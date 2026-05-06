Trump szerint „óriási előrelépés” történt Iránnal, ezért szünetel a hajók kísérésére indított akció.
Brutális csapást mértek az ukránok Oroszországra: nagy a pánik a gigantikus ünnepség előtt
Ukrajna ritka, mélységi csapást mért Oroszország területére, miközben Moszkva a május 9-i győzelem napi ünnepségekre készül. Az utóbbi napok egymást érő támadásai mindkét oldalon civil áldozatokat követeltek, a tűzszünet kérdése pedig továbbra is vitatott - tudósított a CNN.
Kedden nagy hatótávolságú rakéta- és dróncsapás érte az oroszországi Csuvasföldet, amely több mint ezer kilométerre fekszik az ukrán határtól. A támadásban ketten meghaltak, és 34-en megsebesültek, köztük egy gyermek is. A régióban szükségállapotot hirdettek. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy a csapás katonai-ipari létesítményeket vett célba. Kijelentette továbbá, hogy az ukrán "nagy hatótávolságú szankciók" méltó választ adnak az orosz támadásokra.
Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint összesen 289 ukrán drónt semmisítettek meg az éjszaka folyamán. Rakétariadót rendeltek el a Hanti-Manszijszki Autonóm Körzetben is, amely nagyjából 1900 kilométerre található az ukrán határtól.
A csapások különösen kényes időpontban történtek, mivel Moszkva a május 9-i győzelem napi díszszemlére készül. A rendezvényt idén biztonsági okokból jelentősen korlátozták, nehézfegyverzetet például már nem vonultatnak fel. A moszkvai lakosokat a távközlési szolgáltatók és a bankok is figyelmeztették, hogy az ünnepség közeledtével a mobilinternet- és az SMS-szolgáltatások szüneteltetésével kell számolniuk. Március eleje óta egyébként is ismétlődő hálózati kimaradások nehezítik a mindennapokat Oroszország nagyvárosaiban.
Oroszország egyoldalú tűzszünetet hirdetett május 8-ra és 9-re, a győzelem napi megemlékezések idejére. Moszkva egyben azzal fenyegetőzött, hogy megtorló csapást mér Ukrajnára, ha az megzavarja az ünnepségeket. Volodimir Zelenszkij közölte, hogy nem kapott hivatalos megkeresést a tűzszünetről. Az ukrán elnök ugyanakkor saját egyoldalú tűzszünetet jelentett be a május 5-ről 6-ra virradó éjféltől. Kiemelte, hogy "az emberi élet sokkal értékesebb bármilyen évfordulós ünnepségnél".
Ukrajna területén kedden 27 ember halt meg, és legalább 120-an megsebesültek az orosz támadások következtében. Egyedül Zaporizzsja városában 12 civil vesztette életét egyetlen légicsapásban, míg Dnyipróban négyen haltak meg. A Poltavai területen egy gázkitermelő létesítményt ért kettős rakétacsapás öt halálos áldozatot és 37 sebesültet követelt. A halottak között a katasztrófavédelem két munkatársa is szerepelt, akik az első becsapódást követően érkeztek a helyszínre. Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország hétfő éjjel és kedd hajnalban összesen 11 ballisztikus rakétát és 154 drónt indított Ukrajna ellen. Kedd este 6 további ember vesztette életét egy Kramatorszkot ért orosz támadásban.
Az olajárak szerdán kétéves mélypontra zuhantak, miután hírek röppentek fel az USA és Irán közeli megállapodásáról.
Az Egyesült Államok és Irán kölcsönös nyomásgyakorlása komoly veszélybe sodorta a fegyvernyugvást, így az eszkaláció réme ismét fenyeget.
Megkongatták a vészharangot a vendéglátósok: kiderült az elkeserítő ok, ami miatt sorra véreznek el a legendás helyek
Naponta átlagosan két brit kocsma zárt be 2026 első negyedévében - derül ki a brit söripari szövetség (BBPA) friss adataiból.
Lángoló teherhajók és megsemmisített rakéták: Donald Trump kiadta a parancsot, kőkeményen odacsapott az amerikai hadsereg
Washington hadihajókkal kísért át kereskedelmi hajókat a szoroson, Teherán pedig az Egyesült Arab Emírségek partvidékére is kiterjesztette katonai ellenőrzését.
Így bomlik fel a szemünk előtt a korábban biztonságot nyújtó világrend: Donald Trump keze van ebben a dologban is
Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság közötti szövetség évtizedeken át a globális biztonság és a liberális világrend sarokköve volt.
Gigantikus robbanás végzett a munkásokkal a gigagyárban: robotokkal kutatnak a túlélők után, hajszálon múlt a még nagyobb katasztrófa
Huszonhat ember vesztette életét és hatvanegyen megsérültek, amikor hétfő délután felrobbant egy tűzijátékgyár a dél-kínai Hunan tartományban.
Drámai bejelentést tett Donald Trump: külföldi teherhajót ért támadás, az amerikai haderő megsemmisítő választ adott
Trump hét iráni gyorsnaszád kilövéséről írt, de az akciót egyelőre Irán nem erősítette meg.
Példátlan lépésre készünek Brüsszelben: két kínai óriáscéget is kitiltanának az EU-s piacról, Magyarország is aggódhat
Az Európai Bizottság azt javasolja a tagállamoknak, hogy egy új kiberbiztonsági szabályozás keretében zárják ki a kínai Huawei és a ZTE eszközeit a távközlési hálózatokból.
Váratlan húzásra szánta el magát Zelenszkij: kegyetlen válaszcsapással fenyegetőzik Putyin, ha balul sülnek el a dolgok
Kijev szimmetrikus lépéseket ígér, míg Moszkva súlyos válaszcsapással fenyeget arra az esetre, ha Ukrajna megzavarná a győzelem napi ünnepségeket.
Szemtanúk szerint a jármű nagy sebességgel száguldott a gyalogosok közé, több sérült is van.
Teljes a pánik az orosz elnök körül: Putyin egyre inkább tart egy merénylettől és az orosz elit összeesküvésétől
Egy kiszivárgott európai uniós hírszerzési jelentés szerint az államfő az orosz elit összeesküvésétől retteg.
Az Iszlám Forradalmi Gárda tüzet nyithatott egy amerikai hadihajóra a Hormuzi-szoros közelében.
Példátlan szigorítás lépett életbe: végleg száműzik a hamburgerek hirdetéseit egy európai főváros utcáiról
Amszterdam 2050-re kíván karbonsemlegessé válni, a húsfogyasztást pedig ugyaneddig a felére szeretnék csökkenteni.
Beigazolódott Putyin legnagyobb félelme: lecsaptak az ukránok, óriási a pánik a gigantikus orosz népünnepély előtt
Hétfő hajnalban ukrán dróntámadás érte Moszkvát, alig hat kilométerre a Vörös tértől.
Az európai vezetőkkel folytatott beszélgetésekből érezhető, hogy Németország gazdasági súlya, népessége és katonai ambíciói megváltoztatják a kontinens belső erőegyensúlyát.
Irán 14 pontos békejavaslatot nyújtott be az Egyesült Államoknak a háború lezárására, amelyet Donald Trump jelenleg is vizsgál.
Bár embereken még nem végeztek klinikai vizsgálatokat, az orosz vezetés rendkívül optimista.
Hatalmas fordulat a színfalak mögött: már javában épül a szövetség, amely teljesen leválthatja a jelenlegi Európai Uniót
Miközben az Európai Unió intézményi merevsége egyre élesebb kritikákat vált ki, a szakértők már nemcsak a reformokról, hanem a lehetséges szervezeti alternatívákról folyik a diskurzus.
