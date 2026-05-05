Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az EU-tagországok állam- és kormányfőinek brüsszeli csúcstalálkozóján tartott sajtótájékoztatón 2024. december 19-én.MTI/Purger Tamás
Váratlan húzásra szánta el magát Zelenszkij: kegyetlen válaszcsapással fenyegetőzik Putyin, ha balul sülnek el a dolgok

2026. május 5. 08:25

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tűzszünetet hirdetett a május 5-ről 6-ra virradó éjszakától. Ezzel az oroszok által május 8–9-re bejelentett fegyvernyugvásra reagált. Kijev szimmetrikus lépéseket ígér, míg Moszkva súlyos válaszcsapással fenyeget arra az esetre, ha Ukrajna megzavarná a győzelem napi ünnepségeket.

Az ukrán államfő hétfőn a Telegram-csatornáján közölte, hogy közép-európai idő szerint 23 órától beszüntetik a harcokat. Bár Zelenszkij nem határozta meg a tűzszünet pontos időtartamát, hangsúlyozta, hogy a megadott időponttól kezdve Ukrajna az orosz lépésekkel szimmetrikusan fog eljárni.

Döntését azzal indokolta, hogy az emberi életet összehasonlíthatatlanul többre tartja bármilyen évforduló ünneplésénél. Ezt annak ellenére is így gondolja, hogy Moszkva korábban rendre figyelmen kívül hagyta a kijevi tűzszüneti felhívásokat.

Az orosz védelmi minisztérium megerősítette, hogy Vlagyimir Putyin döntése értelmében május 8-án és 9-én fegyverszünetet tartanak a második világháborús győzelem emlékére.

Moszkva abban bízik, hogy az ukrán fél is követi a példát. Ugyanakkor határozottan figyelmeztettek: tömeges rakétacsapást mérnek Kijev központjára, amennyiben Ukrajna megkísérli meghiúsítani a győzelem napi rendezvényeket.

Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA 
#ukrajna #oroszország #világ #kijev #vlagyimir putyin #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #fegyveres konfliktus #tűzszünet #fenyegetés

TolllerBela
50 perce
Elfelejti ez a vologya, hogy Ukrajna is képes tömeges rakétacsapást mérni Moszkva központjára. Csakhogy más a háborúról alkotott felfogása ! Ha nagyon ragaszkodnak ehhez a fajtához, megkaphatják, egyre inkább és egyre nagyobb tömegben, nagyobb erővel !
