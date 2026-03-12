2026. március 12. csütörtök Gergely
11 °C Budapest
Közelkép német katonai egyenruhákról, amelyeken a jellegzetes flecktarn álcázó mintázat és a nemzeti identitást és a fegyveres erőket jelképező német zászlófoltok láthatók.
Világ

Jöhet az önkéntes sorkatonaság: itt a NATO-ajánlás, ezt bizony nem vágja sutba senki

Pénzcentrum
2026. március 12. 09:24

Németországnak a NATO ajánlása alapján 450-460 ezer fős haderővel kellene rendelkeznie. Ezzel szemben jelenleg mindössze 185 ezer aktív állományú katonája és 50 ezer tartalékosa van. Az évtizedes lemaradás behozása lassan halad. A hiányzó létszámot az önkéntes sorkatonaság vagy a polgári szolgálat visszavezetésével pótolnák. Ez a terv azonban már most jelentős társadalmi ellenállást váltott ki a fiatalok körében - írta az Infostart.

Prőhle Gergely volt berlini nagykövet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem programigazgatója szerint a német haderőfejlesztés ismét központi kérdéssé vált. Bár Boris Pistorius védelmi miniszter az "azért kell fegyverkeznünk, hogy ne kelljen háborúznunk" hidegháborús elvét hangsúlyozza, a gyakorlatban a modernizáció rendkívül vontatottan halad.

Bár a német haditechnika kifejezetten innovatív, például a drónfejlesztés terén, az Európában eladott fegyverek 80 százaléka továbbra is amerikai gyártmány. Egy önálló európai hadiipari gyártókapacitás kiépítése egyelőre várat magára, pedig ez a német nagyvállalatoknak is jelentős lendületet adna. A folyamatot a fegyverbeszerzések drasztikus drágulása is nehezíti. Egy harckocsilőszer ára például a korábbi 1500-2000 euróról mára 10-12 ezer euróra emelkedett.

A német haderő nemcsak a felszerelést, hanem a szervezeti és infrastrukturális hátteret tekintve is súlyos gondokkal küzd. Egy friss parlamenti jelentés rámutatott, hogy a hadseregben hatalmas a fluktuáció. Ennél is nagyobb probléma, hogy a teljes személyi állománynak mindössze 29 százaléka tartozik a legénységi kategóriába. Gyakorlatilag minden legénységi állományú katonára jut egy tiszt vagy tiszthelyettes. Ez a tényleges harckészültség szempontjából kifejezetten rossz arány. A helyzetet tovább rontja a laktanyahiány, mivel a korábbi katonai objektumokat az évek során eladták, átépítették, vagy egyszerűen hagyták lepusztulni.

Mivel a hivatásos és szerződéses állomány kellő mértékű bővítése akadályokba ütközik, a német belpolitikában újra napirendre került a sorkatonaság valamilyen formájú visszaállítása. Ezt egyelőre óvatosan, önkéntes alapon tervezik. Ennek alternatívája egy egyéves polgári szolgálat lehetne. Ebben a rendszerben a fiatalok minimális juttatásért cserébe kórházakban vagy szociális otthonokban dolgoznának. A tervek hallatán márciusban több német nagyvárosban is ezres diáktüntetések zajlottak. Prőhle Gergely szerint azonban a fiatalok tiltakozása mögött nem feltétlenül az elvi pacifizmus húzódik meg, hanem sokkal inkább kényelmi szempontok állnak.
Címlapkép: Getty Images
FRISS HÍREK
