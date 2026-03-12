Irán intenzív támadásokat indított a Perzsa-öbölben rekedt olajszállító hajók ellen, ami a kőolaj világpiaci árának drasztikus emelkedéséhez vezetett.
Jöhet az önkéntes sorkatonaság: itt a NATO-ajánlás, ezt bizony nem vágja sutba senki
Németországnak a NATO ajánlása alapján 450-460 ezer fős haderővel kellene rendelkeznie. Ezzel szemben jelenleg mindössze 185 ezer aktív állományú katonája és 50 ezer tartalékosa van. Az évtizedes lemaradás behozása lassan halad. A hiányzó létszámot az önkéntes sorkatonaság vagy a polgári szolgálat visszavezetésével pótolnák. Ez a terv azonban már most jelentős társadalmi ellenállást váltott ki a fiatalok körében - írta az Infostart.
Prőhle Gergely volt berlini nagykövet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem programigazgatója szerint a német haderőfejlesztés ismét központi kérdéssé vált. Bár Boris Pistorius védelmi miniszter az "azért kell fegyverkeznünk, hogy ne kelljen háborúznunk" hidegháborús elvét hangsúlyozza, a gyakorlatban a modernizáció rendkívül vontatottan halad.
Bár a német haditechnika kifejezetten innovatív, például a drónfejlesztés terén, az Európában eladott fegyverek 80 százaléka továbbra is amerikai gyártmány. Egy önálló európai hadiipari gyártókapacitás kiépítése egyelőre várat magára, pedig ez a német nagyvállalatoknak is jelentős lendületet adna. A folyamatot a fegyverbeszerzések drasztikus drágulása is nehezíti. Egy harckocsilőszer ára például a korábbi 1500-2000 euróról mára 10-12 ezer euróra emelkedett.
A német haderő nemcsak a felszerelést, hanem a szervezeti és infrastrukturális hátteret tekintve is súlyos gondokkal küzd. Egy friss parlamenti jelentés rámutatott, hogy a hadseregben hatalmas a fluktuáció. Ennél is nagyobb probléma, hogy a teljes személyi állománynak mindössze 29 százaléka tartozik a legénységi kategóriába. Gyakorlatilag minden legénységi állományú katonára jut egy tiszt vagy tiszthelyettes. Ez a tényleges harckészültség szempontjából kifejezetten rossz arány. A helyzetet tovább rontja a laktanyahiány, mivel a korábbi katonai objektumokat az évek során eladták, átépítették, vagy egyszerűen hagyták lepusztulni.
Mivel a hivatásos és szerződéses állomány kellő mértékű bővítése akadályokba ütközik, a német belpolitikában újra napirendre került a sorkatonaság valamilyen formájú visszaállítása. Ezt egyelőre óvatosan, önkéntes alapon tervezik. Ennek alternatívája egy egyéves polgári szolgálat lehetne. Ebben a rendszerben a fiatalok minimális juttatásért cserébe kórházakban vagy szociális otthonokban dolgoznának. A tervek hallatán márciusban több német nagyvárosban is ezres diáktüntetések zajlottak. Prőhle Gergely szerint azonban a fiatalok tiltakozása mögött nem feltétlenül az elvi pacifizmus húzódik meg, hanem sokkal inkább kényelmi szempontok állnak.
Másfél hete tart az iráni konfliktus mely miatt komoly zavar keletkezett a globális légi közlekedésben.
A támadó hozzáfért a néhai szexuális bűnöző, Jeffrey Epstein elleni nyomozás aktáihoz is, ráadásul igen magas szintre jutott el.
Kora délután ismét drónok csapódtak be a dubaji repülőtér közelében, folytatódik a térség szinte teljes közlekedési bénultsága.
Trump diplomatája meglepő kijelentést tett: közel a pillanat, amikor lezárulhat az ukrajnai konfliktus
Az amerikai főtárgyaló szerint a felek leharcoltak, a genfi tárgyalások óta jelentős előrelépés történt a béke felé.
Zelenszkij szerint az ukrán csapatok tapasztalata kulcsfontosságú lehet az iráni Shahed drónok elleni védekezésben.
Kegyetlen olajblokádra készül Irán: kapuban a totális káosz, már telepítik az aknákat, ez mindenkinek nagyon fájni fog
Irán aknákat kezdett telepíteni a Hormuzi-szorosba, a világ legfontosabb energetikai átjárójába.
Nagyobb a baj, mint hitték, történelmi lépés készül: soha nem látott mértékben nyúlhatnak hozzá az olajtartalékhoz
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) történetének eddigi legnagyobb stratégiai kőolajkészlet-felszabadítását javasolja.
Donald Tusk dörzsölheti a tenyerét: végzetes öngólnak bizonyulhat a nagy rivális radikális fordulata
Ezzel a csökkenő támogatottságot és a szélsőjobboldal erősödését próbálja megállítani.
A német politikát komoly figyelmeztetés érte a baden-württembergi tartományi választás után.
Veszélyes titkokkal támadták az Egyesült Államokat: Vlagyimir Putyin olyat lépett, amire senki sem számított
A két vezető egyeztetését olyan sajtóhírek előzték meg, amelyek szerint Teherán orosz információkra támaszkodva vett célba amerikai érdekeltségeket.
Az elnök kommunikációja az elmúlt időszakban érezhetően megváltozott.
A jelentés szerint a bányából származó kobalt több autógyártó, köztük a Mercedes-Benz, a Stellantis, a BMW és a Volkswagen ellátási láncában is jelen van.
Von der Leyen durva beismerése egy csúcstalálkozón: ez volt Európa legnagyobb tévedése, de már készül a terv
Az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy a testület új stratégiát indít a kis moduláris reaktorok (SMR-ek) fejlesztésére.
Drónok sértették meg a légterét, robbanások rázták meg az országot: mégis segélyt küld a támadónak ez az ország
A múlt héten iráni drónok hatoltak be Azerbajdzsán légterébe, Nahicseván egyik repülőterén pedig robbanásokat észleltek.
A visszaesés ellenére ez továbbra is a negyedik legerősebb februári eredmény a statisztikák kezdete óta.
Az erős adat arra utal, hogy az ország idén akár túlszárnyalhatja a 2025-ben elért, rekord magas kereskedelmi többletet.
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő idén először beszélt egymással telefonon.
Az utóbbi időben egyre többen úgy érezhetik, hogy a világ kibillent abból a viszonylagos egyensúlyból, amelyhez az elmúlt évtizedekben hozzászoktunk.
-
