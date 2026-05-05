Több mintás üvegpoharat hívott vissza a Flying Tiger Magyarországon, mert a vizsgálatok szerint határérték feletti ólom és kadmium oldódhat ki belőlük.
Gigantikus robbanás végzett a munkásokkal a gigagyárban: robotokkal kutatnak a túlélők után, hajszálon múlt a még nagyobb katasztrófa
Huszonhat ember vesztette életét és hatvanegyen megsérültek, amikor hétfő délután felrobbant egy tűzijátékgyár a dél-kínai Hunan tartományban, ezt közölte a kínai állami média.
A robbanás a Liujang városában működő Huaseng tűzijátéküzemben történt. A hatóságok a gyár három kilométeres körzetéből mindenkit evakuáltak. A mentéshez több mint 1500 kutató-mentőt, keresőkutyákat, drónokat és robotokat vetettek be. A romok alól hét embert sikerült élve kimenteni. A munkálatokat megnehezítette, hogy az üzem területén lévő két lőporraktár is komoly kockázatot jelentett. A másodlagos balesetek megelőzése érdekében a mentőalakulatok vízpermettel hűtötték a területet.
A detonáció pusztító erejét jól mutatja, hogy a közeli lakóépületek ablakai betörtek, az alumíniumkeretek deformálódtak, és még a rozsdamentes acélajtók is elgörbültek. A helyszíntől mintegy egy kilométerre lakó helyiek elmondták, hogy a robbanás törmeléket és köveket szórt az utakra, ezért kerülőutakat kell használniuk. A történtek hatására többen félelmükben elhagyták a falut.
A sérültek között a huszonévesektől a hatvanévesekig minden korosztály képviselteti magát. Többen csonttöréseket szenvedtek a szétrepülő törmelékek miatt.
A rendőrség nyomozást indított a robbanás okának felderítésére, és őrizetbe vette az üzem felelős vezetőit. Hszi Csin-ping kínai elnök teljes erőbedobást követelt az eltűntek felkutatására és a sérültek ellátására, egyúttal szorgalmazta a felelősök számonkérését. A helyi hatóságok kedden közölték, hogy folyamatosan ellenőrzik a környék víz- és levegőminőségét, de az értékek egyelőre a normál tartományon belül maradtak.
Liujang a világ legnagyobb tűzijátékgyártó központjaként ismert. A hasonló üzemekben és boltokban bekövetkező robbanások nem számítanak ritkának Kínában, és gyakran követelnek halálos áldozatokat. Idén februárban például tizenketten haltak meg egy tűzijátékbolt felrobbanásakor Hupej tartományban.
