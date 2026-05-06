2026. május 6. szerda Ivett, Frida
27 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy katona távolról irányít egy drónt. Vezérlőpanel katonai kezekben.
Világ

Brutális csapást mértek az ukránok Oroszországra: nagy a pánik a gigantikus ünnepség előtt

Pénzcentrum
2026. május 6. 14:16

Ukrajna ritka, mélységi csapást mért Oroszország területére, miközben Moszkva a május 9-i győzelem napi ünnepségekre készül. Az utóbbi napok egymást érő támadásai mindkét oldalon civil áldozatokat követeltek, a tűzszünet kérdése pedig továbbra is vitatott - tudósított a CNN.

Kedden nagy hatótávolságú rakéta- és dróncsapás érte az oroszországi Csuvasföldet, amely több mint ezer kilométerre fekszik az ukrán határtól. A támadásban ketten meghaltak, és 34-en megsebesültek, köztük egy gyermek is. A régióban szükségállapotot hirdettek. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy a csapás katonai-ipari létesítményeket vett célba. Kijelentette továbbá, hogy az ukrán "nagy hatótávolságú szankciók" méltó választ adnak az orosz támadásokra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint összesen 289 ukrán drónt semmisítettek meg az éjszaka folyamán. Rakétariadót rendeltek el a Hanti-Manszijszki Autonóm Körzetben is, amely nagyjából 1900 kilométerre található az ukrán határtól.

A csapások különösen kényes időpontban történtek, mivel Moszkva a május 9-i győzelem napi díszszemlére készül. A rendezvényt idén biztonsági okokból jelentősen korlátozták, nehézfegyverzetet például már nem vonultatnak fel. A moszkvai lakosokat a távközlési szolgáltatók és a bankok is figyelmeztették, hogy az ünnepség közeledtével a mobilinternet- és az SMS-szolgáltatások szüneteltetésével kell számolniuk. Március eleje óta egyébként is ismétlődő hálózati kimaradások nehezítik a mindennapokat Oroszország nagyvárosaiban.

Kapcsolódó cikkeink:

Oroszország egyoldalú tűzszünetet hirdetett május 8-ra és 9-re, a győzelem napi megemlékezések idejére. Moszkva egyben azzal fenyegetőzött, hogy megtorló csapást mér Ukrajnára, ha az megzavarja az ünnepségeket. Volodimir Zelenszkij közölte, hogy nem kapott hivatalos megkeresést a tűzszünetről. Az ukrán elnök ugyanakkor saját egyoldalú tűzszünetet jelentett be a május 5-ről 6-ra virradó éjféltől. Kiemelte, hogy "az emberi élet sokkal értékesebb bármilyen évfordulós ünnepségnél".

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Ukrajna területén kedden 27 ember halt meg, és legalább 120-an megsebesültek az orosz támadások következtében. Egyedül Zaporizzsja városában 12 civil vesztette életét egyetlen légicsapásban, míg Dnyipróban négyen haltak meg. A Poltavai területen egy gázkitermelő létesítményt ért kettős rakétacsapás öt halálos áldozatot és 37 sebesültet követelt. A halottak között a katasztrófavédelem két munkatársa is szerepelt, akik az első becsapódást követően érkeztek a helyszínre. Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország hétfő éjjel és kedd hajnalban összesen 11 ballisztikus rakétát és 154 drónt indított Ukrajna ellen. Kedd este 6 további ember vesztette életét egy Kramatorszkot ért orosz támadásban.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #világ #drón #támadás #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #rakéta #moszkva #tűzszünet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:07
14:53
14:43
14:34
14:16
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 6.
Megtalálták a globális klímatragédia ellenszerét? A jövőkutató szerint itt a nagy esély, de a kockázatok is óriásiak
2026. május 5.
Kiderült az igazság a Tisza-kormány vagyonadójáról: így sarcolhatják meg a leggazdagabb magyarokat
2026. május 6.
Eltűntek a turisták, bedőlt a gazdaság: a parajdi sóbánya katasztrófája után máig nem állt talpra a térség
2026. május 6.
Új kedvenc bukkant fel a hazai vízpartokon: itt a balatoni árak harmadáért vehetsz nyaralót 2026-ban
2026. május 5.
Nesze neked szieszta: kiderült, a magyarok pihennek a legtöbbet hétvégén Európában
NAPTÁR
Tovább
2026. május 6. szerda
Ivett, Frida
19. hét
Május 6.
A magyar sport napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Hamarosan örökre búcsút mondhatunk a május elsejei munkaszüneti napnak? Már elindult a folyamat, minden egy irányba mutat
2
2 hete
Nem várt bejelentést tett a magas rangú katonai vezető: erre biztosan nem számított Oroszország
3
5 napja
Ilyen még sosem történt az ukrán háború kezdete óta: maga Putyin kérte a tűzszünetet - óriási bajban van Oroszország?
4
4 napja
Vészjósló kijelentést tett a lengyel miniszterelnök: hónapokon belül támadhatnak az oroszok, Amerika nem fog segíteni
5
2 hete
Hatalmas botrány van kibontakozóban: mentősök és újságírók meggyilkolásával vádolják az egyik harcoló felet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Törvényes képviselő
Az a természetes személy, aki a kiskorú, korlátozottan cselekvőképes kiskorú illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú nevében jogszabály alapján (szülő), vagy határozat alapján (gyám, gondnok) eljár.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 6. 13:04
Eltűntek a turisták, bedőlt a gazdaság: a parajdi sóbánya katasztrófája után máig nem állt talpra a térség
Pénzcentrum  |  2026. május 6. 12:01
Itt a hivatalos menetrend az új parlament első napjáról: így választják miniszterelnökké Magyar Pétert május 9-én
Agrárszektor  |  2026. május 6. 14:29
Hidegzuhany vár a vásárlókra: hamarosan kemény élelmiszerdrágulás jöhet
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm