Újabb országos kúthálózat vezetett be korlátozást: csak ennyit lehet tankolni árstopos üzemanyagból

Mennyiségi korlátozást vezetett be az Orlen a magyarországi hálózatának 31 töltőállomásán. Ezeken a kutakon egy tranzakció során legfeljebb 40 liter üzemanyagot lehet tankolni. Bár a nagyobb versenytársak egyelőre nem alkalmaznak hasonló szigorítást, a független hazai kis kutak felénél is limitálhatják az értékesítést a nemzetközi olajpiaci bizonytalanságok miatt.

A lengyel hátterű vállalat érintett egységeinél a normál üzemanyagok esetében 40 liter, a nagyteljesítményű kútoszlopoknál pedig 150 liter a felső határ. Amint a vásárló eléri ezt a mennyiséget, a töltés automatikusan leáll. A vételár kifizetése után azonban a tankolás azonnal újraindítható. A gyakorlatban tehát a limit tranzakciónként értendő, nem pedig vásárlónként vagy naponta - írja a Népszava.

A szabályozás bevezetése körül tapasztalható volt némi kommunikációs zavar. Az első tájékoztatók ugyanis még napi korlátozásról szóltak, amit végül a jelenlegi, tranzakcióalapú eljárásrendre módosítottak. A cég a sajtómegkeresésekre egyelőre nem adott hivatalos magyarázatot az intézkedéssel kapcsolatban.

A hazai piac többi meghatározó szereplője közül a Shell és az OMV is jelezte, hogy náluk nincs érvényben mennyiségi korlátozás. A közel-keleti feszültségek miatt felbolydult olajpiaci helyzet azonban komoly hatással van a kisebb szereplőkre. Szakmai érdekvédelmi szervezetek szerint a nagy láncokhoz nem tartozó, nagyjából ezer hazai kis kút mintegy fele már kénytelen volt valamilyen formában korlátozni az értékesíthető üzemanyag mennyiségét.