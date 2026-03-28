2026. március 28. szombat Gedeon, Johanna
Helikopteres felvétel a washingtoni Fehér Házról naplementekor egy tiszta őszi estén.
Világ

Történelmi alkut köthet Trump: kiderült a titkos terv, amivel megakadályoznák egy újabb atomhatalom születését

2026. március 28. 11:04

Már ezen a héten közvetlen, személyes tárgyalások kezdődhetnek az Egyesült Államok és Irán között – derült ki Steve Witkoff amerikai főtárgyaló nyilatkozatából. Bár a háttérben, közvetítőkön keresztül már zajlanak az egyeztetések, Washington végső célja egy átfogó megállapodás megkötése és Teherán atomprogramjának megfékezése.

Az amerikai diplomata megerősítette: rendkívül bíznak abban, hogy a napokban létrejön a hivatalos találkozó. A jelenleg is zajló közvetett kommunikáció már most mindkét fél részéről pozitív lépéseket eredményezett. Donald Trump amerikai elnök nem rendelt el katonai csapást az iráni energetikai infrastruktúra ellen. Cserébe Teherán ismét biztosítja az olajszállító hajók szabad áthaladását a Hormuzi-szoroson.

A főtárgyaló ugyanakkor megjegyezte, hogy a két ország feltehetően eltérően értelmezi a tárgyalás fogalmát. Ezzel arra utalt, hogy az iráni vezetés a nyilvánosság előtt folyamatosan tagadja a Washingtonnal való hivatalos kapcsolatfelvételt.

Witkoff hangsúlyozta, hogy az amerikai elnök békemegállapodásra törekszik, de hisz az erőn alapuló békében. Az amerikai álláspont szerint megfelelő nyomásgyakorlás nélkül egyetlen felet sem lehet a tárgyalóasztalhoz ültetni.

Ennek szellemében az Egyesült Államok határozott célja Irán atomfegyverkezésének megakadályozása. Washington ezzel kívánja elkerülni, hogy a Közel-Keleten egy újabb "Észak-Korea" jöjjön létre.
#egyesült államok #világ #donald trump #irán #nukleáris energia #geopolitika #külpolitika #háború #Közel-Kelet #fegyverkezés #békemegállapodás

Bankgarancia
A bankok vállalják ügyfeleikért, ezzel lehetővé téve számukra, hogy egy másik banktól hitelt kapjanak. Ezt a kötelezettségét a bankszerződésben vállalja, pontosan meghatározva, milyen feltételek teljesülése esetén hívható az le. A bankgaranciáért fizetni kell, általában az adósság összegére vetítve évi 26%-ba kerül. Legfőképp vállalkozások veszik igénybe a bankok garanciáit. Ami egy visszavonhatatlan fizetési ígéret a hitelintézet részéről, amennyiben az ügyfél nem a szerződésnek megfelelően teljesít. A szállító cégeknek így csökken a kockázata. Főleg a nemzetközi kereskedelemben fontos, de a hazai körbetartozások miatt itthon is egyre népszerűbb a magas díjak ellenére is.

