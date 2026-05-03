Irán 14 pontos békejavaslatot nyújtott be az Egyesült Államoknak a háború lezárására, amelyet Donald Trump jelenleg is vizsgál.
New York Times elemzés: Trump brutálisan megbánhatja a Németországról hozott döntését
Az Egyesült Államok bejelentette, hogy ötezer katonát von ki Németországból. Ez a lépés nem csupán egy újabb kétoldalú nézeteltérés része, hanem Európa biztonságpolitikai egyensúlyának alapjait is megrendítheti – érvel egy litván szerző a New York Timesban megjelent véleménycikkében.
Donald Trump joggal követeli, hogy Európa többet költsön a saját védelmére. Az amerikai csapatkivonás azonban éppen az Egyesült Államok egyik legértékesebb stratégiai befektetését gyengíti. Ez a katonai jelenlét ugyanis egyszerre tartja távol Oroszországot, és akadályozza meg, hogy Európa régi belső rivalizálásai újra Amerika problémájává váljanak.
A NATO soha nem csupán Oroszországról szólt. A szövetség első főtitkára, Lord Ismay sokat idézett mondása szerint a cél az volt, hogy "az oroszokat kint, az amerikaiakat bent, a németeket pedig lent tartsák".
Németország ma már demokratikus, felelős és nélkülözhetetlen ország, amelyet természetesen nem kell többé "lent tartani". Éppen ellenkezőleg: Európának nagy szüksége van a német tőkére, iparra és politikai akaratra. A német védelmi költségvetés már most a negyedik legnagyobb a világon, és az évtized végére megközelítheti Nagy-Britannia és Franciaország együttes katonai kiadásait. Boris Pistorius védelmi miniszter ki is jelentette, hogy a Bundeswehrnek Európa legerősebb hagyományos haderejévé kell válnia.
Ez a folyamat azonban már most feszültséget kelt. Az európai vezetőkkel folytatott beszélgetésekből érezhető, hogy Németország gazdasági súlya, népessége és katonai ambíciói megváltoztatják a kontinens belső erőegyensúlyát. A hagyományos geopolitikai súlypont Párizs és London felől egyértelműen Berlin felé tolódik.
Tovább árnyalja a képet, hogy a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) már a második legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkezik. Mindez olyan aggodalmakat éleszt újra, amelyeket Európa már a történelem részének hitt: feléled a legerősebb kontinentális hatalom ellensúlyozásának régi reflexe.
Az utóbbi évtizedek európai válasza erre az volt, hogy a német erőt az egységes Európába és az amerikai támogatású NATO-ba integrálják. A cikk szerzője szerint ez az elv ma is érvényes. Európának szüksége van a német katonai erőre, de ez a potenciál jóval kevésbé aggasztó, amíg az Egyesült Államok európai jelenlétébe ágyazódik. Emmanuel Macron francia elnök márciusi bejelentése az atomarzenál bővítéséről és a francia nukleáris elrettentés európai kiterjesztéséről részben éppen erre a belső feszültségre reagált. Párizs ezzel jelezte Berlinnek, hogy a legerősebb hagyományos haderő nem az egyetlen stratégiai hatalom Európában.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az amerikai nukleáris védőernyő megléte eddig feleslegessé tette a destabilizáló alternatív megoldásokat. Ez az ernyő azonban a bizalmon alapul, a bizalom pedig egyre inkább erodálódik. Az Európai Külkapcsolati Tanács és az Oxfordi Egyetem januári felmérése szerint tíz uniós tagállamban a megkérdezettek mindössze 16 százaléka tekinti szövetségesnek az Egyesült Államokat.
A Németországban maradó, több tízezer fős amerikai kontingens továbbra is garantálja a szövetségesek biztonságát, fenntartja Amerika katonai szerepvállalását a kontinensen, és logisztikai bázist nyújt a közel-keleti amerikai műveletekhez.
A szerző szerint az Egyesült Államok Európa stratégiai stabilizátora. Távol tartja Oroszországot, integrálja Németországot, megnyugtatja Franciaországot, és védi a NATO keleti szárnyát. Emellett a kisebb szövetségeseknek garanciát ad arra, hogy biztonságukról nem csupán a nagyhatalmi erőviszonyok döntenek.
Olyan pofont kaphat hamarosan Donald Trump, amire nincs felkészülve: a teljes kormányzása veszélyben forog?
A rendelkezésre álló közvélemény-kutatások alapján jól kirajzolódik egy enyhén romló trend.
Banksy a semmiből húzott fel egy szobrot London közepén: így kommentálta a mutatványt a helyi önkormányzat
Bár Banksy utcai alkotásait a helyi hatóságok időnként eltávolítják, a westminsteri önkormányzat ezúttal befogadóan reagált.
Az eddigi olajválság semmi ahhoz képest, ami még jönni fog: kimondták a szakértők, hamarosan elszabadulhat a pokol
A tengerszoros lezárása az ExxonMobil teljes termelésének mintegy 15 százalékát érinti.
Donald Trump rémálma valósággá vált: brutális drágulás söpör végig Amerikán, már forrnak az indulatok
Az üzemanyagárak szárnyalása és a gyorsuló infláció Donald Trump elnökségét is veszélyezteti a novemberi félidős választások előtt.
Vészjósló kijelentést tett a lengyel miniszterelnök: hónapokon belül támadhatnak az oroszok, Amerika nem fog segíteni
A feszültség közvetlen kiváltó oka, hogy több európai ország, köztük Spanyolország is megtagadta légterének és támaszpontjainak használatát az Irán elleni amerikai-izraeli hadműveletekhez.
A fegyveres konfliktus hivatalos lezárása ugyanakkor nem hoz enyhülést a tengeren.
Május elseje a legtöbbünknek a majálist és a pihenést jelenti, ám a globális térkép meglepő különbségeket mutat.
Vészesen közeleg a határidő Donald Trump számára: elképesztő háborús tervek hevernek az elnök asztalán
Egy magas rangú kormányzati tisztségviselő szerint a Fehér Ház álláspontja az, hogy az áprilisi tűzszünettel a hadműveletek lényegében véget értek.
Elkerülhetetlennek tartják a nyugati szövetségesek a világégést? Sokan már a legrosszabbra készülnek
Az intézmény létrehozását korábbi NATO-tanácsadók, magas rangú katonai vezetők és bankárok kezdeményezték.
Hamarosan örökre búcsút mondhatunk a május elsejei munkaszüneti napnak? Már elindult a folyamat, minden egy irányba mutat
Németországban egyelőre csak óvatos politikai felvetés, a régióban viszont már kézzelfogható változások jelzik: a munkaszüneti napok szerepe átalakulóban van.
Egy éven belül már a harmadik választást tartják júniusban ebben az európai országban: brutális válságba kerültek
Ez az elhúzódó politikai válság újabb fejezete Európa legfiatalabb államában.
Hetente tízmilliárd adag étel tűnhet el az iráni háború miatt: kongatják a vészharangot, Magyarország is komoly bajba kerülhet
A műtrágya ára a konfliktus kezdete óta 80 százalékkal emelkedett.
Ez az ötfokozatú skála második legmagasabb szintje, amely a hivatalos meghatározás szerint azt jelenti, hogy egy merénylet elkövetése nagyon valószínű.
Sok helyszínen a titkosság feltételei egyáltalán nem voltak biztosítva.
Ilyen még sosem történt az ukrán háború kezdete óta: maga Putyin kérte a tűzszünetet - óriási bajban van Oroszország?
Moszkva következetesen igyekszik elbagatellizálni a támadások jelentőségét. Azt a tényt azonban egyre nehezebb eltitkolni, hogy az ukrán drónok rendszeresen képesek mélyen behatolni az orosz légtérbe.
Ukrán tiszt vallott arról, hogyan zajlik a katonák toborzása a színfalak mögött: elképesztő módszerhez folyamodnak
Az erőszakos mozgósítástól való félelem az utóbbi hetekben pánikszerűvé vált.
Az amerikai elnök egy friss telefonbeszélgetésről számolt be Vlagyimir Putyinnal, amely során a tűzszünet kérdése is felmerült.
Emberek, a gépek és a mesterséges intelligencia együttes erővel dolgoznak a háború által hátrahagyott robbanószerkezetek eltávolításán.
-
Európa legnagyobb outdoor és katonai áruháza érkezik Magyarországra (x)
A MILITARY online áruház tovább erősíti európai jelenlétét, és elindította a MILITARY.EU/HU weboldal új, magyar vásárlók számára létrehozott online boltját.