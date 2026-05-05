Lángoló teherhajók és megsemmisített rakéták: Donald Trump kiadta a parancsot, kőkeményen odacsapott az amerikai hadsereg

Kiéleződött a küzdelem az Egyesült Államok és Irán között a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzésért. Washington hadihajókkal kísért át kereskedelmi hajókat a szoroson, Teherán pedig az Egyesült Arab Emírségek partvidékére is kiterjesztette katonai ellenőrzését. Mindennek köszönhetően a négy hete életbe lépett tűzszünet meginogni látszik - írta a Reuters.

Az amerikai hadsereg hétfőn hat iráni gyorsnaszádot, továbbá cirkálórakétákat és drónokat semmisített meg. Ez azután történt, hogy Donald Trump elnök a haditengerészetet a szorosban rekedt tankhajók kíséretére rendelte a "Project Freedom" nevű művelet keretében. A Maersk hajózási vállalat megerősítette, hogy az Alliance Fairfax nevű, amerikai lobogó alatt közlekedő hajó amerikai katonai kísérettel hagyta el a Perzsa-öblöt a Hormuzi-szoroson keresztül. Irán ugyanakkor tagadta, hogy bármilyen átkelés megtörtént volna.

A Hormuzi-szoros a világ kőolaj-, műtrágya- és egyéb nyersanyagellátásának létfontosságú útvonala. A csatorna azonban gyakorlatilag zárva van azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael február 28-án támadást indított Irán ellen. Ez a lezárás világszerte áremelkedésekhez vezetett. Az Iráni Forradalmi Gárda aknákkal, drónokkal, rakétákkal és naszádokkal tartja blokád alatt a szűk tengeri utat. Az Egyesült Államok erre válaszul az iráni kikötők blokádját rendelte el.

Hétfőn több kereskedelmi hajó is robbanásokról és tüzekről számolt be a Perzsa-öbölben. Egy dél-koreai teherhajó, a HMM Namu géptermében tűz ütött ki, de a legénység sértetlen maradt. Szöul egyelőre nem tudta megerősíteni, hogy támadás okozta-e a robbanást. A brit tengerészeti biztonsági ügynökség (UKMTO) két hajót ért találatot jelentett az Emírségek partjainál. Az ADNOC állami olajtársaság pedig arról számolt be, hogy egy üres tankerüket iráni drónok találták el.

A legkomolyabb incidenst az jelentette, amikor egy iráni rakétatámadás lángba borította Fudzsajra kikötőjét. Ez az Emírségek egyik legfontosabb olajexportáló létesítménye, éppen azért, mert a Hormuzi-szorost megkerülve is elérhető. Abu-Dzabi ezt súlyos eszkalációnak minősítette, és fenntartotta a válaszcsapás jogát. Az iráni állami televízió megerősítette, hogy a támadás az "amerikai katonai kalandorságra" adott válasz volt. Teherán egyúttal közzétett egy térképet is. Ezen az általuk ellenőrzés alá vont tengeri terület messze túlnyúlik a szoroson, és az Emírségek partvidékének nagy részét is magában foglalja.

Kedden az olajárak egy százalékkal mérséklődtek. Ezt megelőzően, az előző kereskedési napon hat százalékot ugrottak, miután arra utaló jelek jelentek meg, hogy az amerikai haditengerészet képes lazítani az iráni blokádot a tengeri útvonalon. Abbász Arakcsí iráni külügyminiszter szerint a hétfői események egyértelműen bizonyítják, hogy a válságra nincs katonai megoldás. Hozzátette, hogy Pakisztán közvetítésével jól haladnak a béketárgyalások.

Az iráni állami média vasárnap arról számolt be, hogy Teherán egy 14 pontos javaslatot nyújtott be, amelyre Washington Pakisztánon keresztül válaszolt. Ez a javaslat a nukleáris program kérdésének rendezését a háború lezárása utánra halasztaná. Trump elnök jelezte, hogy valószínűleg elutasítja az ajánlatot. Eközben amerikai hírszerzési értesülések szerint a háború eddig csak korlátozott károkat okozott Irán nukleáris programjában.