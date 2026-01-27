Észak-Korea újra rakétát lőtt ki: újabb erősödő katonai feszültséggel nézhet szembe a világ?

Több rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát lőttek ki Észak-Korea kelet felé, a Japán-tenger irányába kedden – közölte a dél-koreai hadsereg. A rakéták Phenjantól északra lévő lőtérről indultak délután 4 óra előtt, és hozzávetőlegesen 350 kilométert repültek.

Az elmúlt hónapokban Észak-Korea több ilyen típusú rakétát és rakéta-sorozatvetőt is tesztelt. Phenjan azt állítja, hogy ezen fegyvereket az amerikai és dél-koreai katonai tevékenység elleni védelemként fejlesztik. A 2024-ben kötött orosz–észak-koreai védelmi egyezmény alapján Észak-Korea Oroszországnak is szállított rakétatechnológiát.

Kedden ért véget Dél-Koreában Elbridge Colby, az Egyesült Államok hadügyminiszter-helyettesének háromnapos látogatása. Colby több magas rangú dél-koreai vezetővel tárgyalt, többek között a nemzetbiztonsági tanácsadóval, valamint a külügyi és védelmi tárca vezetőivel.

A Pentagon múlt héten tette közzé az új amerikai védelmi stratégiát. Ebben azt hangsúlyozták, hogy Dél-Korea elsődleges szerepet vállaljon saját védelmében. A dokumentum szerint Észak-Korea közvetlen katonai fenyegetést jelent Dél-Koreára és Japánra, és az észak-koreai nukleáris erők egy amerikai elleni atomtámadás „egyértelmű és jelen idejű” veszélyét hordozzák.