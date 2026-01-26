2026. január 26. hétfő Vanda, Paula
Katonai/airsoft katonák a dzsungelben taktikai felszerelésben és puskákkal
Világ

Elképesztő fegyverkezésbe kezdtek a csendes-óceáni térségben: mi lesz erre Donald Trump válasza?

Pénzcentrum
2026. január 26. 18:15

Japán történelmi fordulatot hajtott végre védelmi politikájában: két évvel a tervezett határidő előtt elérte a GDP 2 százalékának megfelelő védelmi kiadási szintet. A gyorsított fegyverkezés mögött egyszerre áll az Egyesült Államok fokozódó nyomása és a kínai katonai jelenlét erősödése az indo–csendes-óceáni térségben.

A nemzetközi biztonsági környezet átalakulása alapjaiban formálja át a második világháború után kialakult geopolitikai struktúrákat. Ez különösen igaz Japánra, amely a hosszú évtizedekig tartó pacifizmus után ma már a katonai képességek gyors és átfogó fejlesztésére kényszerül. A fordulat mögött összetett okok húzódnak meg: Washington erősödő nyomásgyakorlása és Peking térnyerése egyaránt meghatározó tényező - írja a Portfolio az elemzésében.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az amerikai elvárások az utóbbi években folyamatosan szigorodtak a védelmi szövetségesekkel szemben. Donald Trump korábbi amerikai elnök több alkalommal is 3–5 százalék közötti GDP-arányos védelmi kiadást sürgetett, Tajvan esetében pedig felmerült a 10 százalékos cél is. Ez a nyomás számos országban ellenérzéseket váltott ki, ahol a közvélemény inkább a szociális kiadások növelését támogatná. A japán politikai vezetés is felháborodással fogadta Washington egyre magasabb igényeit, és részben szuverenitási kérdésként értelmezte azokat.

Tokió számára különösen nagy kihívást jelentett a paradigmaváltás. A korábbi, szigorúan önvédelmi doktrína keretében a védelmi költségvetés a GDP mintegy 1 százalékára volt korlátozva. Ez a korlátozás azonban még így is körülbelül évi 50 milliárd dollárt jelentett, ami elegendő volt ahhoz, hogy Japán a világ egyik legmodernebb haderejét tartsa fenn.

Kapcsolódó cikkeink:

A stratégiai környezet Kína gazdasági felemelkedésével változott meg gyökeresen. Peking katonai költségvetése látványosan emelkedett, miközben befolyását az Övezet és Út Kezdeményezésen keresztül is kiterjesztette. A földrajzi adottságok különösen érzékennyé teszik a helyzetet: a japán szigetvilág Tajvontól egészen Szahalin szigetéig húzódó láncolata természetes gátat képez Kína keleti irányú terjeszkedése előtt, és korlátozza a szabad kijutást a nyílt óceánra. Peking számára Tajvan ellenőrzésének megszerzése jelentené a megoldást erre a stratégiai dilemmára.

A megváltozott körülmények között a japán kormány arra a következtetésre jutott, hogy a korábbi, pacifista megközelítés hosszabb távon fenntarthatatlan. Eredetileg 2027-re tűzték ki célul, hogy a védelmi kiadások elérjék a GDP 2 százalékát, ám a kabinet 2025 végén meghozott döntése felgyorsította a folyamatot. A mintegy 7 milliárd dolláros pótköltségvetéssel a védelmi büdzsé 70 milliárd dollárra emelkedett.

Koizumi Sindzsiró védelmi miniszter így fogalmazott: "A kezdeti, mintegy 9,9 billió jenes költségvetéssel együtt a teljes összeg körülbelül 11 billió jen lesz. Ennek eredményeként elmondható, hogy a 2025-ös pénzügyi évben már elértük a Nemzetbiztonsági Stratégiában meghatározott, a GDP 2 százalékát kitevő szintet."

A megnövelt forrásokat több kulcsterületen használják fel: béremelésekre, az infrastruktúra modernizálására, lőszerkészletek feltöltésére és rakétarendszerek fejlesztésére. Kiemelt figyelem irányul Japán déli térségeire, ahol Kína katonai aktivitása fokozódik. Jonaguni szigete különösen stratégiai jelentőségű Tajvanhoz való közelsége miatt: mindössze mintegy 100 kilométerre fekszik a vitatott státuszú szigettől.

A közepes hatótávolságú rakétarendszerek telepítése éles diplomáciai feszültséget okozott Peking és Tokió között. Koizumi hangsúlyozta: "Ez egy olyan egység, amelyet a sziget és Japán védelmére terveztek. Más szóval, ez a felszerelés védelmi célokra szolgál, nem pedig más országok megtámadására."

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A 2025 őszén hivatalba lépett Takaicsi Szanae miniszterelnök markáns, kemény hangvételű biztonságpolitikát képvisel. 2025 novemberében kijelentette, hogy Kína esetleges Tajvan elleni támadása esetén Japán kénytelen lenne beavatkozni. A nyilatkozat példátlan egyértelműséggel fogalmazta meg Tokió álláspontját, és jelentős diplomáciai vitát váltott ki.

A modernizációs program számos elemet foglal magában: négyféle új hadihajó építését a Japán Tengerészeti Önvédelmi Erők számára, a SHIELD néven ismert többrétegű partvédelmi rendszer létrehozását, új tengeralattjárók építését, valamint az Izumo-osztályú helikopter-hordozók átalakítását. Japán az Egyesült Államoktól Tomahawk rakétákat is beszerez, amelyeket romboló hadihajók fedélzetére telepítenek.

A fegyverkezési program finanszírozása ugyanakkor hosszabb távon komoly kérdéseket vet fel. A 2026-os pénzügyi évre 58 milliárd dolláros védelmi költségvetést fogadtak el, ami sorozatban a 12. rekordnak számít. A program fenntarthatósága nagyban függ a gazdasági teljesítménytől, miközben a korábban belengetett adóemelések végül elmaradtak.

A közelgő alsóházi választások sorsdöntőek lehetnek a jelenlegi védelmi irányvonal folytatása szempontjából. Takaicsi támogatottsága 70 százalék fölé emelkedett, miközben elutasítottsága mindössze 10–20 százalék körül mozog. A Liberális Demokrata Párt megszakította 26 éve fennálló koalícióját a pacifista Kómeitóval, ami szélesebb mozgásteret biztosít a biztonságpolitikai döntésekben.

Peking aggodalommal figyeli a japán fejleményeket, és a "birodalmi tudat újjáéledéséről" beszél. Válaszul gazdasági nyomásgyakorlásba kezdett: január 6-án szigorította a kettős felhasználású eszközök, a speciális mágnesek és a ritkaföldfémek kereskedelmét a japán cégek számára. Ez különösen érzékeny lépés, hiszen Kína Japán legnagyobb kereskedelmi partnere.

A japán lakosság jelentős része ma már támogatja a védelmi képességek erősítését, felismerve a kínai fenyegetés realitását. A politikai vezetés igyekszik kihasználni ezt a társadalmi támogatottságot céljai megvalósítására, ugyanakkor tisztában van azzal, hogy a gazdasági megfontolások és a költségvetési korlátok idővel ismét előtérbe kerülhetnek.
Címlapkép: Getty Images
