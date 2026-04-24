Hatalmas botrány van kibontakozóban: mentősök és újságírók meggyilkolásával vádolják az egyik harcoló felet

Az ENSZ emberi jogi főbiztossága szerint bizonyítékok utalnak arra, hogy Izrael háborús bűncselekményeket követhetett el Libanonban. A szervezet pénteki közlése szerint dokumentált esetek állnak rendelkezésre, amelyek egészségügyi dolgozók és újságírók megölésére vonatkoznak.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy ezek a csoportok a nemzetközi humanitárius jog védelmét élvezik, így az ellenük irányuló szándékos támadások háborús bűncselekménynek minősülhetnek. Az ENSZ elemzése szerint az izraeli műveletek során civilek is célponttá válhattak.

A jelentés kitér arra is, hogy többemeletes lakóházak pusztultak el, és az összecsapások következtében több mint egymillió ember kényszerült elhagyni otthonát. A főbiztosság ugyanakkor azt is jelezte, hogy a Hezbollah Izrael északi része ellen indított rakétatámadásai szintén sérthetik a nemzetközi jogot.

A most közzétett jelentés az Izrael és a Hezbollah közötti harcok első három hetét vizsgálja. Az összecsapások az Irán elleni amerikai és izraeli csapások után erősödtek fel február végén. Bár tűzszünetet hirdettek, a támadások továbbra sem szűntek meg teljesen.

Izrael visszautasította a vádakat. Álláspontja szerint a Hezbollah civil járműveket, köztük mentőautókat használ fegyverek és harcosok szállítására, és a hadsereg csak olyan célpontokat támadott, amelyek a szervezethez köthetők.