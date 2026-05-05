Az Egyesült Államok és Irán kölcsönös nyomásgyakorlása komoly veszélybe sodorta a fegyvernyugvást, így az eszkaláció réme ismét fenyeget.
Tragédiába torkollott a beígért fegyvernyugvás Ukrajnában: Zelenszkij keményen kifakadt a történtek után
Volodimir Zelenszkij „abszolút cinizmusnak” nevezte az orosz támadásokat, miután Moszkva tűzszünetet hirdetett a május 8–9-i ünnepségek idejére. Az ukrán elnök Bahreinből reagált a kedd hajnalban végrehajtott rakéta- és dróntámadásokra, amelyeknek legalább öt halálos áldozata és több tucat sérültje volt.
Az ukrán légierő közlése szerint az orosz hadsereg 11 ballisztikus rakétát és 164 drónt vetett be különböző célpontok ellen. A támadások több energetikai létesítményt is érintettek.
A Naftohaz vezetője, Szerhij Koreckij megerősítette, hogy a poltavai és harkivi régióban működő gázkitermelő egységeket találat érte. A támadásokban három alkalmazott és két segélymunkás életét vesztette, a létesítményekben pedig jelentős károk keletkeztek, ami a termelést is visszavetette.
A helyi hatóságok szerint Poltava térségében négy ember halt meg és 37-en megsérültek. Harkiv régióban egy halálos áldozatról és több sérültről számoltak be, a városban egy becsapódó drón két embert sebesített meg.
Moszkva korábban tűzszünetet jelentett be a győzelem napi ünnepségek idejére. Zelenszkij szerint azonban a támadások azt mutatják, hogy ez nem jelent valódi fordulatot. Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy Oroszország bármikor leállíthatná a háborút, és valódi lépésekre lenne szükség a béke felé. Ukrajna válaszul saját tűzszünetet hirdetett a május 6-ra virradó éjszakától.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA
Így bomlik fel a szemünk előtt a korábban biztonságot nyújtó világrend: Donald Trump keze van ebben a dologban is
Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság közötti szövetség évtizedeken át a globális biztonság és a liberális világrend sarokköve volt.
Példátlan lépésre készünek Brüsszelben: két kínai óriáscéget is kitiltanának az EU-s piacról, Magyarország is aggódhat
Az Európai Bizottság azt javasolja a tagállamoknak, hogy egy új kiberbiztonsági szabályozás keretében zárják ki a kínai Huawei és a ZTE eszközeit a távközlési hálózatokból.
Váratlan húzásra szánta el magát Zelenszkij: kegyetlen válaszcsapással fenyegetőzik Putyin, ha balul sülnek el a dolgok
Kijev szimmetrikus lépéseket ígér, míg Moszkva súlyos válaszcsapással fenyeget arra az esetre, ha Ukrajna megzavarná a győzelem napi ünnepségeket.
Szemtanúk szerint a jármű nagy sebességgel száguldott a gyalogosok közé, több sérült is van.
Teljes a pánik az orosz elnök körül: Putyin egyre inkább tart egy merénylettől és az orosz elit összeesküvésétől
Egy kiszivárgott európai uniós hírszerzési jelentés szerint az államfő az orosz elit összeesküvésétől retteg.
Az Iszlám Forradalmi Gárda tüzet nyithatott egy amerikai hadihajóra a Hormuzi-szoros közelében.
Példátlan szigorítás lépett életbe: végleg száműzik a hamburgerek hirdetéseit egy európai főváros utcáiról
Amszterdam 2050-re kíván karbonsemlegessé válni, a húsfogyasztást pedig ugyaneddig a felére szeretnék csökkenteni.
Beigazolódott Putyin legnagyobb félelme: lecsaptak az ukránok, óriási a pánik a gigantikus orosz népünnepély előtt
Hétfő hajnalban ukrán dróntámadás érte Moszkvát, alig hat kilométerre a Vörös tértől.
Az európai vezetőkkel folytatott beszélgetésekből érezhető, hogy Németország gazdasági súlya, népessége és katonai ambíciói megváltoztatják a kontinens belső erőegyensúlyát.
Irán 14 pontos békejavaslatot nyújtott be az Egyesült Államoknak a háború lezárására, amelyet Donald Trump jelenleg is vizsgál.
Bár embereken még nem végeztek klinikai vizsgálatokat, az orosz vezetés rendkívül optimista.
Hatalmas fordulat a színfalak mögött: már javában épül a szövetség, amely teljesen leválthatja a jelenlegi Európai Uniót
Miközben az Európai Unió intézményi merevsége egyre élesebb kritikákat vált ki, a szakértők már nemcsak a reformokról, hanem a lehetséges szervezeti alternatívákról folyik a diskurzus.
Olyan pofont kaphat hamarosan Donald Trump, amire nincs felkészülve: a teljes kormányzása veszélyben forog?
A rendelkezésre álló közvélemény-kutatások alapján jól kirajzolódik egy enyhén romló trend.
Válaszcsapást forral az EU az amerikai vámemelésre: Németországot különösen feldühítette Trump rendelete
Az Európai Unió kész megvédeni az érdekeit, ha Donald Trump amerikai elnök valóra váltja a személy- és tehergépjárművekre vonatkozó vámemelési terveit.
Új iráni javaslat került Trump asztalára: megnyitották volna a Hormuzi-szorost, de Trump elutasította
Egy magas rangú iráni tisztségviselő szombaton elárulta, hogy Teherán új javaslatot terjesztett elő, amelyet Trump eddig elutasított.
Banksy a semmiből húzott fel egy szobrot London közepén: így kommentálta a mutatványt a helyi önkormányzat
Bár Banksy utcai alkotásait a helyi hatóságok időnként eltávolítják, a westminsteri önkormányzat ezúttal befogadóan reagált.
Az eddigi olajválság semmi ahhoz képest, ami még jönni fog: kimondták a szakértők, hamarosan elszabadulhat a pokol
A tengerszoros lezárása az ExxonMobil teljes termelésének mintegy 15 százalékát érinti.
Donald Trump rémálma valósággá vált: brutális drágulás söpör végig Amerikán, már forrnak az indulatok
Az üzemanyagárak szárnyalása és a gyorsuló infláció Donald Trump elnökségét is veszélyezteti a novemberi félidős választások előtt.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n