Brutális csapást mértek az ukránok Oroszországra: nagy a pánik a gigantikus ünnepség előtt

Ukrajna ritka, mélységi csapást mért Oroszország területére, miközben Moszkva a május 9-i győzelem napi ünnepségekre készül. Az utóbbi napok egymást érő támadásai mindkét oldalon civil áldozatokat követeltek, a tűzszünet kérdése pedig továbbra is vitatott - tudósított a CNN.

Kedden nagy hatótávolságú rakéta- és dróncsapás érte az oroszországi Csuvasföldet, amely több mint ezer kilométerre fekszik az ukrán határtól. A támadásban ketten meghaltak, és 34-en megsebesültek, köztük egy gyermek is. A régióban szükségállapotot hirdettek. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy a csapás katonai-ipari létesítményeket vett célba. Kijelentette továbbá, hogy az ukrán "nagy hatótávolságú szankciók" méltó választ adnak az orosz támadásokra.

Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint összesen 289 ukrán drónt semmisítettek meg az éjszaka folyamán. Rakétariadót rendeltek el a Hanti-Manszijszki Autonóm Körzetben is, amely nagyjából 1900 kilométerre található az ukrán határtól.

A csapások különösen kényes időpontban történtek, mivel Moszkva a május 9-i győzelem napi díszszemlére készül. A rendezvényt idén biztonsági okokból jelentősen korlátozták, nehézfegyverzetet például már nem vonultatnak fel. A moszkvai lakosokat a távközlési szolgáltatók és a bankok is figyelmeztették, hogy az ünnepség közeledtével a mobilinternet- és az SMS-szolgáltatások szüneteltetésével kell számolniuk. Március eleje óta egyébként is ismétlődő hálózati kimaradások nehezítik a mindennapokat Oroszország nagyvárosaiban.

Oroszország egyoldalú tűzszünetet hirdetett május 8-ra és 9-re, a győzelem napi megemlékezések idejére. Moszkva egyben azzal fenyegetőzött, hogy megtorló csapást mér Ukrajnára, ha az megzavarja az ünnepségeket. Volodimir Zelenszkij közölte, hogy nem kapott hivatalos megkeresést a tűzszünetről. Az ukrán elnök ugyanakkor saját egyoldalú tűzszünetet jelentett be a május 5-ről 6-ra virradó éjféltől. Kiemelte, hogy "az emberi élet sokkal értékesebb bármilyen évfordulós ünnepségnél".

Ukrajna területén kedden 27 ember halt meg, és legalább 120-an megsebesültek az orosz támadások következtében. Egyedül Zaporizzsja városában 12 civil vesztette életét egyetlen légicsapásban, míg Dnyipróban négyen haltak meg. A Poltavai területen egy gázkitermelő létesítményt ért kettős rakétacsapás öt halálos áldozatot és 37 sebesültet követelt. A halottak között a katasztrófavédelem két munkatársa is szerepelt, akik az első becsapódást követően érkeztek a helyszínre. Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország hétfő éjjel és kedd hajnalban összesen 11 ballisztikus rakétát és 154 drónt indított Ukrajna ellen. Kedd este 6 további ember vesztette életét egy Kramatorszkot ért orosz támadásban.