Masszív orosz csapás Ukrajna ellen: NATO-riadót fújtak Lengyelországban és Romániában

Oroszország nagyszabású rakéta- és dróncsapást mért Ukrajnára. Erre válaszul Lengyelországban és Romániában is riasztották a NATO vadászgépeit. Ezzel egy időben a Kreml súlyos következményekkel fenyegette meg Nagy-Britanniát a Storm Shadow rakéták ukrajnai bevetése miatt - közölte a Mirror.

Az orosz támadásban Tu-95MSz és Tu-160MSz stratégiai bombázók vettek részt. Erre reagálva a lengyel és a szövetséges légierő vadászgépeket, valamint légtérfelderítő repülőgépeket vezényelt a lengyel légtérbe. A földi légvédelmi és radarrendszereket a legmagasabb készültségi fokozatba helyezték – közölte a varsói műveleti parancsnokság. Néhány órával korábban Romániában is felszálltak az F-16-os vadászgépek. Erre azután került sor, hogy orosz drónok a Duna mentén támadták Ukrajnát, közvetlenül a román határ közelében.

Az éjszakai csapássorozat során legalább 34 rakéta érte Ukrajnát, amelyekből 25-öt sikerült elfogni. Az orosz erők összesen 426 drónt vetettek be, ezek közül 365-öt lelőttek vagy elektronikusan eltérítettek. Zaporizzsja megyében lakóépületeket ért találat, aminek következtében egy ember meghalt, öten pedig megsebesültek. Poltavában egy szállodát és több lakóházat is eltaláltak. Itt két ember életét vesztette, tizenegyen pedig megsérültek. A román határ közelében fekvő Ivano-Frankivszk megyében heves robbanások rázták meg a régiót. Harkivban eközben egy vonatra mértek csapást, ahol egy 61 éves férfi vesztette életét.

Az orosz akciók válaszcsapásként érkeztek, miután Ukrajna súlyos csapást mért Oroszország energiaexportjára. A Balti-tenger partján fekvő Primorszk, Oroszország legnagyobb kikötője továbbra is lángol egy precíziós ukrán támadás után. A kulcsfontosságú exportközpont megbénítása komoly veszteség Moszkva számára. Ez különösen most érzékeny pont, amikor az iráni válság miatt az amerikai olajszankciók enyhülőben vannak.

Eközben Andrej Kelin, Oroszország londoni nagykövete súlyos következményekkel fenyegetőzött a Storm Shadow rakéták bevetése miatt. Az ukrán erők a brit cirkálórakétákkal a hónap elején megrongáltak egy mikroelektronikai üzemet az oroszországi Brjanszk megyében. Kelin szerint a fegyverek brit közreműködés nélkül nem használhatók. Úgy véli, London az amerikai-izraeli Irán elleni csapások árnyékában szintén "erőt akart demonstrálni". A diplomata leszögezte: "Minden cselekedetnek van következménye, és a brjanszki tragédiában érintettek számára ezek a következmények súlyosak lesznek."