A Lengyel Légierő F-16-os vadászgépe, emelkedés közben.
Világ

Masszív orosz csapás Ukrajna ellen: NATO-riadót fújtak Lengyelországban és Romániában

Pénzcentrum
2026. március 24. 17:16

Oroszország nagyszabású rakéta- és dróncsapást mért Ukrajnára. Erre válaszul Lengyelországban és Romániában is riasztották a NATO vadászgépeit. Ezzel egy időben a Kreml súlyos következményekkel fenyegette meg Nagy-Britanniát a Storm Shadow rakéták ukrajnai bevetése miatt - közölte a Mirror.

Az orosz támadásban Tu-95MSz és Tu-160MSz stratégiai bombázók vettek részt. Erre reagálva a lengyel és a szövetséges légierő vadászgépeket, valamint légtérfelderítő repülőgépeket vezényelt a lengyel légtérbe. A földi légvédelmi és radarrendszereket a legmagasabb készültségi fokozatba helyezték – közölte a varsói műveleti parancsnokság. Néhány órával korábban Romániában is felszálltak az F-16-os vadászgépek. Erre azután került sor, hogy orosz drónok a Duna mentén támadták Ukrajnát, közvetlenül a román határ közelében.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az éjszakai csapássorozat során legalább 34 rakéta érte Ukrajnát, amelyekből 25-öt sikerült elfogni. Az orosz erők összesen 426 drónt vetettek be, ezek közül 365-öt lelőttek vagy elektronikusan eltérítettek. Zaporizzsja megyében lakóépületeket ért találat, aminek következtében egy ember meghalt, öten pedig megsebesültek. Poltavában egy szállodát és több lakóházat is eltaláltak. Itt két ember életét vesztette, tizenegyen pedig megsérültek. A román határ közelében fekvő Ivano-Frankivszk megyében heves robbanások rázták meg a régiót. Harkivban eközben egy vonatra mértek csapást, ahol egy 61 éves férfi vesztette életét.

Az orosz akciók válaszcsapásként érkeztek, miután Ukrajna súlyos csapást mért Oroszország energiaexportjára. A Balti-tenger partján fekvő Primorszk, Oroszország legnagyobb kikötője továbbra is lángol egy precíziós ukrán támadás után. A kulcsfontosságú exportközpont megbénítása komoly veszteség Moszkva számára. Ez különösen most érzékeny pont, amikor az iráni válság miatt az amerikai olajszankciók enyhülőben vannak.

Eközben Andrej Kelin, Oroszország londoni nagykövete súlyos következményekkel fenyegetőzött a Storm Shadow rakéták bevetése miatt. Az ukrán erők a brit cirkálórakétákkal a hónap elején megrongáltak egy mikroelektronikai üzemet az oroszországi Brjanszk megyében. Kelin szerint a fegyverek brit közreműködés nélkül nem használhatók. Úgy véli, London az amerikai-izraeli Irán elleni csapások árnyékában szintén "erőt akart demonstrálni". A diplomata leszögezte: "Minden cselekedetnek van következménye, és a brjanszki tragédiában érintettek számára ezek a következmények súlyosak lesznek."
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #románia #világ #drón #lengyelország #geopolitika #orosz-ukrán háború #nato

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 24.
Azok járhatnak most nagyon jól, akiknek ilyen végzettsége van: szó szerint kapkodnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
2026. március 23.
Itt a kiskapu a nyugdíjasoknak: így nem maradnak anyagi segítség nélkül, ha beüt a baj
2026. március 24.
Tovább dagad a magyar Fanta-botrány: már négyszer kevesebb benne a gyümölcs, mint az olaszban - tényleg ezzel itatják itt az embereket?
2026. március 24.
Trump aggódhat, Netanjahu hatalmát is elsöpörheti a háború: óriási fordulat érik a legfontosabb választásokon 2026-ban
2026. március 24.
Fájó titok derült ki a hazai építőiparról: elképesztő pénzek vándorolnak ki Magyarországról, de már körvonalazódik a kiút
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 24. kedd
Gábor, Karina
13. hét
Március 24.
A tuberkulózis elleni küzdelem világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Kemény kijelentést tett Ursula von der Leyen az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hitelről: erre számíthat Zelenszkij
2
1 hete
Súlyos hír érkezett Vlagyimir Putyin egészségi állapotáról: így néz ki az orosz elnök rejtélyes betegsége
3
2 hete
Most érkezett: Zelenszkij bejelentette, hogy mikor indulhat újra a Barátság vezeték
4
3 napja
Végre megnyitották a csapokat: újraindult a kulcsfontosságú gázszállítás
5
5 napja
Egyre biztosabb: rekordsebességgel csatlakozhat az Európai Unióhoz a világ egyik leggazdagabb országa
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 24. 16:46
Kiderült a Lidl, Aldi féltve őrzött titka: ezért tarolnak Magyarországon is
Pénzcentrum  |  2026. március 24. 16:27
Brutálisan lehúzta az idei kilátásokat az MNB: megint lenullázódhat a magyar gazdaság, ha ez így megy tovább
Agrárszektor  |  2026. március 24. 17:37
Sokan hibáznak a tavaszi fűnyíráskor: mutatjuk, hogy csináld helyesen