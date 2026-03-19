2026. március 19. csütörtök József, Bánk
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
atombomba, atomfegyver, teszt, Donald Trump
Világ

Elszabadult a pokol a Közel-Keleten: az amerikai elnök olyan ultimátumot adott, amire senki sem számított

Pénzcentrum
2026. március 19. 08:27

Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegette meg Iránt, hogy az Egyesült Államok kész megsemmisíteni a Dél-Pars földgázmezőt, ha Teherán újabb támadást indít Katar ellen - számolt be a BBC.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke azzal fenyegette meg Iránt, hogy felrobbantja a világ legnagyobb földgázmezőjét, a Dél-Pars mezőt, amennyiben Irán újabb támadást indít Katar ellen. Azt állítja, Washingtonnak nem volt előzetes tudomása az Izrael által a gázmező ellen végrehajtott csapásról.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Trump saját közösségimédia-felületén reagált az elmúlt napok eszkalálódó közel-keleti eseményeire. Úgy fogalmazott, hogy Izrael "a közel-keleti események miatti dühből" támadta meg a Dél-Pars gázmezőt, amely Irán egyik legfontosabb stratégiai energetikai létesítménye. Az amerikai elnök szerint a csapás a mezőnek csupán egy kisebb részét érintette, és sem az Egyesült Államok, sem Katar nem tudott róla előre.

Kapcsolódó cikkeink:

Ez a kitétel azért lényeges, mert Irán megtorló csapásként szerda este a katari Rasz Laffánt vette célba, ahol az öböl menti állam legfontosabb földgáz-feldolgozó és cseppfolyósított földgáz (LNG) üzeme működik. Trump szerint Irán nem volt tisztában azzal, hogy sem Washington, sem Doha nem állt az izraeli támadás mögött, és "igazságtalan módon" vette célba Katar LNG-létesítményét.

Az amerikai elnök közleményében leszögezte: Izrael a továbbiakban nem támadja a gázmezőt, feltéve hogy Irán nem indít újabb csapást az "ártatlan" Katar ellen. Ha mégis sor kerülne ilyen támadásra, az Egyesült Államok - "izraeli segítséggel és beleegyezéssel vagy anélkül" - a Dél-Pars gázmezőt teljes egészében megsemmisíti "olyan erővel, amilyet Irán még sohasem látott". Trump hozzátette, hogy nem szívesen hagyna jóvá ekkora pusztítást Irán jövőjére tekintettel, de ha szükségessé válna, nem fog habozni.

A gázmező elleni izraeli támadás hatására szerda este meredeken emelkedni kezdett az olaj világpiaci ára, a drágulás pedig csütörtök hajnalban is folytatódott. A Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára magyar idő szerint csütörtök reggel már meghaladta a 112 dollárt.

Hogyan hat a közel-keleti konfliktus a magyarok utazási döntéseire

A Pénzcentrum friss kutatásban vizsgálja, hogyan befolyásolja a közel-keleti konfliktus és az iráni–amerikai feszültség a magyar utazók idei terveit. A felmérés arra keresi a választ, hogy a bizonytalan geopolitikai helyzet miatt változnak‑e az úti célok, kerülik‑e a térséget érintő járatokat, számítanak‑e drágulásra, illetve mennyire tartják fontosnak a biztonsági szempontokat. A kérdőív azt is feltérképezi, milyen alternatív úti célok felé fordulnak azok, akik elkerülnék a Közel‑Keletet vagy Törökországot.
Címlapkép: Getty Images
#energia #világ #földgáz #konfliktus #usa #donald trump #irán #olajár #geopolitika #háború #Közel-Kelet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:36
09:20
09:11
09:01
08:53
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 19.
Váratlan üzenet érkezik a mobilbankos ügyfeleknek: egyre többen mondanak igent a milliókra, de van egy óriási bökkenő
2026. március 18.
Húsbavágó hírt kaptak a nyugdíjba vonulás előtt álló magyarok milliói: elkerülhetetlen a reform, jöhet a korhatáremelés?
2026. március 18.
Kiderült, mit várnak el leginkább a munkáltatók: aranyat ér a piacon, akiben megvan ez a képesség
2026. március 18.
Brutális áremelkedést és turistacunamit hoznak a mozisikerek: ezek a vidékek kerültek most a bakancslisták élére
2026. március 18.
Heteken belül beüt a brutális drágulás: milliókat bukhat, aki építkezne, felújítana és nem lép gyorsan
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 19. csütörtök
József, Bánk
12. hét
Március 19.
Az alvás világnapja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Közelebb a világháború, mint gondoltuk? Megint Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
2
1 hete
Kezdődik: már Törökországot is lövik az irániak
3
1 hete
Helikopterekkel szivárogtak be az éjszaka leple alatt: drámai fordulatot vett a fegyveres konfliktus
4
6 napja
Most érkezett: Zelenszkij bejelentette, hogy mikor indulhat újra a Barátság vezeték
5
1 hete
Súlyos figyelmeztetés jött az utazóknak: ami most történik a légi közlekedésben, az mindent átírhat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hozam
Általában értékpapíroknál értelmezzük értékének változása miatt keletkezett jövedelem. A változás az árfolyamnyereségből adódik az értékpapír megszerzéskori piaci árfolyamához képest. A befektetési célú bankszámla vagy bankkártya termékek, melyekre szintén hozam jár.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 19. 06:05
150 éves házból varázsolt csodát a legendás magyar színésznő: vidéki ékszerdobozban találta meg újra a boldogságát
Pénzcentrum  |  2026. március 19. 05:06
Váratlan üzenet érkezik a mobilbankos ügyfeleknek: egyre többen mondanak igent a milliókra, de van egy óriási bökkenő
Agrárszektor  |  2026. március 19. 08:16
Módosult a tiltólista: ezrengeteg gazdát érinthet Magyarországon