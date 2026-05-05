Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Szelektív fókusz a kínai zászlóra, a háttérben az Európai Unió zászlaja elmosódott. A Kína és az EU közötti politika, kereskedelem és diplomácia fogalma. 3D-s illusztráció.
Világ

Példátlan lépésre készünek Brüsszelben: két kínai óriáscéget is kitiltanának az EU-s piacról, Magyarország is aggódhat

Pénzcentrum
2026. május 5. 09:03

Az Európai Bizottság azt javasolja a tagállamoknak, hogy egy új kiberbiztonsági szabályozás keretében zárják ki a kínai Huawei és a ZTE eszközeit a távközlési hálózatokból. A magas kockázatúnak minősített beszállítókat célzó lépés Magyarországot is érzékenyen érinti. A Huawei alaptalannak és diszkriminatívnak tartja az uniós felszólítást, ezért jogi lépéseket fontolgat - írja a Portfolio.

A brüsszeli testület által ismertetett, jelenleg elfogadás előtt álló tervezet lehetővé tenné a biztonsági szempontból kockázatosnak ítélt gyártók hálózati berendezéseinek kitiltását az Európai Unió piacáról. Peking már jelezte, hogy diszkriminatívnak tartja az előírásokat. Arra is figyelmeztettek, hogy ellenintézkedéseket vezethetnek be, amennyiben a szabályozás ténylegesen életbe lép. A döntésnek közvetlen hazai vonatkozása is van, hiszen a magyar kormány korábban kiemelt partnerként tekintett a Huaweire az 5G-infrastruktúra fejlesztésében.

A kínai vállalat határozottan visszautasította az Európai Bizottság kezdeményezését. Álláspontjuk szerint egy ilyen lépés súlyosan sérti a méltányosság és az arányosság uniós alapelveit, valamint a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályait is.

Kifogásolják, hogy a tervezett jogszabály nem tényeken és egységes műszaki szabványokon alapul, hanem kizárólag a beszállító származási országa alapján szorítana ki cégeket a piacról. A vállalat közölte, hogy szorosan figyelemmel kíséri a jogalkotási folyamatot, és kész élni minden jogi eszközzel az érdekei védelmében.

A Huawei hangsúlyozta, hogy magánvállalatként a világ 170 országában vannak jelen, és elkötelezettek a helyi, illetve a nemzetközi jogszabályok betartása iránt. A cég külön felhívta a figyelmet a magyarországi szerepvállalására is. Hazánkban működtetik ugyanis azt az európai ellátóközpontot, amely negyven országot szolgál ki vállalati termékekkel, és mintegy kétezer ember megélhetését biztosítja.
