Az Európai Bizottság friss tanulmánya szerint az áfacsökkentés csak akkor működik hatékony szociálpolitikai eszközként, ha alapvető cikkekre – élelmiszerre, gyógyszerre vagy közüzemi szolgáltatásokra – vonatkozik.
Példátlan lépésre készünek Brüsszelben: két kínai óriáscéget is kitiltanának az EU-s piacról, Magyarország is aggódhat
Az Európai Bizottság azt javasolja a tagállamoknak, hogy egy új kiberbiztonsági szabályozás keretében zárják ki a kínai Huawei és a ZTE eszközeit a távközlési hálózatokból. A magas kockázatúnak minősített beszállítókat célzó lépés Magyarországot is érzékenyen érinti. A Huawei alaptalannak és diszkriminatívnak tartja az uniós felszólítást, ezért jogi lépéseket fontolgat - írja a Portfolio.
A brüsszeli testület által ismertetett, jelenleg elfogadás előtt álló tervezet lehetővé tenné a biztonsági szempontból kockázatosnak ítélt gyártók hálózati berendezéseinek kitiltását az Európai Unió piacáról. Peking már jelezte, hogy diszkriminatívnak tartja az előírásokat. Arra is figyelmeztettek, hogy ellenintézkedéseket vezethetnek be, amennyiben a szabályozás ténylegesen életbe lép. A döntésnek közvetlen hazai vonatkozása is van, hiszen a magyar kormány korábban kiemelt partnerként tekintett a Huaweire az 5G-infrastruktúra fejlesztésében.
A kínai vállalat határozottan visszautasította az Európai Bizottság kezdeményezését. Álláspontjuk szerint egy ilyen lépés súlyosan sérti a méltányosság és az arányosság uniós alapelveit, valamint a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályait is.
Kifogásolják, hogy a tervezett jogszabály nem tényeken és egységes műszaki szabványokon alapul, hanem kizárólag a beszállító származási országa alapján szorítana ki cégeket a piacról. A vállalat közölte, hogy szorosan figyelemmel kíséri a jogalkotási folyamatot, és kész élni minden jogi eszközzel az érdekei védelmében.
A Huawei hangsúlyozta, hogy magánvállalatként a világ 170 országában vannak jelen, és elkötelezettek a helyi, illetve a nemzetközi jogszabályok betartása iránt. A cég külön felhívta a figyelmet a magyarországi szerepvállalására is. Hazánkban működtetik ugyanis azt az európai ellátóközpontot, amely negyven országot szolgál ki vállalati termékekkel, és mintegy kétezer ember megélhetését biztosítja.
Teljes a pánik az orosz elnök körül: Putyin egyre inkább tart egy merénylettől és az orosz elit összeesküvésétől
Egy kiszivárgott európai uniós hírszerzési jelentés szerint az államfő az orosz elit összeesküvésétől retteg.
Az Iszlám Forradalmi Gárda tüzet nyithatott egy amerikai hadihajóra a Hormuzi-szoros közelében.
Példátlan szigorítás lépett életbe: végleg száműzik a hamburgerek hirdetéseit egy európai főváros utcáiról
Amszterdam 2050-re kíván karbonsemlegessé válni, a húsfogyasztást pedig ugyaneddig a felére szeretnék csökkenteni.
Beigazolódott Putyin legnagyobb félelme: lecsaptak az ukránok, óriási a pánik a gigantikus orosz népünnepély előtt
Hétfő hajnalban ukrán dróntámadás érte Moszkvát, alig hat kilométerre a Vörös tértől.
Az európai vezetőkkel folytatott beszélgetésekből érezhető, hogy Németország gazdasági súlya, népessége és katonai ambíciói megváltoztatják a kontinens belső erőegyensúlyát.
Irán 14 pontos békejavaslatot nyújtott be az Egyesült Államoknak a háború lezárására, amelyet Donald Trump jelenleg is vizsgál.
Bár embereken még nem végeztek klinikai vizsgálatokat, az orosz vezetés rendkívül optimista.
Hatalmas fordulat a színfalak mögött: már javában épül a szövetség, amely teljesen leválthatja a jelenlegi Európai Uniót
Miközben az Európai Unió intézményi merevsége egyre élesebb kritikákat vált ki, a szakértők már nemcsak a reformokról, hanem a lehetséges szervezeti alternatívákról folyik a diskurzus.
Olyan pofont kaphat hamarosan Donald Trump, amire nincs felkészülve: a teljes kormányzása veszélyben forog?
A rendelkezésre álló közvélemény-kutatások alapján jól kirajzolódik egy enyhén romló trend.
Válaszcsapást forral az EU az amerikai vámemelésre: Németországot különösen feldühítette Trump rendelete
Az Európai Unió kész megvédeni az érdekeit, ha Donald Trump amerikai elnök valóra váltja a személy- és tehergépjárművekre vonatkozó vámemelési terveit.
Új iráni javaslat került Trump asztalára: megnyitották volna a Hormuzi-szorost, de Trump elutasította
Egy magas rangú iráni tisztségviselő szombaton elárulta, hogy Teherán új javaslatot terjesztett elő, amelyet Trump eddig elutasított.
Banksy a semmiből húzott fel egy szobrot London közepén: így kommentálta a mutatványt a helyi önkormányzat
Bár Banksy utcai alkotásait a helyi hatóságok időnként eltávolítják, a westminsteri önkormányzat ezúttal befogadóan reagált.
Az eddigi olajválság semmi ahhoz képest, ami még jönni fog: kimondták a szakértők, hamarosan elszabadulhat a pokol
A tengerszoros lezárása az ExxonMobil teljes termelésének mintegy 15 százalékát érinti.
Donald Trump rémálma valósággá vált: brutális drágulás söpör végig Amerikán, már forrnak az indulatok
Az üzemanyagárak szárnyalása és a gyorsuló infláció Donald Trump elnökségét is veszélyezteti a novemberi félidős választások előtt.
Vészjósló kijelentést tett a lengyel miniszterelnök: hónapokon belül támadhatnak az oroszok, Amerika nem fog segíteni
A feszültség közvetlen kiváltó oka, hogy több európai ország, köztük Spanyolország is megtagadta légterének és támaszpontjainak használatát az Irán elleni amerikai-izraeli hadműveletekhez.
A fegyveres konfliktus hivatalos lezárása ugyanakkor nem hoz enyhülést a tengeren.
Május elseje a legtöbbünknek a majálist és a pihenést jelenti, ám a globális térkép meglepő különbségeket mutat.
Vészesen közeleg a határidő Donald Trump számára: elképesztő háborús tervek hevernek az elnök asztalán
Egy magas rangú kormányzati tisztségviselő szerint a Fehér Ház álláspontja az, hogy az áprilisi tűzszünettel a hadműveletek lényegében véget értek.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n