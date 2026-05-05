A választási eredmény jelentős gazdasági fordulat lehetőségét hordozza magában a Pensum Group Nyrt. szerint.
Megkongatták a vészharangot a vendéglátósok: kiderült az elkeserítő ok, ami miatt sorra véreznek el a legendás helyek
Naponta átlagosan két brit kocsma zárt be 2026 első negyedévében - derül ki a brit söripari szövetség (BBPA) friss adataiból. A szervezet szerint a bezárási hullám strukturális okokra vezethető vissza, és a kormány eddigi intézkedései nem bizonyultak elegendőnek - jelentette a BBC.
Január és március között összesen 161 pub húzta le a rolót Angliában, Skóciában és Walesben. Ez hozzávetőleg 2400 munkahely elvesztését jelenti. Bár az adat javulást mutat a 2025-ös évhez képest, amikor összesen 336 kocsma zárt be, az iparági szereplők szerint a tendencia továbbra is aggasztó. A regionális adatok alapján Skóciát sújtották leginkább a bezárások 41 esettel, míg Wales volt az egyetlen térség, ahol nőtt a pubok száma.
Emma McClarkin, a BBPA vezérigazgatója szerint a bezárások elkerülhetők lennének. A kocsmák forgalma ugyanis alapvetően jó, a nyereséget azonban felemésztik az aránytalan adóterhek és a magas üzemeltetési költségek. A szövetség éppen ezért hosszú távú, átfogó adóreformot sürget a vendéglátóipar számára.
A brit kormány áprilisban 15 százalékos kedvezményt vezetett be a pubok és a zenei helyszínek üzleti ingatlanadójára (business rates). Ezt egy kétéves adóbefagyasztás is követi. Emellett 10 millió fontra emelték a vendéglátóipari támogatási alapot, és meghosszabbították a nyitvatartási időt a világbajnokság alatt. A kormányszóvivő a szektort segítő lépések közé sorolta továbbá a társasági adó maximálását, a csapolt sör jövedéki adójának csökkentését, valamint az eddigi hat kamatcsökkentést is.
Az iparág azonban mindezeket az intézkedéseket kevésnek tartja. A BBPA álláspontja szerint a vendéglátást sújtó nehézségek együttes hatása ellen csak egy átfogó, hosszú távú stratégia nyújthat megoldást. Ezen terhek közé sorolják az emelkedő munkaerőköltségeket, a növekvő adóterheket és a változó fogyasztói szokásokat is.
Így bomlik fel a szemünk előtt a korábban biztonságot nyújtó világrend: Donald Trump keze van ebben a dologban is
Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság közötti szövetség évtizedeken át a globális biztonság és a liberális világrend sarokköve volt.
Gigantikus robbanás végzett a munkásokkal a gigagyárban: robotokkal kutatnak a túlélők után, hajszálon múlt a még nagyobb katasztrófa
Huszonhat ember vesztette életét és hatvanegyen megsérültek, amikor hétfő délután felrobbant egy tűzijátékgyár a dél-kínai Hunan tartományban.
Drámai bejelentést tett Donald Trump: külföldi teherhajót ért támadás, az amerikai haderő megsemmisítő választ adott
Trump hét iráni gyorsnaszád kilövéséről írt, de az akciót egyelőre Irán nem erősítette meg.
Példátlan lépésre készünek Brüsszelben: két kínai óriáscéget is kitiltanának az EU-s piacról, Magyarország is aggódhat
Az Európai Bizottság azt javasolja a tagállamoknak, hogy egy új kiberbiztonsági szabályozás keretében zárják ki a kínai Huawei és a ZTE eszközeit a távközlési hálózatokból.
Váratlan húzásra szánta el magát Zelenszkij: kegyetlen válaszcsapással fenyegetőzik Putyin, ha balul sülnek el a dolgok
Kijev szimmetrikus lépéseket ígér, míg Moszkva súlyos válaszcsapással fenyeget arra az esetre, ha Ukrajna megzavarná a győzelem napi ünnepségeket.
Szemtanúk szerint a jármű nagy sebességgel száguldott a gyalogosok közé, több sérült is van.
Teljes a pánik az orosz elnök körül: Putyin egyre inkább tart egy merénylettől és az orosz elit összeesküvésétől
Egy kiszivárgott európai uniós hírszerzési jelentés szerint az államfő az orosz elit összeesküvésétől retteg.
Az Iszlám Forradalmi Gárda tüzet nyithatott egy amerikai hadihajóra a Hormuzi-szoros közelében.
Példátlan szigorítás lépett életbe: végleg száműzik a hamburgerek hirdetéseit egy európai főváros utcáiról
Amszterdam 2050-re kíván karbonsemlegessé válni, a húsfogyasztást pedig ugyaneddig a felére szeretnék csökkenteni.
Beigazolódott Putyin legnagyobb félelme: lecsaptak az ukránok, óriási a pánik a gigantikus orosz népünnepély előtt
Hétfő hajnalban ukrán dróntámadás érte Moszkvát, alig hat kilométerre a Vörös tértől.
Az európai vezetőkkel folytatott beszélgetésekből érezhető, hogy Németország gazdasági súlya, népessége és katonai ambíciói megváltoztatják a kontinens belső erőegyensúlyát.
Irán 14 pontos békejavaslatot nyújtott be az Egyesült Államoknak a háború lezárására, amelyet Donald Trump jelenleg is vizsgál.
Bár embereken még nem végeztek klinikai vizsgálatokat, az orosz vezetés rendkívül optimista.
Hatalmas fordulat a színfalak mögött: már javában épül a szövetség, amely teljesen leválthatja a jelenlegi Európai Uniót
Miközben az Európai Unió intézményi merevsége egyre élesebb kritikákat vált ki, a szakértők már nemcsak a reformokról, hanem a lehetséges szervezeti alternatívákról folyik a diskurzus.
Olyan pofont kaphat hamarosan Donald Trump, amire nincs felkészülve: a teljes kormányzása veszélyben forog?
A rendelkezésre álló közvélemény-kutatások alapján jól kirajzolódik egy enyhén romló trend.
Válaszcsapást forral az EU az amerikai vámemelésre: Németországot különösen feldühítette Trump rendelete
Az Európai Unió kész megvédeni az érdekeit, ha Donald Trump amerikai elnök valóra váltja a személy- és tehergépjárművekre vonatkozó vámemelési terveit.
Új iráni javaslat került Trump asztalára: megnyitották volna a Hormuzi-szorost, de Trump elutasította
Egy magas rangú iráni tisztségviselő szombaton elárulta, hogy Teherán új javaslatot terjesztett elő, amelyet Trump eddig elutasított.
Banksy a semmiből húzott fel egy szobrot London közepén: így kommentálta a mutatványt a helyi önkormányzat
Bár Banksy utcai alkotásait a helyi hatóságok időnként eltávolítják, a westminsteri önkormányzat ezúttal befogadóan reagált.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n