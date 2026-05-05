2026. május 5. kedd Györgyi
19 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Munkások egy pekingi autógyárban Kínában.
Világ

Közeleg a feketeleves Magyarországon? Brutális áremelkedés tehet tönkre mindent a közeljövőben

Pénzcentrum
2026. május 5. 19:29

Bár első ránézésre stabilizálódott a helyzet, a háttérben egyre nagyobb különbségek alakulnak ki a közép- és kelet-európai gazdaságok között. A Coface friss elemzése szerint 2025-ben összesen 46 161 fizetésképtelenségi eljárás indult a régióban, ami gyakorlatilag stagnálást jelent az előző évhez képest.

A javuló inflációs környezet, az enyhülő kamatszint és a stabilabb energiaárak segítették a cégeket, de ez nem hozott egységes fordulatot. Az egyes országok között jelentős eltérések látszanak. Lengyelországban közel 18 százalékkal nőtt a fizetésképtelenségi eljárások száma, ami a legnagyobb emelkedés a régióban. A növekedést főként az átszervezési eljárások gyakoribb alkalmazása hajtotta.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Emelkedést mértek Szlovéniában, Szerbiában, Csehországban és Romániában is. Ezekben az országokban a szigorúbb költségvetési politika, a gyengébb külső kereslet és a romló fizetési fegyelem rontotta a helyzetet.

Magyarország ezzel szemben kedvezőbb képet mutat. A fizetésképtelenségi eljárások száma 6,6 százalékkal csökkent, ami a korábbi évek kiugró értékei után inkább normalizálódásnak tekinthető. Hasonló csökkenés látszik több országban is, például Horvátországban, Szlovákiában vagy Litvániában.

A régióban az ágazati mintázat egységesebb. A legnagyobb kockázat három területen koncentrálódik:

  • építőipar
  • feldolgozóipar
  • szállítmányozás

Ezek az ágazatok érzékenyen reagálnak a finanszírozási feltételek változására és a külső kereslet ingadozására. A kisebb cégek különösen sérülékenyek. A korábbi költségsokkok hatása még nem tűnt el, miközben az árazási mozgástér sok esetben korlátozott.

2026-ban újra romolhat a helyzet

A Coface szerint a jelenlegi stabilizáció nem marad tartós. 2026-ban ismét nőhet a fizetésképtelenségi kockázat. A legnagyobb veszélyt az energiapiac jelenti. Az olaj és a gáz drágulása már most növeli a vállalatok költségeit, ami szűkíti a profitmarzsokat.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A cégek egy része kénytelen lenyelni a költségnövekedést, mások továbbhárítják azt. Mindkét megoldás kockázatos egy gyenge keresleti környezetben. A régió különösen kitett, mivel nettó energiaimportőr. A kockázatok nemcsak belülről érkeznek. Németországban emelkedik a fizetésképtelenségi esetek száma, ami a beszállítói láncokon keresztül közvetlen hatással lehet a régió cégeire.

A kilátásokat javíthatják az uniós források és a külső kereslet élénkülése 2026 második felében. A Coface szerint ezek segíthetnek, de nem ellensúlyozzák teljesen a kockázatokat.

Magyarország előtt fordulópont áll

A magyar gazdaság új szakaszba léphet a választások után. A befektetői megítélés és az EU-val való kapcsolat alakulása kulcsfontosságú lesz. Rövid távon akár 17–18 milliárd eurónyi uniós forrás érkezhet, ami a GDP közel 9,5 százalékának felel meg. Középtávon ez az összeg 35 milliárd euró közelébe is emelkedhet.

Ez jelentős mozgásteret adhat a gazdaságnak, de a vállalati kockázatok csökkenése attól függ, mennyire sikerül stabil pályára állítani a növekedést.
Címlapkép: Getty Images
#európa #csőd #magyarország #európai unió #gazdaság #világ #uniós támogatás #vállalatok #gazdasági hírek #energiaárak #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:57
19:42
19:29
19:02
18:53
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 5.
Kiderült az igazság a Tisza-kormány vagyonadójáról: így sarcolhatják meg a leggazdagabb magyarokat
2026. május 4.
Megszólalt a pesti elitgimnázium igazgatója: nem kell megnyomorítani a gyerekeket a tanulási folyamat során
2026. május 5.
Nesze neked szieszta: kiderült, a magyarok pihennek a legtöbbet hétvégén Európában
2026. május 5.
Így bomlik fel a szemünk előtt a korábban biztonságot nyújtó világrend: Donald Trump keze van ebben a dologban is
2026. május 5.
Vendégmunkások nélkül hamar térdre rogyna a hazai mezőgazdaság: mi lesz itt, ha életbe lép a Tisza szigorítása?
NAPTÁR
Tovább
2026. május 5. kedd
Györgyi
19. hét
Május 5.
Az asztma világnapja
Május 5.
Kézhigiénés világnap
Május 5.
Nemzetközi szülésznő és bába nap
Május 5.
Az esélyegyenlőség napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Hamarosan örökre búcsút mondhatunk a május elsejei munkaszüneti napnak? Már elindult a folyamat, minden egy irányba mutat
2
2 hete
Kongatják a vészharangot a szakértők: Ukrajna tényleg csak a kezdet volt - ekkor támadhat rá Oroszország a NATO-ra
3
2 hete
Nem várt bejelentést tett a magas rangú katonai vezető: erre biztosan nem számított Oroszország
4
4 napja
Ilyen még sosem történt az ukrán háború kezdete óta: maga Putyin kérte a tűzszünetet - óriási bajban van Oroszország?
5
3 napja
Vészjósló kijelentést tett a lengyel miniszterelnök: hónapokon belül támadhatnak az oroszok, Amerika nem fog segíteni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Árfolyammarzs
Az adott értékpapírra jegyzett - a névérték százalékában kifejezett - vételi és eladási árfolyam különbsége százalékpontban (bázispontban) kifejezve. Az elsődleges forgalmazók tőzsdei és KELER OTC árfolyamjegyzésük során a változó kamatozású államkötvények esetén legfeljebb 1 százalékpontos árfolyammarzsot alkalmazhatnak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 5. 19:02
Megválasztották a világ legjobb strandját: csak vízen lehet megközelíteni a rejtett paradicsomot, ahová most mindenki el akar jutni
Pénzcentrum  |  2026. május 5. 18:36
Erste-vezér: legyen vége a lejtős pályának, itt az ideje, hogy szakmázzunk
Agrárszektor  |  2026. május 5. 19:28
Súlyos árat fizetünk azért, ami itthon történt: erre nem sokan számítottak
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm