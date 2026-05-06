Elképesztő tempóban nő a szupergazdagok száma Európában: brutális vagyonokat halmoznak fel
Öt év alatt több mint 37 ezer fővel bővült az európai szupergazdagok köre a Knight Frank 2026-os vagyonjelentése szerint. A kiemelkedően magas nettó vagyonnal rendelkező magánszemélyek, vagyis a legalább 30 millió dolláros (25,7 millió eurós) vagyonnal bírók száma 26 százalékkal nőtt a kontinensen 2021 és 2026 között - írta meg az euronews.
Világszerte több mint 710 ezer ember tartozik ebbe a kategóriába. Csaknem negyedük, mintegy 25,8 százalékuk Európában él. A kontinens szupergazdag népessége 146 525-ről 183 953-ra emelkedett a vizsgált öt év alatt. Az élen Németország áll 38 215 fővel, őket az Egyesült Királyság (27 876), Franciaország (21 528), Svájc (17 692) és Olaszország (15 433) követi. A húszezres lélektani határt a dobogósokon kívül egyetlen más ország sem lépi át.
A rangsor további helyein már jóval kisebb számokkal találkozunk. Spanyolország 9186, Svédország 6845, Hollandia pedig 5077 szupergazdagot számlál. Dánia, Törökország, Ausztria és Lengyelország háromezer és ötezer közötti értékkel szerepel a listán. Az Európai Unión és az EFTA-n kívül álló Oroszországban 8399 ultragazdag él.
Abszolút értékben mérve Németország produkálta a legnagyobb növekedést, ahol 9273 új taggal bővült az exkluzív klub. Svájc közel ötezer, Franciaország mintegy négyezer, míg az Egyesült Királyság háromezer fős gyarapodást mutatott. Szintén négyjegyű bővülést ért el Olaszország, Spanyolország, Törökország és Lengyelország is.
Százalékos arányban vizsgálva viszont egészen más képet kapunk. Lengyelország szupergazdag népessége több mint megduplázódott, ami 109 százalékos növekedést jelent. Törökország 94, Románia pedig 93 százalékos emelkedést ért el. Görögország, Csehország és Portugália egyaránt legalább 50 százalékos bővülést mutatott. A nagy gazdaságok közül az Egyesült Királyság növekedett a leglassabban, mindössze 12 százalékkal. A legalacsonyabb ütemet Svédország jegyezte 8 százalékkal. A kiugróan magas százalékos növekedés jellemzően ott jelentkezik, ahol az ultragazdagok kiinduló száma viszonylag alacsony volt.
A jelentés arra is rámutat, hogy az emelkedő adóterhek és a fokozódó szabályozási nyomás felgyorsítja a vagyon globális mobilitását. Az ultragazdagok egyre inkább több joghatóság között osztják meg az életüket. A családi vagyonkezelőik pedig aktívan kezelik az adózási, életmódbeli és politikai kockázatokat. A világ ultragazdag népességének növekedését továbbra is az Egyesült Államok hajtja. Az ország 387 422 fővel messze a legnagyobb koncentrációt mutatja, de India és számos feltörekvő gazdaság is egyre nagyobb szerepet játszik a globális vagyontérképen.
