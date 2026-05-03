Teljesen megőrült Putyin?! Öregedés elleni vakcinát rendelt be a moszkvai tudósoktól
Vlagyimir Putyin egy több mint 26 milliárd dolláros (kétbillió rubeles) nemzeti egészségügyi projekt keretében elrendelte a világ első öregedésgátló vakcinájának kifejlesztését. A 73 éves orosz elnök köztudottan megszállottja a fiatalság megőrzésének. A hatalmas beruházással nemcsak a saját, hanem a népességfogyással küzdő Oroszország életkilátásait is javítaná.
A fejlesztés alatt álló készítmény egy olyan génterápia, amely a biológiai öregedésért felelős sejtfolyamatokat, egészen pontosan a RAGE nevű receptort célozza meg. Gyenyisz Szekirinszkij tudományos miniszterhelyettes szerint a receptor blokkolásával az öregedés lényegében lelassítható, vagy akár meg is állítható - nyilatkozta a politikus The Moscow Times-nak.
Bár embereken még nem végeztek klinikai vizsgálatokat, az orosz vezetés rendkívül optimista.
- jegyzi meg a New York Post cikke.
Tatyjana Golikova miniszterelnök-helyettes bejelentette, hogy Oroszország 2028 és 2030 között tervezi megkezdeni a gyógyszer gyártását. Megjegyzendő, hogy az Egyesült Államokban is zajlanak hasonló, esetenként fejlettebb kutatások. Ott azonban ezeket inkább sejtszintű újraprogramozásként, nem pedig konkrét vakcinaként emlegetik.
A projekt hátterében állítólag Mihail Kovalcsuk, a Kurcsatov Intézet vezetője és Putyin közeli bizalmasa áll. A kiszivárgott információk szerint a tudós az "orosz ember genomját" kutatva az örök életről álmodik. A téma Oroszországban társadalmi szinten is aktuális, hiszen a férfiak átlagos élettartama mindössze 67 év, miközben maga az elnök már jócskán meghaladta ezt a kort.
Putyin hosszú élet iránti vágya nem új keletű. Egy szeptemberi találkozón egy bekapcsolva felejtett mikrofon rögzítette, ahogy Hszi Csin-ping kínai elnökkel a biotechnológia fejlődéséről, a folyamatos szervátültetésekről és a halhatatlanság elérésének lehetőségéről beszélgetett - számolt be róla az NBC News.
Az orosz vezető a mindennapokban is szigorú rutint követ az egészsége érdekében. Alacsony cukortartalmú, halban és zöldségekben gazdag étrenden él, sokat sétál a természetben, emellett rendszeresen úszik, dzsúdózik és jégkorongozik. Korábbi beszámolók szerint azonban a bizarrabb módszerektől sem riad vissza. Állítólag rendszeresen vesz fiatal szarvasok agancsából készült kivonatos fürdőket, amelyektől a vérkeringés javulását és a bőr megfiatalodását reméli.
Kritikusai szerint az elnök fiatalság iránti hajszája mögött egyértelmű politikai cél húzódik meg. Putyin még évtizedekig szeretne élni és uralkodni, hogy végül a hatalmat zökkenőmentesen adhassa át legidősebb fiának, a jelenleg mindössze 11 éves Ivannak.
Címlapfotó: Jevgenyija Novozsenyina, MTI/MTVA
