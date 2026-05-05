Szemtanúk szerint a jármű nagy sebességgel száguldott a gyalogosok közé, több sérült is van.
Váratlan húzásra szánta el magát Zelenszkij: kegyetlen válaszcsapással fenyegetőzik Putyin, ha balul sülnek el a dolgok
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tűzszünetet hirdetett a május 5-ről 6-ra virradó éjszakától. Ezzel az oroszok által május 8–9-re bejelentett fegyvernyugvásra reagált. Kijev szimmetrikus lépéseket ígér, míg Moszkva súlyos válaszcsapással fenyeget arra az esetre, ha Ukrajna megzavarná a győzelem napi ünnepségeket.
Az ukrán államfő hétfőn a Telegram-csatornáján közölte, hogy közép-európai idő szerint 23 órától beszüntetik a harcokat. Bár Zelenszkij nem határozta meg a tűzszünet pontos időtartamát, hangsúlyozta, hogy a megadott időponttól kezdve Ukrajna az orosz lépésekkel szimmetrikusan fog eljárni.
Döntését azzal indokolta, hogy az emberi életet összehasonlíthatatlanul többre tartja bármilyen évforduló ünneplésénél. Ezt annak ellenére is így gondolja, hogy Moszkva korábban rendre figyelmen kívül hagyta a kijevi tűzszüneti felhívásokat.
Az orosz védelmi minisztérium megerősítette, hogy Vlagyimir Putyin döntése értelmében május 8-án és 9-én fegyverszünetet tartanak a második világháborús győzelem emlékére.
Moszkva abban bízik, hogy az ukrán fél is követi a példát. Ugyanakkor határozottan figyelmeztettek: tömeges rakétacsapást mérnek Kijev központjára, amennyiben Ukrajna megkísérli meghiúsítani a győzelem napi rendezvényeket.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA
Példátlan lépésre készünek Brüsszelben: két kínai óriáscéget is kitiltanának az EU-s piacról, Magyarország is aggódhat
Az Európai Bizottság azt javasolja a tagállamoknak, hogy egy új kiberbiztonsági szabályozás keretében zárják ki a kínai Huawei és a ZTE eszközeit a távközlési hálózatokból.
Beigazolódott Putyin legnagyobb félelme: lecsaptak az ukránok, óriási a pánik a gigantikus orosz népünnepély előtt
Hétfő hajnalban ukrán dróntámadás érte Moszkvát, alig hat kilométerre a Vörös tértől.
Az európai vezetőkkel folytatott beszélgetésekből érezhető, hogy Németország gazdasági súlya, népessége és katonai ambíciói megváltoztatják a kontinens belső erőegyensúlyát.
Irán 14 pontos békejavaslatot nyújtott be az Egyesült Államoknak a háború lezárására, amelyet Donald Trump jelenleg is vizsgál.
Bár embereken még nem végeztek klinikai vizsgálatokat, az orosz vezetés rendkívül optimista.
Hatalmas fordulat a színfalak mögött: már javában épül a szövetség, amely teljesen leválthatja a jelenlegi Európai Uniót
Miközben az Európai Unió intézményi merevsége egyre élesebb kritikákat vált ki, a szakértők már nemcsak a reformokról, hanem a lehetséges szervezeti alternatívákról folyik a diskurzus.
Olyan pofont kaphat hamarosan Donald Trump, amire nincs felkészülve: a teljes kormányzása veszélyben forog?
A rendelkezésre álló közvélemény-kutatások alapján jól kirajzolódik egy enyhén romló trend.
Válaszcsapást forral az EU az amerikai vámemelésre: Németországot különösen feldühítette Trump rendelete
Az Európai Unió kész megvédeni az érdekeit, ha Donald Trump amerikai elnök valóra váltja a személy- és tehergépjárművekre vonatkozó vámemelési terveit.
Új iráni javaslat került Trump asztalára: megnyitották volna a Hormuzi-szorost, de Trump elutasította
Egy magas rangú iráni tisztségviselő szombaton elárulta, hogy Teherán új javaslatot terjesztett elő, amelyet Trump eddig elutasított.
Banksy a semmiből húzott fel egy szobrot London közepén: így kommentálta a mutatványt a helyi önkormányzat
Bár Banksy utcai alkotásait a helyi hatóságok időnként eltávolítják, a westminsteri önkormányzat ezúttal befogadóan reagált.
Az eddigi olajválság semmi ahhoz képest, ami még jönni fog: kimondták a szakértők, hamarosan elszabadulhat a pokol
A tengerszoros lezárása az ExxonMobil teljes termelésének mintegy 15 százalékát érinti.
Donald Trump rémálma valósággá vált: brutális drágulás söpör végig Amerikán, már forrnak az indulatok
Az üzemanyagárak szárnyalása és a gyorsuló infláció Donald Trump elnökségét is veszélyezteti a novemberi félidős választások előtt.
Vészjósló kijelentést tett a lengyel miniszterelnök: hónapokon belül támadhatnak az oroszok, Amerika nem fog segíteni
A feszültség közvetlen kiváltó oka, hogy több európai ország, köztük Spanyolország is megtagadta légterének és támaszpontjainak használatát az Irán elleni amerikai-izraeli hadműveletekhez.
A fegyveres konfliktus hivatalos lezárása ugyanakkor nem hoz enyhülést a tengeren.
Május elseje a legtöbbünknek a majálist és a pihenést jelenti, ám a globális térkép meglepő különbségeket mutat.
Vészesen közeleg a határidő Donald Trump számára: elképesztő háborús tervek hevernek az elnök asztalán
Egy magas rangú kormányzati tisztségviselő szerint a Fehér Ház álláspontja az, hogy az áprilisi tűzszünettel a hadműveletek lényegében véget értek.
Elkerülhetetlennek tartják a nyugati szövetségesek a világégést? Sokan már a legrosszabbra készülnek
Az intézmény létrehozását korábbi NATO-tanácsadók, magas rangú katonai vezetők és bankárok kezdeményezték.
Hamarosan örökre búcsút mondhatunk a május elsejei munkaszüneti napnak? Már elindult a folyamat, minden egy irányba mutat
Németországban egyelőre csak óvatos politikai felvetés, a régióban viszont már kézzelfogható változások jelzik: a munkaszüneti napok szerepe átalakulóban van.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n