Nem várt bejelentést tett a magas rangú katonai vezető: erre biztosan nem számított Oroszország

Egy német tábornok szerint Oroszország nem tudta megvalósítani stratégiai céljait az ukrajnai háború során. A kijelentés a Kijevi Biztonsági Fórumon hangzott el, ahol az ukrán ellenállás jelentőségét is hangsúlyozták. A szakértő szerint a nyugati támogatás új szakaszba lépett. A jövőben még szorosabb együttműködés körvonalazódik Ukrajna és szövetségesei között, írja a Defence Express.

Oroszország nem érte el egyetlen stratégiai célját sem az Ukrajna elleni háború során – erről beszélt Joachim Kaschke dandártábornok, a német védelmi minisztérium Ukrajnával foglalkozó különleges stábjának vezetője. A katonai vezető a Kijevi Biztonsági Fórumon tartott felszólalásában értékelte a konfliktus eddigi alakulását.

Kaschke szerint már a háború kezdetétől egyértelmű volt, hogy Moszkva célkitűzései nem teljesülnek, és ez a tendencia az elmúlt évek során sem változott. Külön kiemelte a tavalyi téli időszakot, amikor Oroszország megpróbálta megtörni az ukrán lakosság ellenállását, ám ez a kísérlet sem vezetett sikerre.

A tábornok hangsúlyozta: az eddigi eredmények elsősorban az ukrán társadalom kitartásának, valamint a folyamatos nemzetközi támogatásnak köszönhetők. Úgy látja, ez a két tényező alapot ad arra, hogy Európában is optimistábban tekintsenek a helyzet alakulására.

Beszédében arra is kitért, hogy a nyugati országok hozzáállása átalakulóban van. A korábbi, főként azonnali segítségnyújtásra épülő modell helyett egyre inkább a hosszú távú, stratégiai partnerség kerül előtérbe Ukrajnával. Ez nemcsak támogatást jelent, hanem kölcsönös tanulást és felkészülést is a jövő kihívásaira.

Kaschke emellett arra figyelmeztette a NATO-tagállamokat, hogy saját védelmi képességeik fejlesztése kulcsfontosságú. Mint fogalmazott, a szövetség ereje közvetlenül a tagországok felkészültségéből fakad. Németország nevében megerősítette: Berlin továbbra is elkötelezett Ukrajna támogatása mellett, és a jövőben még szorosabb együttműködésre törekszik Kijevvel.