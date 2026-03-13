2026. március 13. péntek Krisztián, Ajtony
18 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Topol-M egy hidegen indítható, háromfokozatú, szilárd hajtóanyagú, silóból indítható vagy közúti mozgó interkontinentális ballisztikus rakéta.
Világ

Elképesztő fegyverekkel szerelkezik fel a déli szomszédunk: Vucsics keményen megüzente, kiktől tartanak valójában

Pénzcentrum
2026. március 13. 12:27

Aleksandar Vučić szerb elnök megerősítette, hogy Szerbia kínai gyártású CM 400 típusú szuperszonikus ballisztikus rakétákat vásárolt. A politikus a belgrádi közszolgálati televíziónak adott interjúban beszélt erről csütörtök este.

Az elnök szerint az ország már most is jelentős mennyiségű rakétával rendelkezik, és további beszerzések is várhatók. Elmondta, hogy a szerb hadsereg sikeresen integrálta a kínai fegyvereket az ország által használt orosz gyártású MiG 29 vadászgépekre.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nyilatkozat azután hangzott el, hogy néhány nappal korábban egy katonai témájú szakfórumon fényképek jelentek meg szerb harci repülőgépekről. A beszámolók szerint az egyik gépen kínai gyártású, nagy hatótávolságú CM 400 levegő föld rakéta volt látható, míg egy másik repülőgép LS 6 típusú, szintén kínai gyártású irányított bombát hordozott.

Vučić nem közölt pontos adatot a beszerzés költségéről. Azt mondta, rendkívül drága fegyverekről van szó, ugyanakkor Szerbia bizonyos kedvezményt kapott a vásárlás során. Az államfő szerint a rakéták hatótávolsága 200 és 400 kilométer között van, és jelentős romboló erővel rendelkeznek.

Kapcsolódó cikkeink:

A szerb fegyverkezésre reagált Andrej Plenković horvát miniszterelnök is. A politikus jelezte, hogy a kérdésről egyeztetni fog Horvátország NATO szövetségeseivel. Hozzátette, nem számít arra, hogy Szerbia a szomszédos országok ellen vetné be ezeket a fegyvereket.

Vučić erre reagálva azt mondta, nem Zágráb fogja meghatározni, hogy Szerbia milyen fegyverekkel rendelkezzen. A szerb elnök szerint Pristina, Tirana és Zágráb együttműködése aggodalomra ad okot, ezért Szerbiának erős hadseregre van szüksége.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Hangsúlyozta, hogy Szerbia nem támadhat meg NATO tagállamokat, és nem is tervezi ezt. Ugyanakkor úgy véli, a térségben olyan politikai szándékok is megjelenhetnek, amelyek ellen az országnak megfelelő elrettentő képességgel kell rendelkeznie.

Horvátország, Albánia és Koszovó 2025 márciusában írt alá védelmi és biztonsági együttműködési megállapodást. Szerbia ezt a lépést korábban saját biztonságát érintő kihívásként értékelte.
Címlapkép: Getty Images
#biztonság #horvátország #szerbia #fegyver #világ #kína #hadsereg #geopolitika #nato #albánia #fegyverkezés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:27
12:15
12:02
11:55
11:50
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 13.
Megnyílhat az út a legjobban fizető állásokhoz? Ezek a dolgozók vannak most nyeregben: két kézzel kapkodnak utánuk
2026. március 12.
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?
2026. március 13.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
2026. március 13.
Sokak kedvenc étterme, cukrászdája húzza le a rolót végleg: egyre rosszabb a helyzet, ebből nehéz lesz kimászni
2026. március 12.
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ez tényleg bekövetkezik: klímaválság sem kell hozzá
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 13. péntek
Krisztián, Ajtony
11. hét
Március 13.
Az ékszer világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Lehullott a lepel a Magyarországon elfogott rejtélyes ukrán készpénzről: nyugati bennfentesek tálaltak ki a teljes igazságról
2
1 hete
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
3
3 napja
Közelebb a világháború, mint gondoltuk? Megint Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
4
4 napja
Kezdődik: már Törökországot is lövik az irániak
5
1 hete
Hidegzuhany jöhet a magyaroknak: olyan lépést fontolgat Putyin, amibe belerokkanhat az ország
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bónusz Magyar Államkötvény
Változó kamatozású állampapír, ami 4, illetve 6 éves futamidővel vásárolható meg. A kamata megegyezik a 12 hónapos Diszkontkicstárjegy előző négy aukcióján kialakult átlaghozam súlyozott átlagával. Ehhz hozzáadódik a kamatbónusz, ami 4 éves futamidő esetén 1,75 százalék, míg a 6 éves kötvény 2,5 százalék bónusszal bír.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 13. 11:55
Súlyos figyelmeztetést küldött Magyarországnak a hitelminősítő: kritikusak a kilátások, végéleg bóvliba csúszunk?
Pénzcentrum  |  2026. március 13. 11:50
Rendkívüli közleményt adott ki az államtitkár a benzinárstopról: erről minden autósnak tudnia kell
Agrárszektor  |  2026. március 13. 11:29
Zseniális: ez az ötlet forradalmasíthatja a paradicsomtermesztést