Elképesztő fegyverekkel szerelkezik fel a déli szomszédunk: Vucsics keményen megüzente, kiktől tartanak valójában

Aleksandar Vučić szerb elnök megerősítette, hogy Szerbia kínai gyártású CM 400 típusú szuperszonikus ballisztikus rakétákat vásárolt. A politikus a belgrádi közszolgálati televíziónak adott interjúban beszélt erről csütörtök este.

Az elnök szerint az ország már most is jelentős mennyiségű rakétával rendelkezik, és további beszerzések is várhatók. Elmondta, hogy a szerb hadsereg sikeresen integrálta a kínai fegyvereket az ország által használt orosz gyártású MiG 29 vadászgépekre.

A nyilatkozat azután hangzott el, hogy néhány nappal korábban egy katonai témájú szakfórumon fényképek jelentek meg szerb harci repülőgépekről. A beszámolók szerint az egyik gépen kínai gyártású, nagy hatótávolságú CM 400 levegő föld rakéta volt látható, míg egy másik repülőgép LS 6 típusú, szintén kínai gyártású irányított bombát hordozott.

Vučić nem közölt pontos adatot a beszerzés költségéről. Azt mondta, rendkívül drága fegyverekről van szó, ugyanakkor Szerbia bizonyos kedvezményt kapott a vásárlás során. Az államfő szerint a rakéták hatótávolsága 200 és 400 kilométer között van, és jelentős romboló erővel rendelkeznek.

A szerb fegyverkezésre reagált Andrej Plenković horvát miniszterelnök is. A politikus jelezte, hogy a kérdésről egyeztetni fog Horvátország NATO szövetségeseivel. Hozzátette, nem számít arra, hogy Szerbia a szomszédos országok ellen vetné be ezeket a fegyvereket.

Vučić erre reagálva azt mondta, nem Zágráb fogja meghatározni, hogy Szerbia milyen fegyverekkel rendelkezzen. A szerb elnök szerint Pristina, Tirana és Zágráb együttműködése aggodalomra ad okot, ezért Szerbiának erős hadseregre van szüksége.

Hangsúlyozta, hogy Szerbia nem támadhat meg NATO tagállamokat, és nem is tervezi ezt. Ugyanakkor úgy véli, a térségben olyan politikai szándékok is megjelenhetnek, amelyek ellen az országnak megfelelő elrettentő képességgel kell rendelkeznie.

Horvátország, Albánia és Koszovó 2025 márciusában írt alá védelmi és biztonsági együttműködési megállapodást. Szerbia ezt a lépést korábban saját biztonságát érintő kihívásként értékelte.