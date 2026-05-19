Itt a vége, tényleg távozik a Citytől Pep Guardiola: az utolsó tánc következik vasárnap
A színfalak mögött már javában készülnek a csapatot tíz éve irányító, korszakos zseni, Pep Guardiola búcsúztatására. Utódja a korábbi Chelsea-menedzser, Enzo Maresca lehet - írta meg a BBC Sport.
A BBC Sport információi szerint a vasárnapi, Aston Villa elleni idényzáró bajnoki mérkőzés lesz Guardiola utolsó fellépése a Manchester City kispadján. Jóllehet a klub a nyilvánosság felé azt kommunikálja, hogy bízik az edző maradásában, a háttérben a stáb és a játékosok is tényként kezelik a távozását. A vezetőség eközben már a méltó búcsúztatásán dolgozik. Felmerült például, hogy az 55 éves szakemberről nevezzék el a stadion újonnan kibővített északi lelátóját, az edző azonban egy sajtótájékoztatón határozottan elhárította ezt az ötletet.
Guardiola az újságírók előtt rendre hárítja a jövőjét firtató kérdéseket. Általában arra hivatkozik, hogy még egy év hátravan a szerződéséből. Az elmúlt napok eseményei azonban másra utalnak. A Chelsea elleni FA-kupa-győzelem után például a stáb minden egyes tagjával külön fotózkodott a trófeával, ami sokatmondó gesztus volt a részéről.
A spanyol tréner tízéves manchesteri regnálása alatt teljesen átformálta az angol futballt. Eddig 17 jelentős trófeát, összesen pedig húszat nyert a csapattal. Ezek között szerepel hat bajnoki cím, egy Bajnokok Ligája-győzelem, három FA-kupa és öt Ligakupa.
Guardiola olyan történelmi tetteket hajtott végre a klubbal, mint a 100 pontos bajnoki rekord felállítása, vagy a történelmi triplázás, azaz a bajnokság, az FA-kupa és a Bajnokok Ligája megnyerése egy szezonon belül. Szintén egyedülálló a zsinórban megszerzett négy Premier League-cím. Elképesztő manchesteri örökségét a hétvégén akár egy hetedik bajnoki elsőséggel is megkoronázhatja.
Távozásával egy aranykorszak is lezárul a Manchester City történetében, hiszen a csapat magja szintén átalakulóban van. Bernardo Silva csapatkapitány és John Stones már megerősítette, hogy a nyáron, szerződésük lejártával elhagyja a klubot. Ezzel követik a közelmúltban távozott olyan alapembereket, mint Kevin De Bruyne, Ederson és Kyle Walker.
