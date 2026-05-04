Beigazolódott Putyin legnagyobb félelme: lecsaptak az ukránok, óriási a pánik a gigantikus orosz népünnepély előtt

Hétfő hajnalban ukrán dróntámadás érte Moszkvát, alig hat kilométerre a Vörös tértől. A személyi sérüléssel nem járó csapás komoly biztonsági aggályokat vet fel a hétvégi győzelem napi ünnepségek és a tervezett katonai parádé előtt - írta a Portfolio.

Az RBK hírportál és Szergej Szobjanin moszkvai polgármester beszámolója szerint a pilóta nélküli repülőgép egy Moszfilmovszkaja utcai épületbe csapódott. Az eszköz a radarok kijátszása érdekében rendkívül alacsonyan repült, így sikerült áthatolnia az orosz légvédelmi rendszereken.

Az incidens időzítése különösen érzékeny. Oroszország ugyanis a hétvégén ünnepli a második világháborús győzelem évfordulóját, amely az ország egyik legjelentősebb nemzeti ünnepe. Bár a hagyományos katonai felvonulás idén legalább részben elmarad, Vlagyimir Putyin a közös ünnepre hivatkozva tűzszünetet kért Kijevtől.

Az ukrán vezetés szerint a kérés hátterében pusztán az a félelem állt, hogy a moszkvai parádé ukrán csapások célpontjává válhat. A főváros központjához ilyen közel történt hajnali dróntámadás pedig igazolni látszik, hogy az orosz elnök aggodalma nem volt alaptalan.