme a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság, amely már most komoly zavarokat okoz az energiaszállításban, és ezen keresztül az egész világgazdaságban.

A legnagyobb nyomás az energiaárakon keresztül jelentkezik. Az Egyesült Államokat is érinti a drágulás, de Európa sokkal kiszolgáltatottabb helyzetben van, mivel nemcsak az árak emelkedésével, hanem a beszerzési források szűkülésével is szembe kell néznie.

Az Európai Unió egyszerre próbálja kezelni a dráguló energiát és az ellátási kockázatokat, de a reakció egyelőre lassúnak tűnik. Elemzők szerint a következő hónapok még adhatnak mozgásteret a helyzet kezelésére, később viszont rendkívüli lépésekre is szükség lehet, akár a monetáris politikában is.

A tartósan magas energiaárak komoly növekedési kockázatot jelentenek. Ha nem csillapodnak az árak, az Európai Központi Bank akár kamatemelésre is kényszerülhet az infláció fékezése érdekében, miközben a gazdaság már most is gyenge állapotban van. Ez a kombináció könnyen stagflációs helyzethez vezethet.

A konfliktus geopolitikai következményei is egyre erősebben kirajzolódnak. Az Egyesült Államok nehéz helyzetbe került, mivel nincs egyértelmű kilépési stratégia, miközben Kína szerepe felértékelődhet a háttérben. A Portfolio szerint az is felmerült, hogy Washingtonnak akár Peking segítségére is szüksége lehet a Hormuzi-szoros helyzetének rendezésében.

Ezzel párhuzamosan az atlanti kapcsolatok is újra fókuszba kerülhetnek. Az amerikai vezetés arra ösztönözheti európai partnereit, hogy katonai vagy gazdasági együttműködéssel járuljanak hozzá a térség stabilizálásához, cserébe kedvezőbb energiaellátási feltételekért.

A teljes kép alapján az látszik, hogy az iráni háború nemcsak egy regionális konfliktus, hanem egy olyan esemény, amely képes átrendezni a globális gazdasági erőviszonyokat. Az energiaárak, az ellátási láncok és a geopolitikai szövetségek egyszerre változnak, és minél tovább húzódik a konfliktus, annál mélyebb lesz a hatása a világgazdaságra.
Címlapkép: Getty Images
#energia #európai unió #világ #usa #kína #világgazdaság #gazdasági hatás #geopolitika #háború #energiaárak #izraeli-iráni háború

