2026. május 21. csütörtök Konstantin
18 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Artemis II hold NASA űrmisszió
Tech

Váratlan fordulat a gigantikus űrmisszióban: csúszik a landolás, de kiderült, mi lapul a sötét kráterek mélyén

Pénzcentrum
2026. május 21. 19:47

A NASA hamarosan bemutatja az első állandó holdbázis terveit, amelynek révén az emberiség tartósan is megvetheti a lábát égi kísérőnkön. A létesítmény nemcsak a hosszú távú kutatásoknak ad majd otthont, hanem a jövőbeli Mars-missziókat is előkészítheti.

Az amerikai űrügynökség május 26-án, egy washingtoni sajtótájékoztatón ismerteti a pontos stratégiát, a közelgő missziókat és a bevonni kívánt ipari partnereket. Az Artemis-program célja a korábbi, csupán néhány napos rövid felszíni tartózkodások helyett immár egy állandó támaszpont kiépítése. Ez a bázis biztosítja majd a technológiai tesztekhez és a kiterjedtebb tudományos munkához szükséges hátteret.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fejlesztések fókuszában a Hold déli sarka áll. A szakemberek szerint a térség állandóan árnyékos krátereinek mélye vízjeget rejt, amelynek kitermelése elengedhetetlen a jövőbeli bázis önfenntartásához.

A tervek szerint a kinyert jégből az űrhajósok nemcsak ivóvizet nyerhetnek. Ebből állíthatják elő a mindennapi életben maradáshoz szükséges oxigént, valamint a rakétaüzemanyagot is.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A múlt héten számoltunk be arról, hogy a NASA bejelentette az Artemis III küldetés módosított terveit. A korábbi elképzelésekkel ellentétben ez a misszió nem a Holdra szállást, hanem az ahhoz szükséges rendszerek tesztelését célozza alacsony Föld körüli pályán. A Holdra szállás így legkorábban az Artemis IV során, 2028-ban valósulhat meg
Címlapkép: Getty Images
#tech #űrutazás #technológia #usa #tudomány #hold #űr #űrkutatás #mars #washington #nasa

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:11
20:02
19:47
19:32
19:22
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 21.
Kiderült a magyar munkahelyek sötét titka: ezért kap a kollégád hamarabb fizetésemelést, mint te
2026. május 20.
Bezárhatnak a gyárak, bezuhanhat a turizmus, ha jön a vendégmunkás-tiltás: súlyos üzenetet kapott a Tisza-kormány
2026. május 21.
Hatalmas változás közeleg a magyar utakon: döbbenettel fogadják majd az autósok és a tömegközlekedők is ezt az új rendszert
2026. május 21.
Kimondták a kőkemény igazságot: így torzítják a hazai piacot a kiosztott állami támogatások
2026. május 21.
Megvan a céldátum: 1,5 hónap múlva óriási zöldség-gyümölcs árzuhanás jöhet a magyar boltokban - brutális vásárlási roham várható
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 21. csütörtök
Konstantin
21. hét
Május 21.
A magyar honvédelem napja
Május 21.
Szeged napja
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Vége a vihar előtti csendnek: olyan gigantikus időjárási anomália közelít, ami az egész világot a feje tetejére állítja
2
4 hete
Komoly leállás jön az egyik hazai mobilszolgáltatónál: nagyon ráfázhat, aki nem lép időben
3
2 hete
Óriási vagyonokat buknak bankszámláikról a magyarok: minden egy irányba mutat - félelmetes hiba áll a háttérben
4
1 hónapja
Nagy változás a Gmailben: most kell döntened, különben automatikusan bekapcsolják ezt a funkciót
5
3 hete
Kiszárad az ország: itt a bejelentés, Magyar Péter azonnali lépésre szánta el magát a drámai helyzet miatt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hirdetmény
A pénzügyi termékek tájékoztatója. Alaposan olvassuk el a szerződés aláírása előtt, hiszen a fő és kisebb költségeket is itt találjuk. A bankok a fiókjukban függesztik ki, de a honlapjukon is elérhető.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 21. 19:15
Jókora osztalékot vett ki a cégéből WhisperTon: nem semmi, mennyire jó biznisz lett a celebkedés
Pénzcentrum  |  2026. május 21. 19:02
Leesik az állad, hová bújnak el a világ elől a szupergazdagok: napi 54 milliót is kifizetnek a teljes csendért
Agrárszektor  |  2026. május 21. 19:31
Brutális, ami most az amerikai búzával történik: 68 éve nem volt ilyen