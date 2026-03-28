Történelmi alkut köthet Trump: kiderült a titkos terv, amivel megakadályoznák egy újabb atomhatalom születését

Már ezen a héten közvetlen, személyes tárgyalások kezdődhetnek az Egyesült Államok és Irán között – derült ki Steve Witkoff amerikai főtárgyaló nyilatkozatából. Bár a háttérben, közvetítőkön keresztül már zajlanak az egyeztetések, Washington végső célja egy átfogó megállapodás megkötése és Teherán atomprogramjának megfékezése.

Az amerikai diplomata megerősítette: rendkívül bíznak abban, hogy a napokban létrejön a hivatalos találkozó. A jelenleg is zajló közvetett kommunikáció már most mindkét fél részéről pozitív lépéseket eredményezett. Donald Trump amerikai elnök nem rendelt el katonai csapást az iráni energetikai infrastruktúra ellen. Cserébe Teherán ismét biztosítja az olajszállító hajók szabad áthaladását a Hormuzi-szoroson.

A főtárgyaló ugyanakkor megjegyezte, hogy a két ország feltehetően eltérően értelmezi a tárgyalás fogalmát. Ezzel arra utalt, hogy az iráni vezetés a nyilvánosság előtt folyamatosan tagadja a Washingtonnal való hivatalos kapcsolatfelvételt.

Witkoff hangsúlyozta, hogy az amerikai elnök békemegállapodásra törekszik, de hisz az erőn alapuló békében. Az amerikai álláspont szerint megfelelő nyomásgyakorlás nélkül egyetlen felet sem lehet a tárgyalóasztalhoz ültetni.

Ennek szellemében az Egyesült Államok határozott célja Irán atomfegyverkezésének megakadályozása. Washington ezzel kívánja elkerülni, hogy a Közel-Keleten egy újabb "Észak-Korea" jöjjön létre.