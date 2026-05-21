Váratlan fordulat a gigantikus űrmisszióban: csúszik a landolás, de kiderült, mi lapul a sötét kráterek mélyén

A NASA hamarosan bemutatja az első állandó holdbázis terveit, amelynek révén az emberiség tartósan is megvetheti a lábát égi kísérőnkön. A létesítmény nemcsak a hosszú távú kutatásoknak ad majd otthont, hanem a jövőbeli Mars-missziókat is előkészítheti.

Az amerikai űrügynökség május 26-án, egy washingtoni sajtótájékoztatón ismerteti a pontos stratégiát, a közelgő missziókat és a bevonni kívánt ipari partnereket. Az Artemis-program célja a korábbi, csupán néhány napos rövid felszíni tartózkodások helyett immár egy állandó támaszpont kiépítése. Ez a bázis biztosítja majd a technológiai tesztekhez és a kiterjedtebb tudományos munkához szükséges hátteret.

A fejlesztések fókuszában a Hold déli sarka áll. A szakemberek szerint a térség állandóan árnyékos krátereinek mélye vízjeget rejt, amelynek kitermelése elengedhetetlen a jövőbeli bázis önfenntartásához.

We're building a Moon Base!

@NASAMoonBase will serve as a habitat where astronauts live and work during long-term science missions.



Join us at 2pm ET on Tuesday, May 26, for a live news event where we’ll share updates on our lunar exploration plans: https://t.co/IJXA7xYwju pic.twitter.com/jAnkXDg3NY — NASA (@NASA) May 20, 2026

A tervek szerint a kinyert jégből az űrhajósok nemcsak ivóvizet nyerhetnek. Ebből állíthatják elő a mindennapi életben maradáshoz szükséges oxigént, valamint a rakétaüzemanyagot is.

A múlt héten számoltunk be arról, hogy a NASA bejelentette az Artemis III küldetés módosított terveit. A korábbi elképzelésekkel ellentétben ez a misszió nem a Holdra szállást, hanem az ahhoz szükséges rendszerek tesztelését célozza alacsony Föld körüli pályán. A Holdra szállás így legkorábban az Artemis IV során, 2028-ban valósulhat meg