Az európai vezetőkkel folytatott beszélgetésekből érezhető, hogy Németország gazdasági súlya, népessége és katonai ambíciói megváltoztatják a kontinens belső erőegyensúlyát.
Beigazolódott Putyin legnagyobb félelme: lecsaptak az ukránok, óriási a pánik a gigantikus orosz népünnepély előtt
Hétfő hajnalban ukrán dróntámadás érte Moszkvát, alig hat kilométerre a Vörös tértől. A személyi sérüléssel nem járó csapás komoly biztonsági aggályokat vet fel a hétvégi győzelem napi ünnepségek és a tervezett katonai parádé előtt - írta a Portfolio.
Az RBK hírportál és Szergej Szobjanin moszkvai polgármester beszámolója szerint a pilóta nélküli repülőgép egy Moszfilmovszkaja utcai épületbe csapódott. Az eszköz a radarok kijátszása érdekében rendkívül alacsonyan repült, így sikerült áthatolnia az orosz légvédelmi rendszereken.
Az incidens időzítése különösen érzékeny. Oroszország ugyanis a hétvégén ünnepli a második világháborús győzelem évfordulóját, amely az ország egyik legjelentősebb nemzeti ünnepe. Bár a hagyományos katonai felvonulás idén legalább részben elmarad, Vlagyimir Putyin a közös ünnepre hivatkozva tűzszünetet kért Kijevtől.
Az ukrán vezetés szerint a kérés hátterében pusztán az a félelem állt, hogy a moszkvai parádé ukrán csapások célpontjává válhat. A főváros központjához ilyen közel történt hajnali dróntámadás pedig igazolni látszik, hogy az orosz elnök aggodalma nem volt alaptalan.
