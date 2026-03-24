Egyre merészebb az orosz hadsereg: fényes nappal támadtak az ukrán nagyvárosra - ez már a lengyel határhoz is irtó közel van

Orosz drónok csaptak le fényes nappal Lviv belvárosára. A nyugat-ukrajnai történelmi városból több mint egy tucat sérültet jelentettek. Az ország más részeit is nagyszabású támadássorozat érte.

Az orosz erők kedden napközben indítottak dróntámadást Lviv központja ellen. A nyugat-ukrajnai város eddig nagyrészt elkerülte azokat a pusztító harcokat, amelyek az ország más területeit sújtják. A meglepetésszerű csapásban legkevesebb tizenhárom ember megsérült. Andrij Szadovij polgármester szerint a sérültek száma folyamatosan emelkedik.

Makszim Kozickij regionális kormányzó közölte, hogy a támadás Lviv központi részét érte. Az előzetes információk alapján egy UNESCO-világörökségi helyszín is megrongálódott. A kormányzó feltehetően a 17. századi Szent András-templomra utalt. A lakosságot óvóhelyekre szólították, mivel a fenyegetettség továbbra is magas maradt.

"Oroszország fényes nappal támad meg egy zsúfolt városközpontot" – írta bejegyzésében Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök.

A több mint 700 ezer lakosú Lviv Nyugat-Ukrajna legnagyobb városa. A település a lengyel határtól mindössze 65 kilométerre fekszik.

A lvivi támadás egy kiterjedt offenzíva része volt. Ukrán tisztviselők szerint az orosz erők összesen több mint 390 dróncsapást és 34 rakétatámadást hajtottak végre más városok, valamint kulcsfontosságú infrastrukturális létesítmények ellen szerte az országban. A támadások során lakóépületek és polgári létesítmények rongálódtak meg, sőt egy vonatot is célba vettek. Tizenegy régióban folytak mentési munkálatok. A csapásokban gyerekek is megsérültek, emellett halálos áldozatokról is beszámoltak.