Elszabadult a pokol a Közel-Keleten: az amerikai elnök olyan ultimátumot adott, amire senki sem számított

Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegette meg Iránt, hogy az Egyesült Államok kész megsemmisíteni a Dél-Pars földgázmezőt, ha Teherán újabb támadást indít Katar ellen - számolt be a BBC.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke azzal fenyegette meg Iránt, hogy felrobbantja a világ legnagyobb földgázmezőjét, a Dél-Pars mezőt, amennyiben Irán újabb támadást indít Katar ellen. Azt állítja, Washingtonnak nem volt előzetes tudomása az Izrael által a gázmező ellen végrehajtott csapásról.

Trump saját közösségimédia-felületén reagált az elmúlt napok eszkalálódó közel-keleti eseményeire. Úgy fogalmazott, hogy Izrael "a közel-keleti események miatti dühből" támadta meg a Dél-Pars gázmezőt, amely Irán egyik legfontosabb stratégiai energetikai létesítménye. Az amerikai elnök szerint a csapás a mezőnek csupán egy kisebb részét érintette, és sem az Egyesült Államok, sem Katar nem tudott róla előre.

Ez a kitétel azért lényeges, mert Irán megtorló csapásként szerda este a katari Rasz Laffánt vette célba, ahol az öböl menti állam legfontosabb földgáz-feldolgozó és cseppfolyósított földgáz (LNG) üzeme működik. Trump szerint Irán nem volt tisztában azzal, hogy sem Washington, sem Doha nem állt az izraeli támadás mögött, és "igazságtalan módon" vette célba Katar LNG-létesítményét.

Az amerikai elnök közleményében leszögezte: Izrael a továbbiakban nem támadja a gázmezőt, feltéve hogy Irán nem indít újabb csapást az "ártatlan" Katar ellen. Ha mégis sor kerülne ilyen támadásra, az Egyesült Államok - "izraeli segítséggel és beleegyezéssel vagy anélkül" - a Dél-Pars gázmezőt teljes egészében megsemmisíti "olyan erővel, amilyet Irán még sohasem látott". Trump hozzátette, hogy nem szívesen hagyna jóvá ekkora pusztítást Irán jövőjére tekintettel, de ha szükségessé válna, nem fog habozni.

A gázmező elleni izraeli támadás hatására szerda este meredeken emelkedni kezdett az olaj világpiaci ára, a drágulás pedig csütörtök hajnalban is folytatódott. A Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára magyar idő szerint csütörtök reggel már meghaladta a 112 dollárt.

