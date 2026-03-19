Világ

Durva forgatókönyv rajzolódik ki a közel-keleti válság nyomán: a magyar gazdaságot kemény csapás érheti

Pénzcentrum
2026. március 19. 08:01

Az iráni konfliktus új szintre lépett, és ezzel ismét az energiaárak kerültek a figyelem középpontjába. A Portfolio elemzése szerint egy újabb olajársokk nemcsak globális átrendeződést indíthat el, hanem Magyarország kifejezetten a vesztes oldalon találhatja magát.

A háttérben a közel-keleti feszültség áll. Az amerikai és izraeli katonai akciók az energiaellátás szempontjából kulcsfontosságú térséget érintettek, ami azonnal felverte az árakat és növelte a bizonytalanságot a piacokon. Az elmúlt napok eseményei tovább erősítették ezt a hatást. Katarban például találat érte a világ egyik legnagyobb LNG-központját, ami újabb lökést adott az olaj- és gázárak emelkedésének.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Portfolio szerint az olajár-emelkedés nem minden országot érint egyformán. A magas energiaárak a kitermelő országoknak kedveznek, miközben az importfüggő gazdaságok jelentős hátrányba kerülnek. Magyarország ebbe az utóbbi csoportba tartozik. Az ország energiaimportja magas, így az árrobbanás közvetlenül jelenik meg a gazdaságban. Az energia drágulása növeli a vállalatok költségeit, visszafogja a fogyasztást és inflációs nyomást okoz.

A folyamat nem új. A történelemben már többször látszott, hogy az olajválságok láncreakciót indítanak el. Emelkednek az árak, romlik a gazdasági hangulat, a jegybankok pedig szigorítanak. A Portfolio elemzése több kockázati tényezőt is kiemel:

  • magas energiaimport-függőség
  • sérülékeny költségvetési helyzet
  • korlátozott alkalmazkodóképesség

Ezek együtt azt jelentik, hogy egy külső sokk hatása erősebben jelenik meg a magyar gazdaságban, mint sok más országban. A helyzetet tovább nehezíti, hogy az alternatív beszerzési útvonalak gyakran drágábbak. Az Adria-vezeték például növeli az ellátás biztonságát, de költségesebb megoldás lehet, ami szintén felfelé hajtja az árakat.

A globális piacok már reagáltak a feszültségekre. A Nemzetközi Energiaügynökség példátlan lépésként 400 millió hordó olajat szabadítana fel a tartalékokból, hogy stabilizálja a piacot.

Ez jól mutatja, hogy a helyzet súlyos. A kínálati zavarok akár napi több millió hordó olaj kiesését is jelenthetik, amit rövid távon nehéz pótolni.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mi következhet?

Ha a konfliktus elhúzódik, az energiaárak tartósan magas szinten ragadhatnak. Ez a magyar gazdaságban több csatornán keresztül jelenhet meg:

  • magasabb üzemanyagárak
  • növekvő infláció
  • lassuló gazdasági növekedés

A jelenlegi folyamatok alapján az olajársokk nemcsak egy átmeneti piaci kilengés lehet, hanem egy szélesebb gazdasági átrendeződés kezdete, ahol Magyarország mozgástere szűk marad.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
#gáz #magyarország #infláció #gazdaság #világ #olaj #irán #olajár #Közel-Kelet #energiaárak #izraeli-iráni háború

