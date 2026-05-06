Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 19. héten, 2026-ban

Kihúzták a Skandináv lottó 2026/19. heti nyerőszámait. Mivel ezen a játékhéten senkinek sem volt telitalálata, így a 20. héten 265 millió forint keresi majd gazdáját a skandin.

A Skandináv lottón 35 számból 7-et kell kiválasztani ezért az Ötöslottó vagy Hatoslottó mintájára "Heteslottó" néven is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét módszerrel 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik, vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti. Az alábbiakban mutatjuk a 19. heti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben és a nyereményeket is!

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 19. héten:

1; 3; 8; 14; 17; 22; 35.

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 19. héten:

1; 2; 9; 11; 18; 29; 30.

További nyeremények a 19. játékhéten a skandin:

6 találat: egyenként 269 130 Ft

5 találat: egyenkén 6 290 Ft

4 találat: egyenkén 2 320 Ft

