Megkongatták a vészharangot a vendéglátósok: kiderült az elkeserítő ok, ami miatt sorra véreznek el a legendás helyek

Naponta átlagosan két brit kocsma zárt be 2026 első negyedévében - derül ki a brit söripari szövetség (BBPA) friss adataiból. A szervezet szerint a bezárási hullám strukturális okokra vezethető vissza, és a kormány eddigi intézkedései nem bizonyultak elegendőnek - jelentette a BBC.

Január és március között összesen 161 pub húzta le a rolót Angliában, Skóciában és Walesben. Ez hozzávetőleg 2400 munkahely elvesztését jelenti. Bár az adat javulást mutat a 2025-ös évhez képest, amikor összesen 336 kocsma zárt be, az iparági szereplők szerint a tendencia továbbra is aggasztó. A regionális adatok alapján Skóciát sújtották leginkább a bezárások 41 esettel, míg Wales volt az egyetlen térség, ahol nőtt a pubok száma.

Emma McClarkin, a BBPA vezérigazgatója szerint a bezárások elkerülhetők lennének. A kocsmák forgalma ugyanis alapvetően jó, a nyereséget azonban felemésztik az aránytalan adóterhek és a magas üzemeltetési költségek. A szövetség éppen ezért hosszú távú, átfogó adóreformot sürget a vendéglátóipar számára.

A brit kormány áprilisban 15 százalékos kedvezményt vezetett be a pubok és a zenei helyszínek üzleti ingatlanadójára (business rates). Ezt egy kétéves adóbefagyasztás is követi. Emellett 10 millió fontra emelték a vendéglátóipari támogatási alapot, és meghosszabbították a nyitvatartási időt a világbajnokság alatt. A kormányszóvivő a szektort segítő lépések közé sorolta továbbá a társasági adó maximálását, a csapolt sör jövedéki adójának csökkentését, valamint az eddigi hat kamatcsökkentést is.

Az iparág azonban mindezeket az intézkedéseket kevésnek tartja. A BBPA álláspontja szerint a vendéglátást sújtó nehézségek együttes hatása ellen csak egy átfogó, hosszú távú stratégia nyújthat megoldást. Ezen terhek közé sorolják az emelkedő munkaerőköltségeket, a növekvő adóterheket és a változó fogyasztói szokásokat is.