Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Férfi a benzinkútnál
Autó

Váratlan fordulat a hatósági áras üzemanyagoknál: komoly korlátozást vezettek be, erről jobb, ha minden autós tud

Pénzcentrum
2026. március 23. 08:01

A hatósági üzemanyagár-stop miatt továbbra is válságos helyzetben vannak a független benzinkutak. Az árrésük ugyanis gyakorlatilag megszűnt. A túlélés érdekében a kiskereskedelmi adó felfüggesztését kérik, amiről hétfőn tárgyalnak a szaktárcával. Eközben az országban egyre több helyen kényszerülnek mennyiségi korlátozások bevezetésére.

A kormány március 9-én rögzítette a 95-ös benzin és a normál gázolaj literenkénti árát. Ez a lépés kilátástalan helyzetbe hozta a kisebb töltőállomásokat. Az üzemeltetők beszámolói szerint az árrés teljesen elolvadt. Pontosan annyiért kénytelenek továbbadni az üzemanyagot, amennyiért a nagykereskedőtől beszerzik. Ebből a fedezet nélküli állapotból azonban hosszú távon lehetetlen kigazdálkodni a folyamatos működési költségeket, például a rezsit és a munkabéreket.- jelentette az ATV.

A helyzetet a logisztikai és ellátási nehézségek is súlyosbítják. A Független Benzinkutasok Szövetségének szakértője hangsúlyozta, hogy az áruhiány elkerülése érdekében már nemcsak a kiskutaknál vezetnek be korlátozásokat. A nagyobb piaci szereplők szintén lépéskényszerbe kerültek. Ennek hatására az egyik nagy hálózat számos kútján már 40, illetve 150 literes tankolási limit lépett életbe.

Az árszabályozás miatt a független kutasok megélhetése közvetlen veszélybe került. A szakmai szervezet szerint a hazai kiskúthálózat megmentésének egyetlen módja a kiskereskedelmi adó ideiglenes felfüggesztése. A javaslatról és a lehetséges mentőövről az érdekvédők hétfőn személyesen is egyeztetnek a minisztérium képviselőivel.

#autó #kormány #benzin #benzinkút #adó #üzemanyag #gázolaj #kiskereskedelem #üzemanyagár #benzinkutak #árstop

ÁKK Zrt.
Az állam átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezelésével és fizetőképességének fenntartásával foglalkozó szervezet. Az ÁKK tervezi meg az államadósság finanszírozását és szervezi az állampapír-kibocsátásokat, hitelfelvételeket és hitelátvállalásokat. Természetesen az ÁKK gondoskodik az állam terheinek kifizetéséről is, tehát az államkötvények kamatait is innen kapjuk.

Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
