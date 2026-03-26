Riadót fújt Zelenszkij: komoly figyelmeztetést küldött az ukrán elnök, megint trükközhetnek az oroszok

Az Oroszország elleni energiapiaci szankciók részleges feloldása mintegy 10 milliárd dolláros pluszbevételhez juttatja Moszkvát. Az ukrán elnök szerint ezt az összeget drónok gyártására és új katonák toborzására fordítják. Volodimir Zelenszkij úgy véli, ezen extra források nélkül a súlyos emberveszteségeket szenvedő orosz hadsereg ereje jelentősen meggyengülne - számolt be a Portfolio.

Az Egyesült Államok az iráni energiaválság miatt döntött úgy, hogy átmenetileg és részlegesen feloldja a Moszkvával szembeni korlátozásokat. Ennek következtében számos ázsiai ország kezdett ismét orosz kőolajat vásárolni. A megugró energiaárak pedig tovább növelték az orosz államháztartás bevételeit. Zelenszkij számításai szerint ezek a tényezők együttesen 10 milliárd dollárral gazdagítják Oroszországot.

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy Kijev azért reagál különösen érzékenyen a szankciók enyhítésére, mert a befolyó pénz közvetlenül a harctéri képességeket finanszírozza. Kiemelte, hogy a modern hadviselésben már nem a harckocsiké a főszerep.

A többletforrásokból az oroszok elsősorban drónokat szereznek be, valamint a szerződéses katonákat fizetik. Mint fogalmazott, ha Moszkva nem tudná finanszírozni a zsoldosokat, a hadsereg ütőképessége drasztikusan visszaesne.

A fronton uralkodó helyzettel kapcsolatban az államfő felhívta a figyelmet arra, hogy az orosz erők havonta 30-35 ezer embert veszítenek. Szerinte ez a hatalmas mértékű élőerő-veszteség önmagában is azt bizonyítja, hogy Oroszország lényegében már elvesztette a háborút.

