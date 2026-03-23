Hamarosan vége lehet a hatósági üzemanyagáraknak? Ennyibe kerülne most a benzin, gázolaj árstop nélkül

Több állami támogatásra számíthatnak a nehéz helyzetbe került kis benzinkutak, miután a Független Benzinkutak Szövetsége egyeztetett az Energiaügyi Minisztériummal. Bár az üzemanyag-ellátás rövid távon stabil, a növekvő nagykereskedelmi árak és a nemzetközi piaci bizonytalanságok miatt a szakértők szerint a hatósági árak fenntartása hosszú távon lehetetlen - írja a 444.hu.

Az árszabályozás miatt a kisebb benzinkutak minimális árréssel, vagy akár teljesen haszon nélkül kénytelenek működni. Bár a nagykereskedő literenként 35 forintos árrést biztosít számukra, ebből még le kell vonniuk a kiskereskedelmi különadót. Emellett a földrajzi elhelyezkedéstől függően akár 15 forintos szállítási költséget is ki kell gazdálkodniuk.

A Független Benzinkutak Szövetsége ezért elsősorban az adóterhek csökkentését szerette volna elérni a szaktárcánál. Egri Gábor, a szövetség szakértője a portálnak elmondta, hogy az adócsökkentés parlamenti hatáskör. A közelgő választások miatt erre jelenleg nincs lehetőség. A kormányzat azonban nyitott egy új, kiskutakat segítő támogatási rendszer kidolgozására, amelyhez a szövetség már meg is kezdte a szükséges adatok begyűjtését.

A jelenlegi hazai ellátást tekintve a helyzet stabilizálódni látszik. A Mol százhalombattai finomítója 60 százalékos kapacitással termel. A stratégiai készletek felszabadítása és kiszállítása megkezdődött, a folyamatot pedig nem hátráltatják logisztikai problémák. Ennek köszönhetően az elmúlt napokban tapasztalt ellátási fennakadások várhatóan hamarosan megszűnnek.

A hosszabb távú kilátások azonban bizonytalanok a nemzetközi piacon tapasztalható kőolaj- és gázolajhiány miatt. Ezt a helyzetet tovább súlyosbítja az Európai Unió jelentős importfüggősége. A piaci feszültségeket a közel-keleti konfliktusok is fokozzák, amelyek folyamatosan felfelé hajtják a kőolaj világpiaci árát.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az FBSZ és a Holtankoljak.hu szakértői egyetértenek abban, hogy a véges stratégiai készletek miatt a hatósági ársapka csak átmenetileg tartható fenn. Egri Gábor szerint elkerülhetetlen lesz a visszatérés a piaci árazáshoz. Ezt a lépést a fogyasztás korlátozása helyett egy célzott kompenzációs rendszerrel lehetne enyhíteni, amely például a mezőgazdasági termelőket, a mentőket és a rendőrséget segítené.

A piaci nyomást jól mutatja a Mol legújabb áremelése is. Keddtől a benzin nagykereskedelmi ára 8, a gázolajé pedig 18 forinttal emelkedik. Ennek nyomán a kutakon a 95-ös benzin piaci ára literenként 678, a gázolajé pedig 749 forintra nő.