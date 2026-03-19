Európai uniós szakértők érkeztek Ukrajnába, hogy felmérjék az orosz támadások miatt január vége óta leállt Barátság kőolajvezeték állapotát.
Barátság kőolajvezeték: szivárognak a részletek az EU-s tényfeltáró látogatásról, erre juthatnak a szakemberek
Nyílt politikai konfliktushoz vezetett a Barátság kőolajvezeték januári sérülése és a helyreállítás elhúzódása. Magyarország és Szlovákia közös levélben bírálta az Európai Bizottságot a lassú és átláthatatlan intézkedések miatt. Eközben az uniós tényfeltáró misszió helyszínre jutását bonyolult jogi akadályok, valamint a szükséges ukrán jóváhagyások hiánya is hátráltatja. A vita végül az Ukrajnának szánt uniós hitelcsomag magyar blokkolásáig fajult - írta meg a Portfolio.
A magyar és a szlovák külügyminisztérium az uniós csúcs előtt fordult Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez. A két ország nehezményezi, hogy a január végi leállás óta eltelt hetekben az EU nem lépett fel határozottan a tranzit újraindítása érdekében. Külön kifogásolták, hogy csak a sajtóból értesültek az Európai Bizottság által bejelentett helyszíni tényfeltáró misszióról, valamint a helyreállításra szánt uniós forrásokról. Bár Budapest és Pozsony kezdettől fogva saját szakembereket is be akart vonni a károk felmérésébe, erre nem kaptak lehetőséget. Szerintük ez megkérdőjelezi a vizsgálat hitelességét. A felek ezért egy átfogó, közös bizottság felállítását követelik. Emellett elvárják, hogy Brüsszel gyakoroljon nyomást Kijevre a helyzet gyors rendezése érdekében.
A vizsgálóbizottság elindítása azonban a vártnál jóval bonyolultabb. Egy uniós diplomata szerint az EU polgári védelmi mechanizmusának aktiválásához Kijev hivatalos kérésére, valamint a tagállamok jóváhagyására is szükség van. Jelenleg még zajlanak a biztonsági és jogi egyeztetések, így az uniós csúcs idején sem volt világos, hogy a misszió egyáltalán elindult-e. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy még nem dőlt el véglegesen, kik és milyen minőségben vesznek majd részt a helyszíni szemlén. Az eddigi információk alapján azonban a magyar és a szlovák szakértők részvétele nem várható.
A vita gyökere egészen január 27-ig nyúlik vissza, amikor egy dróntámadás miatt megsérült a vezeték ukrajnai szivattyúállomása. A leállás után Magyarország és Szlovákia a horvátországi Adria kőolajvezetéken keresztül próbált orosz kőolajat importálni, de Zágráb a szankciókra hivatkozva ezt elutasította. A technikai problémából ezt követően hamar politikai vita lett. Míg Kijev szerint a károk miatt fizikai képtelenség az azonnali újraindítás, Budapest és Pozsony szándékos késleltetéssel vádolja Ukrajnát. A feszültség végül odáig éleződött, hogy Magyarország februárban válaszul megvétózta az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós uniós hitelcsomaghoz kapcsolódó jogszabályt.
Bár március közepén Ukrajna elviekben hozzájárult egy uniós vezetésű vizsgálathoz, a magyar szakértők korábbi önálló helyszíni szemléje meghiúsult. Kijev arra hivatkozva utasította el a Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes vezette küldöttség fogadását, hogy a magyar delegáció mindössze egy nappal korábban jelezte az érkezését. Az ukrán fél hivatalos diplomáciai egyeztetést és új időpontot javasolt. Ezt a magyar fél azonban visszautasította, így a megegyezés egyelőre várat magára.
Váratlan húzásra készülnek Oroszország ellen: így vennék vissza vérontás nélkül a több mint 30 éve elszakadt területet
A moldovai kormány Brüsszelben mutatott be egy átfogó tervet a több mint harminc éve szakadár területként működő Transznisztria visszaintegrálására.
Egyre biztosabb: rekordsebességgel csatlakozhat az Európai Unióhoz a világ egyik leggazdagabb országa
A szigetország ugyan nem tagja az Európai Uniónak, de már most is része az egységes európai piacnak és a schengeni övezetnek.
Donald Trump amerikai elnök nem zárja ki egy Irán ellen irányuló korlátozott szárazföldi művelet lehetőségét sem.
Irán rakétacsapást mért Katar legfontosabb cseppfolyósított földgáz-feldolgozó központjára, a Ras Laffan ipari komplexumra, súlyos károkat okozva.
Elszabadult a pokol a Közel-Keleten: az amerikai elnök olyan ultimátumot adott, amire senki sem számított
Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegette meg Iránt, hogy az Egyesült Államok kész megsemmisíteni a Dél-Pars földgázmezőt, ha Teherán újabb támadást indít Katar ellen.
Durva forgatókönyv rajzolódik ki a közel-keleti válság nyomán: a magyar gazdaságot kemény csapás érheti
Az iráni konfliktus új szintre lépett, és ezzel ismét az energiaárak kerültek a figyelem középpontjába.
A NASA április elején tervezi elindítani az Artemis II küldetést, melynek keretében több mint 50 év után először repülnek majd ismét űrhajósok a Hold körül.
Egyre részletesebben rajzolódik ki az iráni atomprogram körüli amerikai–iráni tárgyalások kudarca és az azt követő háború háttere.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a BBC-nek adott exkluzív interjúban arra figyelmeztetett, hogy Ukrajna rakétahiánnyal fog szembesülni a közel-keleti háború miatt.
Irányíthatatlanul sodródik Putyin szellemhajója: bármelyik pillanatban felrobbanhat, kiadták a vészjelzést Európában
Egy szankciók hatálya alatt álló, legénység nélküli orosz LNG-tanker sodródik irányíthatatlanul a Földközi-tengeren.
Irán kazettás bombákkal támadta Tel-Avivot Ali Laridzsáni biztonsági főnök meggyilkolása miatt.
Újabb delegáció indul a Barátság vezetékhez: vizsgálódik Brüsszel, hamarosan újra érkezhet kőolaj Magyarországra
Független európai szakértők vizsgálják meg a Barátság kőolajvezeték állapotát Ukrajnában.
Az amerikai légierő továbbra is a Hormuzi-szoros térségét bombázza, ám közben elmérgesedni látszik a viszony Trump és a NATO között.
Szlovákia megdrágítaná vagy mennyiségileg korlátozná a külföldi autósok számára a gázolaj tankolását.
Azonnali, konkrét ellenlépéseket egyelőre nem jelentett be a katonai szövetséggel szemben.
Feljelentést tett az ukrán Oscsadbank a magyar hatóságok ellen, terrorcselekmény gyanúja is felmerült
Nemcsak a lefoglalás jogalapját vitatják: súlyos vádak is előkerültek, köztük terrorcselekmény és jogellenes fogvatartás gyanúja.
Szinte felér egy atomcsapással a fenyegetés: elképesztő katasztrófa felé rohan az olajban gazdag térség
A Közel-Keleten zajló geopolitikai feszültségek nemcsak a globális olajellátást, hanem a régió legkritikusabb erőforrását, az ivóvizet is súlyosan fenyegetik.
Donald Trump váratlan bejelentést tett: lefújta a katonai összefogást, majd kíméletlenül kiosztotta a szövetségeseket
Donald Trump bejelentette, hogy mégsem jön létre a Hormuzi-szoros védelmére tervezett nemzetközi katonai koalíció.
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.