2026. március 19. csütörtök József, Bánk
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Barátság kőolajvezeték: szivárognak a részletek az EU-s tényfeltáró látogatásról, erre juthatnak a szakemberek
Világ

Barátság kőolajvezeték: szivárognak a részletek az EU-s tényfeltáró látogatásról, erre juthatnak a szakemberek

Pénzcentrum
2026. március 19. 14:11

Nyílt politikai konfliktushoz vezetett a Barátság kőolajvezeték januári sérülése és a helyreállítás elhúzódása. Magyarország és Szlovákia közös levélben bírálta az Európai Bizottságot a lassú és átláthatatlan intézkedések miatt. Eközben az uniós tényfeltáró misszió helyszínre jutását bonyolult jogi akadályok, valamint a szükséges ukrán jóváhagyások hiánya is hátráltatja. A vita végül az Ukrajnának szánt uniós hitelcsomag magyar blokkolásáig fajult - írta meg a Portfolio.

A magyar és a szlovák külügyminisztérium az uniós csúcs előtt fordult Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez. A két ország nehezményezi, hogy a január végi leállás óta eltelt hetekben az EU nem lépett fel határozottan a tranzit újraindítása érdekében. Külön kifogásolták, hogy csak a sajtóból értesültek az Európai Bizottság által bejelentett helyszíni tényfeltáró misszióról, valamint a helyreállításra szánt uniós forrásokról. Bár Budapest és Pozsony kezdettől fogva saját szakembereket is be akart vonni a károk felmérésébe, erre nem kaptak lehetőséget. Szerintük ez megkérdőjelezi a vizsgálat hitelességét. A felek ezért egy átfogó, közös bizottság felállítását követelik. Emellett elvárják, hogy Brüsszel gyakoroljon nyomást Kijevre a helyzet gyors rendezése érdekében.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vizsgálóbizottság elindítása azonban a vártnál jóval bonyolultabb. Egy uniós diplomata szerint az EU polgári védelmi mechanizmusának aktiválásához Kijev hivatalos kérésére, valamint a tagállamok jóváhagyására is szükség van. Jelenleg még zajlanak a biztonsági és jogi egyeztetések, így az uniós csúcs idején sem volt világos, hogy a misszió egyáltalán elindult-e. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy még nem dőlt el véglegesen, kik és milyen minőségben vesznek majd részt a helyszíni szemlén. Az eddigi információk alapján azonban a magyar és a szlovák szakértők részvétele nem várható.

Kapcsolódó cikkeink:

A vita gyökere egészen január 27-ig nyúlik vissza, amikor egy dróntámadás miatt megsérült a vezeték ukrajnai szivattyúállomása. A leállás után Magyarország és Szlovákia a horvátországi Adria kőolajvezetéken keresztül próbált orosz kőolajat importálni, de Zágráb a szankciókra hivatkozva ezt elutasította. A technikai problémából ezt követően hamar politikai vita lett. Míg Kijev szerint a károk miatt fizikai képtelenség az azonnali újraindítás, Budapest és Pozsony szándékos késleltetéssel vádolja Ukrajnát. A feszültség végül odáig éleződött, hogy Magyarország februárban válaszul megvétózta az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós uniós hitelcsomaghoz kapcsolódó jogszabályt.

Bár március közepén Ukrajna elviekben hozzájárult egy uniós vezetésű vizsgálathoz, a magyar szakértők korábbi önálló helyszíni szemléje meghiúsult. Kijev arra hivatkozva utasította el a Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes vezette küldöttség fogadását, hogy a magyar delegáció mindössze egy nappal korábban jelezte az érkezését. Az ukrán fél hivatalos diplomáciai egyeztetést és új időpontot javasolt. Ezt a magyar fél azonban visszautasította, így a megegyezés egyelőre várat magára.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #magyarország #európai unió #európai bizottság #ukrajna #világ #konfliktus #ursula von der leyen #barátság kőolajvezeték #szankciók #kőolaj

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:11
13:59
13:41
13:29
13:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 19.
Váratlan üzenet érkezik a mobilbankos ügyfeleknek: egyre többen mondanak igent a milliókra, de van egy óriási bökkenő
2026. március 18.
Húsbavágó hírt kaptak a nyugdíjba vonulás előtt álló magyarok milliói: elkerülhetetlen a reform, jöhet a korhatáremelés?
2026. március 19.
A választások előtt tuti elviszik az Ötöslottót?! - Itt az igazság: alusisakos konteó, vagy tényleg van benne valami?
2026. március 19.
Sokan csak álmodnak az ilyen juttatásokról: ennyit keresnek a dolgozók a kecskeméti Mercedes-gyárban, indulhat a roham a munkahelyekért?
2026. március 18.
Kiderült, mit várnak el leginkább a munkáltatók: aranyat ér a piacon, akiben megvan ez a képesség
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 19. csütörtök
József, Bánk
12. hét
Március 19.
Az alvás világnapja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Közelebb a világháború, mint gondoltuk? Megint Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
2
1 hete
Helikopterekkel szivárogtak be az éjszaka leple alatt: drámai fordulatot vett a fegyveres konfliktus
3
6 napja
Most érkezett: Zelenszkij bejelentette, hogy mikor indulhat újra a Barátság vezeték
4
1 hete
Súlyos figyelmeztetés jött az utazóknak: ami most történik a légi közlekedésben, az mindent átírhat
5
5 napja
Feloldotta Irán a Hormuzi-szoros blokádját! Ezek a hajók kaptak zöld utat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jelzáloghitel
A bankok fedezetekkel próbálják csökkenteni a hitelezés kockázatát. Az egyik legbiztosabb ilyen fedezet az ingatlan, melyre hitelt folyósító jelzálogjogot jegyeztet be. Ha az adósságot az adós nem tudja visszafizetni, a hitelintézet eladhatja az ingatlant, hogy pénzéhez jusson.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 19. 13:41
Kikotyogta az új Heti Hetes egyik szereplőjét Majka: ő is be fog ülni a legendás műsorba
Pénzcentrum  |  2026. március 19. 13:03
A választások előtt tuti elviszik az Ötöslottót?! - Itt az igazság: alusisakos konteó, vagy tényleg van benne valami?
Agrárszektor  |  2026. március 19. 13:32
Sokan már így gazdálkodnak az EU-ban: nálunk mégis alig vágnak bele