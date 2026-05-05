2026. május 5. kedd Györgyi
26 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy kocsmában.
Világ

Megkongatták a vészharangot a vendéglátósok: kiderült az elkeserítő ok, ami miatt sorra véreznek el a legendás helyek

Pénzcentrum
2026. május 5. 15:13

Naponta átlagosan két brit kocsma zárt be 2026 első negyedévében - derül ki a brit söripari szövetség (BBPA) friss adataiból. A szervezet szerint a bezárási hullám strukturális okokra vezethető vissza, és a kormány eddigi intézkedései nem bizonyultak elegendőnek - jelentette a BBC.

Január és március között összesen 161 pub húzta le a rolót Angliában, Skóciában és Walesben. Ez hozzávetőleg 2400 munkahely elvesztését jelenti. Bár az adat javulást mutat a 2025-ös évhez képest, amikor összesen 336 kocsma zárt be, az iparági szereplők szerint a tendencia továbbra is aggasztó. A regionális adatok alapján Skóciát sújtották leginkább a bezárások 41 esettel, míg Wales volt az egyetlen térség, ahol nőtt a pubok száma.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Emma McClarkin, a BBPA vezérigazgatója szerint a bezárások elkerülhetők lennének. A kocsmák forgalma ugyanis alapvetően jó, a nyereséget azonban felemésztik az aránytalan adóterhek és a magas üzemeltetési költségek. A szövetség éppen ezért hosszú távú, átfogó adóreformot sürget a vendéglátóipar számára.

A brit kormány áprilisban 15 százalékos kedvezményt vezetett be a pubok és a zenei helyszínek üzleti ingatlanadójára (business rates). Ezt egy kétéves adóbefagyasztás is követi. Emellett 10 millió fontra emelték a vendéglátóipari támogatási alapot, és meghosszabbították a nyitvatartási időt a világbajnokság alatt. A kormányszóvivő a szektort segítő lépések közé sorolta továbbá a társasági adó maximálását, a csapolt sör jövedéki adójának csökkentését, valamint az eddigi hat kamatcsökkentést is.

Az iparág azonban mindezeket az intézkedéseket kevésnek tartja. A BBPA álláspontja szerint a vendéglátást sújtó nehézségek együttes hatása ellen csak egy átfogó, hosszú távú stratégia nyújthat megoldást. Ezen terhek közé sorolják az emelkedő munkaerőköltségeket, a növekvő adóterheket és a változó fogyasztói szokásokat is.
Címlapkép: Getty Images
#vendéglátás #adó #gazdaság #sör #fogyasztás #világ #kamatcsökkentés #nagy-britannia #munkahelyek #vendéglátóhelyek #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:27
15:13
14:57
14:42
14:29
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 5.
Kiderült az igazság a Tisza-kormány vagyonadójáról: így sarcolhatják meg a leggazdagabb magyarokat
2026. május 4.
Megszólalt a pesti elitgimnázium igazgatója: nem kell megnyomorítani a gyerekeket a tanulási folyamat során
2026. május 5.
Így bomlik fel a szemünk előtt a korábban biztonságot nyújtó világrend: Donald Trump keze van ebben a dologban is
2026. május 5.
Vendégmunkások nélkül hamar térdre rogyna a hazai mezőgazdaság: mi lesz itt, ha életbe lép a Tisza szigorítása?
2026. május 4.
Ezt sokan nem tudják a Lay’s, Oreo, M&M’s márkákról: naponta nassoljuk, most lehull a lepel
NAPTÁR
Tovább
2026. május 5. kedd
Györgyi
19. hét
Május 5.
Az asztma világnapja
Május 5.
Kézhigiénés világnap
Május 5.
Nemzetközi szülésznő és bába nap
Május 5.
Az esélyegyenlőség napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Hamarosan örökre búcsút mondhatunk a május elsejei munkaszüneti napnak? Már elindult a folyamat, minden egy irányba mutat
2
2 hete
Kongatják a vészharangot a szakértők: Ukrajna tényleg csak a kezdet volt - ekkor támadhat rá Oroszország a NATO-ra
3
2 hete
Nem várt bejelentést tett a magas rangú katonai vezető: erre biztosan nem számított Oroszország
4
4 napja
Ilyen még sosem történt az ukrán háború kezdete óta: maga Putyin kérte a tűzszünetet - óriási bajban van Oroszország?
5
2 hete
Hatalmas botrány van kibontakozóban: mentősök és újságírók meggyilkolásával vádolják az egyik harcoló felet
PÉNZÜGYI KISOKOS
SWIFT
A SWIFT kódok a nemzetközi átutalási forgalomban az egyes bankokat jelölik. A nemzetközi átutalást indító banknál a kedvezményezett bankjának SWIFT kódját kell megadni

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 5. 14:14
Lángoló teherhajók és megsemmisített rakéták: Donald Trump kiadta a parancsot, kőkeményen odacsapott az amerikai hadsereg
Pénzcentrum  |  2026. május 5. 13:03
Így bomlik fel a szemünk előtt a korábban biztonságot nyújtó világrend: Donald Trump keze van ebben a dologban is
Agrárszektor  |  2026. május 5. 15:34
Nem akármilyen vihar csap le Magyarországra: mutatjuk, hol, mi várható
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!