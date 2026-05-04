Teljes a pánik az orosz elnök körül: Putyin egyre inkább tart egy merénylettől és az orosz elit összeesküvésétől

Vlagyimir Putyin orosz elnök rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezetett be a Kremlben, mivel egy esetleges puccstól vagy merénylettől tart. Egy kiszivárgott európai uniós hírszerzési jelentés szerint az államfő az orosz elit összeesküvése miat aggódik, ezért drasztikusan megszigorították az állami vezetők és a közvetlen környezetében dolgozók megfigyelését, jelentette a Telex.

A szervezett bűnözéssel és korrupcióval foglalkozó újságírói hálózat, az OCCRP orosz partnere, a Vazsnije Isztorii oknyomozó portál tette közzé az említett uniós jelentést. Ebből kiderül, hogy az orosz elnök tavasz óta különösen aggódik a bizalmas információk kiszivárgása miatt. Putyin nemcsak egy belső hatalomátvételi kísérlettől tart, hanem egy esetleges dróntámadástól is. Ennek hatására a legfőbb vezetők védelméért felelős Szövetségi Őrszolgálat (FSO) példátlan szigorításokat léptetett életbe.

Az elnöki hivatalba érkező látogatóknak ma már egy kétlépcsős, teljes testátvizsgálást is magában foglaló ellenőrzésen kell átesniük. Putyin mozgástere mindeközben jelentősen beszűkült: családjával együtt kerüli a megszokott moszkvai és valdaji rezidenciáit. A korábbi gyakorlattal ellentétben mostanában egyetlen katonai bázist vagy gyakorlóteret sem látogatott meg hivatalos formában.

A közvetlen elnöki stáb tagjainak mindennapjai is gyökeresen megváltoztak. A munkatársak egyáltalán nem használhatnak okostelefont, kizárólag internetkapcsolat nélküli készülékeket kaphatnak. A tömegközlekedés helyett pedig csak az FSO járműveivel utazhatnak. A belső bizalmatlanság odáig fajult, hogy az elnök szakácsainak, fotósainak és testőreinek otthonába is megfigyelőrendszereket telepítettek.

A dokumentum külön kitér Szergej Sojgu volt védelmi miniszterre, akit a Kreml jelenleg potenciális destabilizáló tényezőként tart számon. Bár Sojgut tavasszal leváltották, és az Orosz Biztonsági Tanács titkárává nevezték ki, továbbra is komoly befolyással bír a katonai vezetésen belül.

A jelentés legfőbb állításait független források is megerősítették. Kiderült például, hogy a kiterjedt moszkvai internetleállások mögött nem a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB), hanem az elnököt védő FSO áll. A fokozódó belső bizalmatlanságot jól mutatja egy FSZB-tiszt beszámolója is. Elmondása szerint egységük ma már alig kap engedélyt köztörvényes bűnügyek lehallgatására, mivel a technikai berendezések szinte teljes kapacitását a kormánytagok és az állami szervek megfigyelésére irányították át.

Címlapi kép: Alekszej Babuskin, MTI/MTVA