2026. május 4. hétfő Mónika, Flórián
22 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A szovjet győzelem napja a náci Németország második világháborúban (a Szovjetunióban és néhány posztszovjet államban Nagy Honvédő Háborúként is ismert) bekövetkezett kapitulációját jelzi a Szovjetunió előtt. Először a Szovjetuni�
Világ

Beigazolódott Putyin legnagyobb félelme: lecsaptak az ukránok, óriási a pánik a gigantikus orosz népünnepély előtt

Pénzcentrum
2026. május 4. 08:51

Hétfő hajnalban ukrán dróntámadás érte Moszkvát, alig hat kilométerre a Vörös tértől. A személyi sérüléssel nem járó csapás komoly biztonsági aggályokat vet fel a hétvégi győzelem napi ünnepségek és a tervezett katonai parádé előtt - írta a Portfolio.

Az RBK hírportál és Szergej Szobjanin moszkvai polgármester beszámolója szerint a pilóta nélküli repülőgép egy Moszfilmovszkaja utcai épületbe csapódott. Az eszköz a radarok kijátszása érdekében rendkívül alacsonyan repült, így sikerült áthatolnia az orosz légvédelmi rendszereken.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az incidens időzítése különösen érzékeny. Oroszország ugyanis a hétvégén ünnepli a második világháborús győzelem évfordulóját, amely az ország egyik legjelentősebb nemzeti ünnepe. Bár a hagyományos katonai felvonulás idén legalább részben elmarad, Vlagyimir Putyin a közös ünnepre hivatkozva tűzszünetet kért Kijevtől.

Az ukrán vezetés szerint a kérés hátterében pusztán az a félelem állt, hogy a moszkvai parádé ukrán csapások célpontjává válhat. A főváros központjához ilyen közel történt hajnali dróntámadás pedig igazolni látszik, hogy az orosz elnök aggodalma nem volt alaptalan.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #világ #konfliktus #drón #vlagyimir putyin #háború #orosz-ukrán háború #moszkva #tűzszünet #légvédelem

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:30
09:26
09:22
09:13
09:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 4.
Megszólalt a pesti elitgimnázium igazgatója: nem kell megnyomorítani a gyerekeket a tanulási folyamat során
2026. május 3.
Ketyeg a rezsibomba a lakásokban: így szívják le a pénztárcád a klímák, ha nem figyelsz erre az egy számra
2026. május 3.
Súlyos százezreket bukhatnak a kisgyerekes családok 2026-ban: ezt a hibát rengetegen elkövetik, veszélybe is kerülhetnek
2026. május 3.
Kitálalt a tapasztalt kamionos: hiába a milliós álomfizetés, kegyetlen dolgokat kell elviselni ezért a pénzért
2026. május 2.
Itt a MÁV étkezőkocsik 2026-os árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger a Balaton felé
NAPTÁR
Tovább
2026. május 4. hétfő
Mónika, Flórián
19. hét
Május 4.
Az anya nélkül nevelkedő gyermekek napja
Május 4.
A tűzoltók napja
Május 4.
Star Wars Nap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Hamarosan örökre búcsút mondhatunk a május elsejei munkaszüneti napnak? Már elindult a folyamat, minden egy irányba mutat
2
1 hete
Nem várt bejelentést tett a magas rangú katonai vezető: erre biztosan nem számított Oroszország
3
2 hete
Kongatják a vészharangot a szakértők: Ukrajna tényleg csak a kezdet volt - ekkor támadhat rá Oroszország a NATO-ra
4
2 hete
Évek óta terjed ez a tévhit az orosz-ukrán háborúról: szinte mindenkit átvert vele a Kreml
5
2 hete
Kész, vége: elfogadta a parlement az új törvényt – aki 2008 után született, soha többé nem dohányozhat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bázispont
A legtöbb pénzügyi mutatószámot százalékban fejezzük ki, melynek növekedését vagy csökkenését már megtévesztő lenne ugyanígy megadni. Például a kamat 10-ről 11 százalékra való növelése nem 1, hanem 10 százalékos elmozdulás. Épp ezért használjuk a százalékpont és a bázispont kifejezéseket. Százalékpont az egész értékű növekedést vagy csökkenést adja meg, míg a bázispont ennek század részét.  

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 4. 09:22
Magyar érettségi 2026: szivárognak a feladatok, ezt kellett megoldaniuk az első részben a diákoknak
Pénzcentrum  |  2026. május 4. 08:40
100 millió forintot utalnál? Ha így utalsz 5x20 milliót, nem veri rád a bank a tranzakciós díjat: nincs semmilyen plusz költsége
Agrárszektor  |  2026. május 4. 08:30
Alap- és startertrágyázási javaslat (x)
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm