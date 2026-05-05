A Nemzetközi Valutaalap szerint már most kedvezőtlen irányba mozdult a világgazdaság.
Lángoló teherhajók és megsemmisített rakéták: Donald Trump kiadta a parancsot, kőkeményen odacsapott az amerikai hadsereg
Kiéleződött a küzdelem az Egyesült Államok és Irán között a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzésért. Washington hadihajókkal kísért át kereskedelmi hajókat a szoroson, Teherán pedig az Egyesült Arab Emírségek partvidékére is kiterjesztette katonai ellenőrzését. Mindennek köszönhetően a négy hete életbe lépett tűzszünet meginogni látszik - írta a Reuters.
Az amerikai hadsereg hétfőn hat iráni gyorsnaszádot, továbbá cirkálórakétákat és drónokat semmisített meg. Ez azután történt, hogy Donald Trump elnök a haditengerészetet a szorosban rekedt tankhajók kíséretére rendelte a "Project Freedom" nevű művelet keretében. A Maersk hajózási vállalat megerősítette, hogy az Alliance Fairfax nevű, amerikai lobogó alatt közlekedő hajó amerikai katonai kísérettel hagyta el a Perzsa-öblöt a Hormuzi-szoroson keresztül. Irán ugyanakkor tagadta, hogy bármilyen átkelés megtörtént volna.
A Hormuzi-szoros a világ kőolaj-, műtrágya- és egyéb nyersanyagellátásának létfontosságú útvonala. A csatorna azonban gyakorlatilag zárva van azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael február 28-án támadást indított Irán ellen. Ez a lezárás világszerte áremelkedésekhez vezetett. Az Iráni Forradalmi Gárda aknákkal, drónokkal, rakétákkal és naszádokkal tartja blokád alatt a szűk tengeri utat. Az Egyesült Államok erre válaszul az iráni kikötők blokádját rendelte el.
Hétfőn több kereskedelmi hajó is robbanásokról és tüzekről számolt be a Perzsa-öbölben. Egy dél-koreai teherhajó, a HMM Namu géptermében tűz ütött ki, de a legénység sértetlen maradt. Szöul egyelőre nem tudta megerősíteni, hogy támadás okozta-e a robbanást. A brit tengerészeti biztonsági ügynökség (UKMTO) két hajót ért találatot jelentett az Emírségek partjainál. Az ADNOC állami olajtársaság pedig arról számolt be, hogy egy üres tankerüket iráni drónok találták el.
A legkomolyabb incidenst az jelentette, amikor egy iráni rakétatámadás lángba borította Fudzsajra kikötőjét. Ez az Emírségek egyik legfontosabb olajexportáló létesítménye, éppen azért, mert a Hormuzi-szorost megkerülve is elérhető. Abu-Dzabi ezt súlyos eszkalációnak minősítette, és fenntartotta a válaszcsapás jogát. Az iráni állami televízió megerősítette, hogy a támadás az "amerikai katonai kalandorságra" adott válasz volt. Teherán egyúttal közzétett egy térképet is. Ezen az általuk ellenőrzés alá vont tengeri terület messze túlnyúlik a szoroson, és az Emírségek partvidékének nagy részét is magában foglalja.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Kedden az olajárak egy százalékkal mérséklődtek. Ezt megelőzően, az előző kereskedési napon hat százalékot ugrottak, miután arra utaló jelek jelentek meg, hogy az amerikai haditengerészet képes lazítani az iráni blokádot a tengeri útvonalon. Abbász Arakcsí iráni külügyminiszter szerint a hétfői események egyértelműen bizonyítják, hogy a válságra nincs katonai megoldás. Hozzátette, hogy Pakisztán közvetítésével jól haladnak a béketárgyalások.
Az iráni állami média vasárnap arról számolt be, hogy Teherán egy 14 pontos javaslatot nyújtott be, amelyre Washington Pakisztánon keresztül válaszolt. Ez a javaslat a nukleáris program kérdésének rendezését a háború lezárása utánra halasztaná. Trump elnök jelezte, hogy valószínűleg elutasítja az ajánlatot. Eközben amerikai hírszerzési értesülések szerint a háború eddig csak korlátozott károkat okozott Irán nukleáris programjában.
Megkongatták a vészharangot a vendéglátósok: kiderült az elkeserítő ok, ami miatt sorra véreznek el a legendás helyek
Naponta átlagosan két brit kocsma zárt be 2026 első negyedévében - derül ki a brit söripari szövetség (BBPA) friss adataiból.
Így bomlik fel a szemünk előtt a korábban biztonságot nyújtó világrend: Donald Trump keze van ebben a dologban is
Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság közötti szövetség évtizedeken át a globális biztonság és a liberális világrend sarokköve volt.
Váratlan húzásra szánta el magát Zelenszkij: kegyetlen válaszcsapással fenyegetőzik Putyin, ha balul sülnek el a dolgok
Kijev szimmetrikus lépéseket ígér, míg Moszkva súlyos válaszcsapással fenyeget arra az esetre, ha Ukrajna megzavarná a győzelem napi ünnepségeket.
Szemtanúk szerint a jármű nagy sebességgel száguldott a gyalogosok közé, több sérült is van.
Teljes a pánik az orosz elnök körül: Putyin egyre inkább tart egy merénylettől és az orosz elit összeesküvésétől
Egy kiszivárgott európai uniós hírszerzési jelentés szerint az államfő az orosz elit összeesküvésétől retteg.
Az Iszlám Forradalmi Gárda tüzet nyithatott egy amerikai hadihajóra a Hormuzi-szoros közelében.
Példátlan szigorítás lépett életbe: végleg száműzik a hamburgerek hirdetéseit egy európai főváros utcáiról
Amszterdam 2050-re kíván karbonsemlegessé válni, a húsfogyasztást pedig ugyaneddig a felére szeretnék csökkenteni.
Beigazolódott Putyin legnagyobb félelme: lecsaptak az ukránok, óriási a pánik a gigantikus orosz népünnepély előtt
Hétfő hajnalban ukrán dróntámadás érte Moszkvát, alig hat kilométerre a Vörös tértől.
Az európai vezetőkkel folytatott beszélgetésekből érezhető, hogy Németország gazdasági súlya, népessége és katonai ambíciói megváltoztatják a kontinens belső erőegyensúlyát.
Irán 14 pontos békejavaslatot nyújtott be az Egyesült Államoknak a háború lezárására, amelyet Donald Trump jelenleg is vizsgál.
Bár embereken még nem végeztek klinikai vizsgálatokat, az orosz vezetés rendkívül optimista.
Hatalmas fordulat a színfalak mögött: már javában épül a szövetség, amely teljesen leválthatja a jelenlegi Európai Uniót
Miközben az Európai Unió intézményi merevsége egyre élesebb kritikákat vált ki, a szakértők már nemcsak a reformokról, hanem a lehetséges szervezeti alternatívákról folyik a diskurzus.
Olyan pofont kaphat hamarosan Donald Trump, amire nincs felkészülve: a teljes kormányzása veszélyben forog?
A rendelkezésre álló közvélemény-kutatások alapján jól kirajzolódik egy enyhén romló trend.
Válaszcsapást forral az EU az amerikai vámemelésre: Németországot különösen feldühítette Trump rendelete
Az Európai Unió kész megvédeni az érdekeit, ha Donald Trump amerikai elnök valóra váltja a személy- és tehergépjárművekre vonatkozó vámemelési terveit.
Új iráni javaslat került Trump asztalára: megnyitották volna a Hormuzi-szorost, de Trump elutasította
Egy magas rangú iráni tisztségviselő szombaton elárulta, hogy Teherán új javaslatot terjesztett elő, amelyet Trump eddig elutasított.
Banksy a semmiből húzott fel egy szobrot London közepén: így kommentálta a mutatványt a helyi önkormányzat
Bár Banksy utcai alkotásait a helyi hatóságok időnként eltávolítják, a westminsteri önkormányzat ezúttal befogadóan reagált.
Az eddigi olajválság semmi ahhoz képest, ami még jönni fog: kimondták a szakértők, hamarosan elszabadulhat a pokol
A tengerszoros lezárása az ExxonMobil teljes termelésének mintegy 15 százalékát érinti.
Donald Trump rémálma valósággá vált: brutális drágulás söpör végig Amerikán, már forrnak az indulatok
Az üzemanyagárak szárnyalása és a gyorsuló infláció Donald Trump elnökségét is veszélyezteti a novemberi félidős választások előtt.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n