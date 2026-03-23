Váratlan fordulat a hatósági áras üzemanyagoknál: komoly korlátozást vezettek be, erről jobb, ha minden autós tud

A hatósági üzemanyagár-stop miatt továbbra is válságos helyzetben vannak a független benzinkutak. Az árrésük ugyanis gyakorlatilag megszűnt. A túlélés érdekében a kiskereskedelmi adó felfüggesztését kérik, amiről hétfőn tárgyalnak a szaktárcával. Eközben az országban egyre több helyen kényszerülnek mennyiségi korlátozások bevezetésére.

A kormány március 9-én rögzítette a 95-ös benzin és a normál gázolaj literenkénti árát. Ez a lépés kilátástalan helyzetbe hozta a kisebb töltőállomásokat. Az üzemeltetők beszámolói szerint az árrés teljesen elolvadt. Pontosan annyiért kénytelenek továbbadni az üzemanyagot, amennyiért a nagykereskedőtől beszerzik. Ebből a fedezet nélküli állapotból azonban hosszú távon lehetetlen kigazdálkodni a folyamatos működési költségeket, például a rezsit és a munkabéreket.- jelentette az ATV.

A helyzetet a logisztikai és ellátási nehézségek is súlyosbítják. A Független Benzinkutasok Szövetségének szakértője hangsúlyozta, hogy az áruhiány elkerülése érdekében már nemcsak a kiskutaknál vezetnek be korlátozásokat. A nagyobb piaci szereplők szintén lépéskényszerbe kerültek. Ennek hatására az egyik nagy hálózat számos kútján már 40, illetve 150 literes tankolási limit lépett életbe.

Az árszabályozás miatt a független kutasok megélhetése közvetlen veszélybe került. A szakmai szervezet szerint a hazai kiskúthálózat megmentésének egyetlen módja a kiskereskedelmi adó ideiglenes felfüggesztése. A javaslatról és a lehetséges mentőövről az érdekvédők hétfőn személyesen is egyeztetnek a minisztérium képviselőivel.