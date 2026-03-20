Róma városkép a Colosseummal és a Forum Romanummal egy napos napon, légi felvétel, Olaszország - stock fotó
Világ

Most érkezett: pokolgép robbant Rómában, két ember halt meg

MTI
2026. március 20. 19:19

Két ember életét vesztette egy robbanásban Róma külvárosában, amikor a gyanú szerint épp pokolgépet szereltek össze. A hatóságok szerint az áldozatok egy anarchista sejt tagjai voltak, akik valószínűleg merényletre készültek.

A detonáció egy parkban álló, elhagyatott épületben történt, amely a robbanás erejétől összedőlt. A romok alatt egy férfi és egy nő holttestét találták meg, akiket tetoválásaik alapján azonosítottak. A feltételezések szerint a páros még csütörtök éjszaka hatolt be az épületbe, hogy robbanószerkezetet szereljen össze. A bomba azonban idő előtt működésbe lépett. A női áldozat Sara Ardizzone, a Cospito nevű olasz anarchista sejt ismert tagja volt.

A csoport névadója, Alfredo Cospito jelenleg is terrorizmus miatt tölti börtönbüntetését. A férfit korábban több mint kilenc évre ítélték, amiért 2014-ben lábon lőtt egy energetikai vezetőt. Később további huszonhárom évet kapott egy csendőrkaszárnya elleni pokolgépes támadás miatt. Az elhunyt Ardizzone korábban Cospito egyik bírósági tárgyalásán, az ülésteremben kiabálva hirdette, hogy az állam ellenségének tartja magát.

A rendőrség nem tartja kizártnak, hogy a robbanásban elhunyt páros terrorakcióra készült. Március 28-ra ugyanis anarchista és szélsőbaloldali csoportok nagyszabású tüntetést szerveztek Rómába. A hatalom és a háborúk elleni demonstráció annak a január végi, torinói tiltakozásnak a folytatása, amely egy szélsőbaloldali központ bezárása miatt komoly utcai zavargásokba torkollt. Ott a tüntetők egy rendőrre is rátámadtak kalapáccsal. Az eseményeket követően több robbantás is történt az olasz vasútvonalakon, amelyek elkövetését anarchisták vállalták magukra.
