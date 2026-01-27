Narendra Modi indiai miniszterelnök szerint az új megállapodás számos lehetőséget nyit meg 1,4 milliárd indiai és több millió európai számára.
Észak-Korea újra rakétát lőtt ki: újabb erősödő katonai feszültséggel nézhet szembe a világ?
Több rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát lőttek ki Észak-Korea kelet felé, a Japán-tenger irányába kedden – közölte a dél-koreai hadsereg. A rakéták Phenjantól északra lévő lőtérről indultak délután 4 óra előtt, és hozzávetőlegesen 350 kilométert repültek.
Az elmúlt hónapokban Észak-Korea több ilyen típusú rakétát és rakéta-sorozatvetőt is tesztelt. Phenjan azt állítja, hogy ezen fegyvereket az amerikai és dél-koreai katonai tevékenység elleni védelemként fejlesztik. A 2024-ben kötött orosz–észak-koreai védelmi egyezmény alapján Észak-Korea Oroszországnak is szállított rakétatechnológiát.
Kedden ért véget Dél-Koreában Elbridge Colby, az Egyesült Államok hadügyminiszter-helyettesének háromnapos látogatása. Colby több magas rangú dél-koreai vezetővel tárgyalt, többek között a nemzetbiztonsági tanácsadóval, valamint a külügyi és védelmi tárca vezetőivel.
A Pentagon múlt héten tette közzé az új amerikai védelmi stratégiát. Ebben azt hangsúlyozták, hogy Dél-Korea elsődleges szerepet vállaljon saját védelmében. A dokumentum szerint Észak-Korea közvetlen katonai fenyegetést jelent Dél-Koreára és Japánra, és az észak-koreai nukleáris erők egy amerikai elleni atomtámadás „egyértelmű és jelen idejű” veszélyét hordozzák.
A megszálló alakulatok harci kedve eközben jelentősen meggyengült.
Oroszország megkezdte katonai jelenlétének csökkentését Északkelet-Szíriában, miután öt helyi forrás megerősítette, hogy megindult az orosz erők kivonása.
Katonai források szerint a művelet egy gázavárosi temetőben zajlik, és akár több napig is eltarthat.
Ez volt Rutte első hosszabb nyilvános szereplése azóta, hogy a davosi Világgazdasági Fórumon találkozott Donald Trump amerikai elnökkel.
A fegyverkezési program finanszírozása ugyanakkor hosszabb távon komoly kérdéseket vet fel.
A hír nyomán a magyar olajvállalat részvényei történelmi csúcsra emelkedtek.
A NATO délkeleti szárnyán szolgáló erők minőségi fejlesztése zajlik, az amerikai jelenlét létszáma azonban változatlan marad.
Az Európai Bizottság új ipari stratégiája meglepően ismerős eszközökhöz nyúl: lényegében átvenné Peking évtizedeken át alkalmazott módszereit.
Az Európai Bizottság korábbi vezetője szerint a transzatlanti kapcsolatok történelmi mélypontra süllyedtek.
A demonstrálók a bevándorlási hivatal felszámolását követelik, miközben a Trumpék által jelentősen megerősített szervezet egyre mélyebb társadalmi szakadékot okoz az országban.
A cél a szervezet energiapolitikájának átalakítása és orosz befolyás csökkentése az energiaellátás terén.
Moszkva szerint az EU politikai vezetése alkalmatlan a békeközvetítésre, miközben az amerikai szerepvállalást már jóval megértőbben kezeli.
Béketárgyalások: kulcsfontosságú bejelentést tett Zelenszkij, már csak ratifikálni kell az USA biztonsági garanciáit
Volodimir Zelenszkij: Az Egyesült Államok Ukrajnának szánt biztonsági garanciáiról szóló dokumentum elkészült, már csak a ratifikációra vár
A demokraták ellenállásának hatása messze túlmutat a Belbiztonsági Minisztériumon.
A CashTag legújabb adásban Grönlandról volt szó, és arról, hogy miért fórósodott fel a nemzetközi helyzet ennyire a sziget körül és miért érdekes ennyire a...
Az ország lakossága extrém hidegben, naponta mindössze néhány órányi áramszolgáltatással kénytelen beérni.
Elképesztő csúcsfegyvert vetett be az Egyesült Államok: ezért vált működésképtelenné az orosz légvédelem?
Donald Trump részleteket osztott meg egy eddig ismeretlen amerikai katonai technológiáról, amelyet egy Venezuela elleni művelet során alkalmaztak.
Az orosz fegyveres erők ezeket a módosított harcjárműveket elsősorban nagyobb szabású gépesített támadásoknál vetik be.
-
-
