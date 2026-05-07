A jelenlegi előrejelzések alapján az aszályhelyzet enyhülése továbbra is bizonytalan.
Sokkoló különbségek a benzinkutakon: nem minden országban érzik ugyanúgy a drágulást az autósok
A 2026-ban kiéleződő amerikai–iráni konfliktus – a 2022-es orosz agresszióhoz hasonlóan – jelentős energiapiaci áremelkedést és erősödő inflációs nyomást eredményezett a világban: az energiahordozók árának robbanásszerű emelkedése, valamint az ellátási láncokkal kapcsolatos fokozott kockázatok tovagyűrűző hatásai felfelé húzzák az árakat. A GKI legfrissebb elemzése az üzemanyagok jelenlegi megfizethetőségét vizsgálja hazánkban, az unióban és a V3-as országokban.
Magyarországon az aktív kormányzati beavatkozások mérsékelték a fogyasztói üzemanyagárak kilengéseit az elmúlt években. Ezt a kontrollt jól szemléltetik a két energiaválság (2022-23, 2026) idején alkalmazott árkorlátozások, valamint az, hogy idén márciusban a jövedéki adó mértéke is csökkent.
„Békeidőben” a hazai üzemanyagárak szorosan együtt mozognak a többi visegrádi ország áraival, azonban válsághelyzetekben – az eltérő gazdaságpolitikai válaszok következtében – ezek a pályák elválnak egymástól. Ilyenkor a többi visegrádi ország átlagára jellemzően meghaladja a hazait (például a 2020–2022-es időszakban és 2026. márciustól kezdődően).
Az üzemanyagok az Unió legtöbb országában tartósan drágábbak, mint nálunk, ami a magasabb árszinttel, a nagyobb jövedéki adóterheléssel, valamint a piacorientált gazdaságpolitikai környezettel magyarázható.
Az iráni konfliktus miatt emelkedő árakra az európai országokban igen hasonlóak voltak a kormányzati reakciók (a jövedéki adókat, az Áfát – szembemenve az Uniós direktívával - vagy az egyéb, üzemanyagokat terhelő adókat csökkentették).
Magyarországon az üzemanyagok megfizethetősége 2010 óta jelentősen javult: míg akkor egy havi nettó átlagkeresetből mintegy 450 liter üzemanyagot lehetett vásárolni, addig az iráni konfliktust megelőzően ez az érték már elérte a 900 litert. A védett árak bevezetése következtében ez a mutató azóta is csak mérsékelten csökkent.
2010-ben az Európai Unióban átlagosan közel háromszor annyi üzemanyagot lehetett vásárolni egy havi átlagkeresetből, mint Magyarországon. Ezzel szemben 2026 áprilisában, az iráni konfliktus következtében, már csak másfélszer annyi üzemanyagra elég egy uniós átlagkereset, mint Magyarországon. Bár az uniós megfizethetőség azóta csak mérsékelt növekedést mutatott, a konfliktust megelőzően 1670 litert vehettek az átlagkeresetből, amely a válság hatására 1350 liter alá csökkent.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A magasabb régiós reálbér-dinamika ellenére kb. 460 literrel magasabb az uniós átlag, mint a V4-ekben. Ebből következik, hogy egy uniós átlagfizetés mellett még piaci környezetben is kevésbé érződik az üzemanyag drágulása. A V3-as országokban „békeidőben” jellemzően 100–150 literrel több üzemanyag vásárlására van lehetőség, ami a Magyarországéhoz hasonló üzemanyagárak miatt a magasabb átlagkeresetek következménye. Válsághelyzetekben azonban – ahogy jelenleg is – ez az előny eltűnik, és a megfizethetőség a magyar szint közelébe esik.
Összességében az üzemanyagok megfizethetőségének alakulása jól mutatja, hogy nem pusztán az árak szintje, hanem a gazdaságpolitikai döntések és a jövedelmi viszonyok együttesen határozzák meg a lakosság tényleges terheit. Magyarországon az elmúlt évek aktív beavatkozásai rövid távon képesek voltak tompítani a piaci sokkok hatását és javítani a megfizethetőséget, különösen válsághelyzetekben. Ugyanakkor ezek az eszközök – különösen az árszabályozás – hosszabb távon torzításokat okozhatnak és fenntarthatósági kérdéseket vetnek fel.
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
Öt év alatt több mint 37 ezer fővel bővült az európai szupergazdagok köre a Knight Frank 2026-os vagyonjelentése szerint.
Egyetlen óvatlan kattintással súlyos pénzeket bukhatsz az idei adóbevalláson, ha vakon jóváhagyod a tervezetet
A 2025-ös évközi adószabály-változások sokaknál „felülírják” a NAV bevallási tervezetét.
Gigantikus összeolvadásra készülhet a távközlési óriás: elárulta az elemző, kik lesznek a lépés legnagyobb vesztesei
A Deutsche Telekom és a T-Mobile US esetleges összeolvadása rövid távon inkább bizonytalanságot hozhat a szakértő szerint.
Itt a hivatalos menetrend az új parlament első napjáról: így választják miniszterelnökké Magyar Pétert május 9-én
Szombaton délelőtt összeül az új Országgyűlés: a részletes menetrend alapján már az első napon felállhat az új kormányzati struktúra.
Az Erste 5 milliárd forintos veszteséggel zárta az első három hónapot, amit főként az extraprofitadó új szabályai okoztak.
Nyomáspróbához használt festett víz kerülhetett a csatornába, dugulás miatt a felszínre is kijutott.
Óriási pénzeső hullhat a magyar diákokra és nyugdíjasokra: kiderült, honnan teremtik elő a mesés összegeket
A hamarosan felálló, Magyar Péter vezette új kormány jelentős jóléti intézkedéseket ígér.
Folytathatja az emelkedést a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a szerdai nyitást követően.
Kíméletlen döntés született a színfalak mögött: váratlan rémálommal néz szembe Magyarország, minden perc számít
Az ezen a héten felálló, Magyar Péter vezette új kormánynak mindössze néhány hónapja marad a több milliárd eurós magyar keret megmentésére.
360 forint alatt volt az euró árfolyama szerda reggel, 2022 februárjában volt utoljára ilyen erős a forint.
Befuccsolt a keleti nyitás gigaprojektje, óriási pénzt bukott a magyar állam: szinte esélytelen, hogy megtérül a kár
Több mint százmilliárd forintot emésztett fel az a befuccsolt indonéziai útdíjszedési projekt, amelyet a magyar kormány a keleti nyitás hatalmas exportsikereként harangozott be.
Az elektronikai és élelmiszeripar húzta a növekedést, a járműgyártás csak mérsékelten bővült.
Az eurót röviddel 7 óra előtt 361,20 forinton jegyezték, magasabban a kedd esti 361,15 forintnál.
Kemény üzenetet küldtek az új kormánynak a hazai bankvezérek: ezen a lépésen múlhat a magyar gazdaság jövője
Kiszámítható gazdaságpolitikát, az uniós források megszerzését, valamint az extraprofitadók és a kamatstop kivezetését várja az új kormánytól a magyar bankszektor.
Jelasity Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke szerint a magyar gazdaságban és a bankszektorban eljött az idő a szemléletváltásra.
Jelentős erősödést tudott felmutatni a forint az euróval, dollárral és a frankkal szemben egyaránt.
A Nemzetközi Valutaalap szerint már most kedvezőtlen irányba mozdult a világgazdaság.
Nyolcéves mélypontjuk közelébe csökkentek a globális olajkészletek a Hormuzi-szorosban tapasztalható szállítási fennakadások miatt.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n