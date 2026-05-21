Irán legfelsőbb vezetője szigorú utasítást adott ki: az ország dúsított uránkészletét semmilyen körülmények között nem szállíthatják külföldre.
Váratlan fordulat a gigantikus űrmisszióban: csúszik a landolás, de kiderült, mi lapul a sötét kráterek mélyén
A NASA hamarosan bemutatja az első állandó holdbázis terveit, amelynek révén az emberiség tartósan is megvetheti a lábát égi kísérőnkön. A létesítmény nemcsak a hosszú távú kutatásoknak ad majd otthont, hanem a jövőbeli Mars-missziókat is előkészítheti.
Az amerikai űrügynökség május 26-án, egy washingtoni sajtótájékoztatón ismerteti a pontos stratégiát, a közelgő missziókat és a bevonni kívánt ipari partnereket. Az Artemis-program célja a korábbi, csupán néhány napos rövid felszíni tartózkodások helyett immár egy állandó támaszpont kiépítése. Ez a bázis biztosítja majd a technológiai tesztekhez és a kiterjedtebb tudományos munkához szükséges hátteret.
A fejlesztések fókuszában a Hold déli sarka áll. A szakemberek szerint a térség állandóan árnyékos krátereinek mélye vízjeget rejt, amelynek kitermelése elengedhetetlen a jövőbeli bázis önfenntartásához.
We're building a Moon Base!— NASA (@NASA) May 20, 2026
@NASAMoonBase will serve as a habitat where astronauts live and work during long-term science missions.
Join us at 2pm ET on Tuesday, May 26, for a live news event where we’ll share updates on our lunar exploration plans: https://t.co/IJXA7xYwju pic.twitter.com/jAnkXDg3NY
A tervek szerint a kinyert jégből az űrhajósok nemcsak ivóvizet nyerhetnek. Ebből állíthatják elő a mindennapi életben maradáshoz szükséges oxigént, valamint a rakétaüzemanyagot is.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A múlt héten számoltunk be arról, hogy a NASA bejelentette az Artemis III küldetés módosított terveit. A korábbi elképzelésekkel ellentétben ez a misszió nem a Holdra szállást, hanem az ahhoz szükséges rendszerek tesztelését célozza alacsony Föld körüli pályán. A Holdra szállás így legkorábban az Artemis IV során, 2028-ban valósulhat meg
Hatalmas változás közeleg a magyar utakon: döbbenettel fogadják majd az autósok és a tömegközlekedők is ezt az új rendszert
A tömegközlekedés sok helyen már elérte képességeinek a határát, és a hagyományos forgalomirányítási rendszerek egyre nehezebben tudnak alkalmazkodni a gyorsan változó helyzetekhez.
Több millióan dőltek be a legújabb androidos csapdának: esélyed sem lesz visszaszerezni a pénzed, ha ebbe belesétálsz
Egy új, CallPhantom névre keresztelt androidos csalássorozatot azonosítottakvkiberbiztonsági kutatók a Google Play áruházban,
A június 8-án elstartoló konferencia idei jelmondata a "Coming bright up", amellyel a cég fényes és ragyogó jövőt ígér.
A Sony több régióban is megemeli a PlayStation Plus előfizetési díjait. A drágulás más mértékű lesz a különböző csomagok esetében.
A korábbi 17 ezer forintos normál csomag helyébe a Residential Max lépett.
Hosszú hónapok csúszása után állítólag ezen a héten megkezdődik a Trump-telefonok kiszállítása.
Kongatják a vészharangot a tudósok: észre sem vesszük, hogyan építi le a memóriánkat a mesterséges intelligencia
A greenwichi Királyi Obszervatórium vezetője arra figyelmeztetett, hogy az azonnali válaszokat adó mesterségesintelligencia-eszközök hosszú távon az emberi gondolkodás elsorvadásához vezethetnek.
Gigantikus meteor száguld a bolygónk irányába: csak a napokban fedezték fel a tudósok, irtó közel lesz a Földhöz
Bár az égitest közeledését folyamatosan figyelik, a pontos mérete egyelőre ismeretlen.
A chatbot akár azt is megmondhatja majd, hol csúszik el túl sok pénz a havi költésekből.
Óriási lépésre szánta el magát a ChatGPT: bárki ingyen használhatja a prémium verziót ebben az országban
Az OpenAI történetében először kötött országos szintű kormányzati megállapodást.
A hatóság szerint azt sem lehet teljesen kizárni, hogy az űreszköz egyes darabjai elérik a felszínt.
Mesterséges intelligencia veszi át az uralmat egy országban: még az alapító is a legrosszabbra készül, ennek csúnya vége lehet
Egy évvel azután, hogy Dan Thomson techvállalkozó bejelentette, mesterséges intelligencia irányítása alá helyez egy Fülöp-szigeteki szigetet, a kísérlet lassan formát ölt.
Olyat lépett a WhatsApp, amire senki sem számított: a szakértők szerint komoly veszélyei is lehetnek az újításnak
A WhatsApp új inkognitó módot vezetett be a mesterséges intelligenciával folytatott csevegésekhez.
A NASA bejelentette az Artemis III küldetés módosított terveit. A misszió nem a Holdra szállást, hanem az ahhoz szükséges rendszerek tesztelését célozza.
Az OpenAI szerdán közölte: nem találtak bizonyítékot arra, hogy felhasználói adatokhoz fértek volna hozzá illetéktelenek.
Kedd este világszerte akadozott a Spotify szolgáltatása, a felhasználók nem tudtak zenét hallgatni a platformon. A problémát a vállalat is elismerte.
Erről fájdalmasan kevés szó esik: még mindig rengeteg gyermeket hálóznak be ilyen módszerrel, ennyi áldozat még sose volt
Az adathalász visszaélések száma 2025-ben csúcsot döntött: 428 bejelentés érkezett ebben a kategóriában.
Kizárólag nagykorú felhasználók élhetnek a lehetőséggel, viszont az ár kimondottan alacsony a feliratkozóknak.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít