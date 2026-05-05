Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilatkozik a sajtónak az EU-tagországok állam- és kormányfőinek brüsszeli csúcstalálkozója előtt 2024. december 19-én.MTI/Purger Tamás
Világ

Tragédiába torkollott a beígért fegyvernyugvás Ukrajnában: Zelenszkij keményen kifakadt a történtek után

Pénzcentrum
2026. május 5. 16:59

Volodimir Zelenszkij „abszolút cinizmusnak” nevezte az orosz támadásokat, miután Moszkva tűzszünetet hirdetett a május 8–9-i ünnepségek idejére. Az ukrán elnök Bahreinből reagált a kedd hajnalban végrehajtott rakéta- és dróntámadásokra, amelyeknek legalább öt halálos áldozata és több tucat sérültje volt.

Az ukrán légierő közlése szerint az orosz hadsereg 11 ballisztikus rakétát és 164 drónt vetett be különböző célpontok ellen. A támadások több energetikai létesítményt is érintettek.

A Naftohaz vezetője, Szerhij Koreckij megerősítette, hogy a poltavai és harkivi régióban működő gázkitermelő egységeket találat érte. A támadásokban három alkalmazott és két segélymunkás életét vesztette, a létesítményekben pedig jelentős károk keletkeztek, ami a termelést is visszavetette.

A helyi hatóságok szerint Poltava térségében négy ember halt meg és 37-en megsérültek. Harkiv régióban egy halálos áldozatról és több sérültről számoltak be, a városban egy becsapódó drón két embert sebesített meg.

Moszkva korábban tűzszünetet jelentett be a győzelem napi ünnepségek idejére. Zelenszkij szerint azonban a támadások azt mutatják, hogy ez nem jelent valódi fordulatot. Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy Oroszország bármikor leállíthatná a háborút, és valódi lépésekre lenne szükség a béke felé. Ukrajna válaszul saját tűzszünetet hirdetett a május 6-ra virradó éjszakától.

Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA 
#ukrajna #oroszország #haláleset #világ #drón #energetika #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #rakéta #tűzszünet

