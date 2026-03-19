Megvan a javítási terv: hamarabb újraindulhat a Barátság vezeték?

2026. március 19. 15:22

Április végére, európai uniós segítséggel pedig akár hamarabb is újraindulhat a kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken. Az ukrán állami energiacég már bemutatta az Európai Unió képviselőinek a január végén megsérült hálózat teljes helyreállítási tervét - írta meg a Portfolio.

A Barátság kőolajvezeték még január 27-én sérült meg súlyosan egy orosz dróntámadás következtében. Azóta teljesen szünetel az orosz kőolaj tranzitja Ukrajnán keresztül. Szerhij Koreckij, a Naftogaz igazgatótanácsának elnöke a helyreállítás kapcsán közölte, hogy a javítási munkálatok mintegy hat hetet vesznek igénybe. Ennek alapján a kőolajellátás április végére állhat teljesen helyre.

A részletekről egy magas szintű egyeztetésen tárgyaltak, amelyen részt vett Gediminas Navickas, az Európai Unió ukrajnai nagykövetének helyettese, valamint egy technikai munkacsoport.

A találkozón a Ukrtransnafta vezetésével együtt részletesen ismertették a károk mértékét és a helyreállítás ütemezését. Koreckij hangsúlyozta, hogy a partnereket teljes körűen tájékoztatták az orosz támadás következményeiről, amely a vezeték mellett a kapcsolódó infrastruktúrát is érintette.

A folyamat azonban felgyorsulhat, amennyiben az Európai Unió is bekapcsolódik a munkálatokba. A tervek szerint az EU nemcsak pénzügyi forrásokkal, hanem műszaki szakértelemmel is támogatná a helyreállítást. Ez lehetővé tenné, hogy a szállítás a vártnál korábban induljon újra.
