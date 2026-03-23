Kalisz, Nagy-Lengyelországi vajdaság, Lengyelország - 2025. október 04. Éjszakai nézet az Orlen állomásról, ahol a fényes világítás, az üzemanyagszivattyúk, a kisbolt bejárata és az áttekinthető vezetési infrastruktúra látható.
Autó

Újabb országos kúthálózat vezetett be korlátozást: csak ennyit lehet tankolni árstopos üzemanyagból

Pénzcentrum
2026. március 23. 08:44

Mennyiségi korlátozást vezetett be az Orlen a magyarországi hálózatának 31 töltőállomásán. Ezeken a kutakon egy tranzakció során legfeljebb 40 liter üzemanyagot lehet tankolni. Bár a nagyobb versenytársak egyelőre nem alkalmaznak hasonló szigorítást, a független hazai kis kutak felénél is limitálhatják az értékesítést a nemzetközi olajpiaci bizonytalanságok miatt.

A lengyel hátterű vállalat érintett egységeinél a normál üzemanyagok esetében 40 liter, a nagyteljesítményű kútoszlopoknál pedig 150 liter a felső határ. Amint a vásárló eléri ezt a mennyiséget, a töltés automatikusan leáll. A vételár kifizetése után azonban a tankolás azonnal újraindítható. A gyakorlatban tehát a limit tranzakciónként értendő, nem pedig vásárlónként vagy naponta - írja a Népszava.

A szabályozás bevezetése körül tapasztalható volt némi kommunikációs zavar. Az első tájékoztatók ugyanis még napi korlátozásról szóltak, amit végül a jelenlegi, tranzakcióalapú eljárásrendre módosítottak. A cég a sajtómegkeresésekre egyelőre nem adott hivatalos magyarázatot az intézkedéssel kapcsolatban.

A hazai piac többi meghatározó szereplője közül a Shell és az OMV is jelezte, hogy náluk nincs érvényben mennyiségi korlátozás. A közel-keleti feszültségek miatt felbolydult olajpiaci helyzet azonban komoly hatással van a kisebb szereplőkre. Szakmai érdekvédelmi szervezetek szerint a nagy láncokhoz nem tartozó, nagyjából ezer hazai kis kút mintegy fele már kénytelen volt valamilyen formában korlátozni az értékesíthető üzemanyag mennyiségét.
Címlapkép: Getty Images
#autó #benzin #üzemanyag #gázolaj #töltőállomás #korlátozás #olaj #benzinkutak #benzinárstop #kőolaj #Közel-Kelet #orlen #energiaellátás

Március 23.
Meteorológiai világnap
Március 23.
A magyar-lengyel barátság napja
Március 23.
A magyar ejtőernyősök napja
ÁKK Zrt.
Az állam átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezelésével és fizetőképességének fenntartásával foglalkozó szervezet. Az ÁKK tervezi meg az államadósság finanszírozását és szervezi az állampapír-kibocsátásokat, hitelfelvételeket és hitelátvállalásokat. Természetesen az ÁKK gondoskodik az állam terheinek kifizetéséről is, tehát az államkötvények kamatait is innen kapjuk.

