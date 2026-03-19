Donald Trump amerikai elnök nem zárja ki egy Irán ellen irányuló korlátozott szárazföldi művelet lehetőségét sem.
Elszabadult a pokol a Közel-Keleten: az amerikai elnök olyan ultimátumot adott, amire senki sem számított
Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegette meg Iránt, hogy az Egyesült Államok kész megsemmisíteni a Dél-Pars földgázmezőt, ha Teherán újabb támadást indít Katar ellen - számolt be a BBC.
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke azzal fenyegette meg Iránt, hogy felrobbantja a világ legnagyobb földgázmezőjét, a Dél-Pars mezőt, amennyiben Irán újabb támadást indít Katar ellen. Azt állítja, Washingtonnak nem volt előzetes tudomása az Izrael által a gázmező ellen végrehajtott csapásról.
Trump saját közösségimédia-felületén reagált az elmúlt napok eszkalálódó közel-keleti eseményeire. Úgy fogalmazott, hogy Izrael "a közel-keleti események miatti dühből" támadta meg a Dél-Pars gázmezőt, amely Irán egyik legfontosabb stratégiai energetikai létesítménye. Az amerikai elnök szerint a csapás a mezőnek csupán egy kisebb részét érintette, és sem az Egyesült Államok, sem Katar nem tudott róla előre.
Ez a kitétel azért lényeges, mert Irán megtorló csapásként szerda este a katari Rasz Laffánt vette célba, ahol az öböl menti állam legfontosabb földgáz-feldolgozó és cseppfolyósított földgáz (LNG) üzeme működik. Trump szerint Irán nem volt tisztában azzal, hogy sem Washington, sem Doha nem állt az izraeli támadás mögött, és "igazságtalan módon" vette célba Katar LNG-létesítményét.
Az amerikai elnök közleményében leszögezte: Izrael a továbbiakban nem támadja a gázmezőt, feltéve hogy Irán nem indít újabb csapást az "ártatlan" Katar ellen. Ha mégis sor kerülne ilyen támadásra, az Egyesült Államok - "izraeli segítséggel és beleegyezéssel vagy anélkül" - a Dél-Pars gázmezőt teljes egészében megsemmisíti "olyan erővel, amilyet Irán még sohasem látott". Trump hozzátette, hogy nem szívesen hagyna jóvá ekkora pusztítást Irán jövőjére tekintettel, de ha szükségessé válna, nem fog habozni.
A gázmező elleni izraeli támadás hatására szerda este meredeken emelkedni kezdett az olaj világpiaci ára, a drágulás pedig csütörtök hajnalban is folytatódott. A Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára magyar idő szerint csütörtök reggel már meghaladta a 112 dollárt.
Hogyan hat a közel-keleti konfliktus a magyarok utazási döntéseire
A Pénzcentrum friss kutatásban vizsgálja, hogyan befolyásolja a közel-keleti konfliktus és az iráni–amerikai feszültség a magyar utazók idei terveit. A felmérés arra keresi a választ, hogy a bizonytalan geopolitikai helyzet miatt változnak‑e az úti célok, kerülik‑e a térséget érintő járatokat, számítanak‑e drágulásra, illetve mennyire tartják fontosnak a biztonsági szempontokat. A kérdőív azt is feltérképezi, milyen alternatív úti célok felé fordulnak azok, akik elkerülnék a Közel‑Keletet vagy Törökországot.
Egyre biztosabb: rekordsebességgel csatlakozhat az Európai Unióhoz a világ egyik leggazdagabb országa
A szigetország ugyan nem tagja az Európai Uniónak, de már most is része az egységes európai piacnak és a schengeni övezetnek.
Egyre részletesebben rajzolódik ki az iráni atomprogram körüli amerikai–iráni tárgyalások kudarca és az azt követő háború háttere.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a BBC-nek adott exkluzív interjúban arra figyelmeztetett, hogy Ukrajna rakétahiánnyal fog szembesülni a közel-keleti háború miatt.
Irányíthatatlanul sodródik Putyin szellemhajója: bármelyik pillanatban felrobbanhat, kiadták a vészjelzést Európában
Egy szankciók hatálya alatt álló, legénység nélküli orosz LNG-tanker sodródik irányíthatatlanul a Földközi-tengeren.
Irán kazettás bombákkal támadta Tel-Avivot Ali Laridzsáni biztonsági főnök meggyilkolása miatt.
Újabb delegáció indul a Barátság vezetékhez: vizsgálódik Brüsszel, hamarosan újra érkezhet kőolaj Magyarországra
Független európai szakértők vizsgálják meg a Barátság kőolajvezeték állapotát Ukrajnában.
Az amerikai légierő továbbra is a Hormuzi-szoros térségét bombázza, ám közben elmérgesedni látszik a viszony Trump és a NATO között.
Szlovákia megdrágítaná vagy mennyiségileg korlátozná a külföldi autósok számára a gázolaj tankolását.
Azonnali, konkrét ellenlépéseket egyelőre nem jelentett be a katonai szövetséggel szemben.
Feljelentést tett az ukrán Oscsadbank a magyar hatóságok ellen, terrorcselekmény gyanúja is felmerült
Nemcsak a lefoglalás jogalapját vitatják: súlyos vádak is előkerültek, köztük terrorcselekmény és jogellenes fogvatartás gyanúja.
Szinte felér egy atomcsapással a fenyegetés: elképesztő katasztrófa felé rohan az olajban gazdag térség
A Közel-Keleten zajló geopolitikai feszültségek nemcsak a globális olajellátást, hanem a régió legkritikusabb erőforrását, az ivóvizet is súlyosan fenyegetik.
Donald Trump váratlan bejelentést tett: lefújta a katonai összefogást, majd kíméletlenül kiosztotta a szövetségeseket
Donald Trump bejelentette, hogy mégsem jön létre a Hormuzi-szoros védelmére tervezett nemzetközi katonai koalíció.
Váratlan alkut kötött Zelenszkij a britekkel: ez a filléres trükk törhet borsot Oroszország orra alá
A brit fővárosban Keir Starmer miniszterelnökkel egy új védelmi partnerségről állapodott meg, amelynek középpontjában az olcsó támadó drónok elleni védekezés áll.
Ennek a fele sem tréfa: a teljes sötétség és a tüntetések közepette jelentette be Trump, hogy átveszi az irányítást
Kuba teljes áramellátása összeomlott hétfőn, miután az amerikai olajembargó következtében a szigetország üzemanyag-tartalékai kimerültek.
Drasztikus korlátozás jön a benzinkutakon: autókba 15 litert, motorokba maximum 5-öt lehet tankolni ebben az országban
Ez csupán egyike azoknak az energiatakarékossági intézkedéseknek, amelyeket több ázsiai ország is bevezetett.
Donald Trump határozottan kizárta annak lehetőségét, hogy Izrael atomfegyvert vessen be Irán ellen.
Térdre kényszerítenék az Egyesült Államokat: elképesztő feltételeket szabott a közel-keleti vezető, elszabadulhatnak az árak
A diplomáciai patthelyzet és a Hormuzi-szoros tartós lezárása egyre súlyosabb csapást mér a globális energiaellátásra.
Súlyos titok derült ki Donald Trumpról: előre figyelmeztették a pusztító csapásokra, ő mégis mindent letagadott
Donald Trumpot az Irán elleni háború megindítása előtt figyelmeztették, hogy Teherán válaszcsapásokat mérhet az Egyesült Államok Öböl-menti szövetségeseire.
