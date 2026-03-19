Megérkeztek az uniós szakértők: hamarosan pont kerülhet a Barátság vezeték ügyére
Európai uniós szakértők érkeztek Ukrajnába, hogy felmérjék az orosz támadások miatt január vége óta leállt Barátság kőolajvezeték állapotát, valamint megvizsgálják a szállítás újraindításának lehetőségeit. Az Európai Unió technikai és pénzügyi segítséget nyújt a hálózat helyreállításához, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök várakozásai szerint pedig az olajforgalom április végére indulhat újra.
A Reuters információi szerint Szerhij Koreckij, az ukrán állami energiavállalat, a Naftogaz vezérigazgatója már egyeztetett Gediminas Navickas uniós küldöttel és a delegáció szakértőivel. A megbeszélésen a vállalat vezetése beszámolt a vezetéket ért orosz csapások következményeiről, emellett bemutatták a helyreállítási terveket is.
Koreckij kiemelte, hogy hálásak az uniós támogatásért. Ennek segítségével a brodi szivattyúállomást a legszigorúbb európai biztonsági és mérnöki előírásoknak megfelelően építhetik újjá. Ez a fejlesztés jelentősen csökkenti a jövőbeli terrortámadások okozta károk kockázatát.
Egyelőre nem közölték, hogy az uniós delegáció tagjai a helyszínen is megtekintik-e a vezetéket. Az is elképzelhető, hogy a károk felmérésekor kizárólag az ukrán tájékoztatásra támaszkodnak.
A kőolajszállítás leállása komoly diplomáciai feszültséget is okozott. Bár a forgalom az orosz bombázások miatt szünetel, a magyar kormány február közepe óta Ukrajnát hibáztatja a kialakult helyzetért.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Erre hivatkozva Magyarország blokkolja azt a Kijevnek szánt, 90 milliárd eurós uniós hitelkeretet, amelyet korábban már jóváhagyott. A helyzet tisztázására korábban egy magyar vizsgálóbizottság is Ukrajnába utazott előzetes hivatalos egyeztetés nélkül. Az orosz támadások miatt azonban ők sem tudták személyesen megvizsgálni a kőolajvezetéket.
AI vagy Excel? Most megmutatjuk, hol tart a céged a digitális versenyben
Töltsd ki a kérdőívet – csak 5 perc!
