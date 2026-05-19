2026. május 19. kedd Ivó, Milán
22 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Manchester Citys logója és jelvénye az Etihad Stadion előtt. 2024. július 17.
Sport

Itt a vége, tényleg távozik a Citytől Pep Guardiola: az utolsó tánc következik vasárnap

Pénzcentrum
2026. május 19. 10:15

A színfalak mögött már javában készülnek a csapatot tíz éve irányító, korszakos zseni, Pep Guardiola búcsúztatására. Utódja a korábbi Chelsea-menedzser, Enzo Maresca lehet - írta meg a BBC Sport.

A BBC Sport információi szerint a vasárnapi, Aston Villa elleni idényzáró bajnoki mérkőzés lesz Guardiola utolsó fellépése a Manchester City kispadján. Jóllehet a klub a nyilvánosság felé azt kommunikálja, hogy bízik az edző maradásában, a háttérben a stáb és a játékosok is tényként kezelik a távozását. A vezetőség eközben már a méltó búcsúztatásán dolgozik. Felmerült például, hogy az 55 éves szakemberről nevezzék el a stadion újonnan kibővített északi lelátóját, az edző azonban egy sajtótájékoztatón határozottan elhárította ezt az ötletet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Guardiola az újságírók előtt rendre hárítja a jövőjét firtató kérdéseket. Általában arra hivatkozik, hogy még egy év hátravan a szerződéséből. Az elmúlt napok eseményei azonban másra utalnak. A Chelsea elleni FA-kupa-győzelem után például a stáb minden egyes tagjával külön fotózkodott a trófeával, ami sokatmondó gesztus volt a részéről.

A spanyol tréner tízéves manchesteri regnálása alatt teljesen átformálta az angol futballt. Eddig 17 jelentős trófeát, összesen pedig húszat nyert a csapattal. Ezek között szerepel hat bajnoki cím, egy Bajnokok Ligája-győzelem, három FA-kupa és öt Ligakupa.

Anglia
Manchester City
Piaci érték: 1 314,50M €
Jelenlegi helyezés: #2
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
Arsenal
37
25
7
5
69
26
43
82
2.
Manchester City
36
23
8
5
75
32
43
77
3.
Manchester United
37
19
11
7
66
50
16
68
Adatlap létrehozva: 2026.05.19.

Guardiola olyan történelmi tetteket hajtott végre a klubbal, mint a 100 pontos bajnoki rekord felállítása, vagy a történelmi triplázás, azaz a bajnokság, az FA-kupa és a Bajnokok Ligája megnyerése egy szezonon belül. Szintén egyedülálló a zsinórban megszerzett négy Premier League-cím. Elképesztő manchesteri örökségét a hétvégén akár egy hetedik bajnoki elsőséggel is megkoronázhatja.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Távozásával egy aranykorszak is lezárul a Manchester City történetében, hiszen a csapat magja szintén átalakulóban van. Bernardo Silva csapatkapitány és John Stones már megerősítette, hogy a nyáron, szerződésük lejártával elhagyja a klubot. Ezzel követik a közelmúltban távozott olyan alapembereket, mint Kevin De Bruyne, Ederson és Kyle Walker.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #premier league #edző #angol foci #pep guardiola #manchester city #edzőváltás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:30
10:15
10:01
09:55
09:47
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 19.
Megszólalt a Kifli.hu frissen érkezett vezetője: teljesen új irányt vesz az online bolt, ez rengeteg magyar vásárlót érint
2026. május 18.
Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?
2026. május 19.
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
2026. május 19.
Vége az olcsó nyaralások korszakának? Durva fordulat a turistaparadicsomban: jönnek a korlátozások, ezzel a magyaroknak is számolnia kell
2026. május 18.
Kiderült, hol a legbiztonságosabb élni a világon: óriási meglepetés az élen, a magyar városok nagy pofont kaptak
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 19. kedd
Ivó, Milán
21. hét
Május 19.
Forrásvizek napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
2
1 napja
F1 Kanadai Nagydíj 2026: minden időpont, időmérő és versenykezdés, fontos infók itt!
3
2 napja
Itt vannak a magyar csapatok lehetséges ellenfelei: hosszú túra várhat a Győrre, Fradira is a selejtezőben
4
4 napja
Komoly fejlesztést kapott a Puskás a BL-döntőre: ezen múlik, hogy összeomlik-e a rendszer
5
2 napja
Búcsú előtt még beszólt edzőjének Mo Salah: páros lábbal szállt bele Arne Slotba
PÉNZÜGYI KISOKOS
Áru hitelezése
Áru hitelezése esetén az adós az áru birtokába jut, és azt csak bizonyos idő elteltével kell kifizetnie. Árut nem feltétlenül a tőkeerősebb cég hitelez a kevésbé tőkeerősnek: áruhitelezés az is, amikor egy szállító beszállítja egy nagyáruházba a termékeit, a nagyáruház pedig csak 90 nappal később fizet. Az áruhitelezéshez kapcsolódó speciális fogalom a váltó.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 19. 10:30
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Pénzcentrum  |  2026. május 19. 10:01
Vége az olcsó nyaralások korszakának? Durva fordulat a turistaparadicsomban: jönnek a korlátozások, ezzel a magyaroknak is számolnia kell
Agrárszektor  |  2026. május 19. 09:16
Komoly veszélyben az élelmiszeripar: csúnyán ráfázhatunk az árréstoppra
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!