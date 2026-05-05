Berlaymont épület, az Európai Bizottság, az Európai Unió végrehajtó szervének székhelye a Robert Schuman körforgalomban, a brüsszeli európai negyedben, Belgiumban 2025. július 16-án.
Világ

Gigantikus programmal avatkozik be az unió: ez milliók életét változtatja meg Magyarországon is

2026. május 5. 21:02

Folyamatos a tagországokban a jellemzően elmaradottabb vidékekről és régiókból való elvándorlás, amelynek most egy mélyreható programmal vetnének véget az Unióban - írta a Portfolio.

Az Európai Unió új, "Right to Stay" (maradáshoz való jog) elnevezésű stratégiával veszi fel a harcot a kényszerű elvándorlás és a vidéki elnéptelenedés ellen. A kezdeményezés célja a regionális különbségek mérséklése. Ezzel minden európai polgár – különösen a fiatalabb generáció – számára biztosítanák a szülőhelyen való sikeres boldogulás lehetőségét

A lap megjegyzi, hogy Európa-szerte hatalmas, esetenként akár 200 százalékpontos fejlettségi eltérések mutatkoznak az egyes régiók között. Ez a szakadék Magyarországon is szembetűnő. Budapest és az ország elmaradottabb területei között ugyanis kétszeres a különbség. A jövedelmi egyenlőtlenségek miatt egyre többen hagyják el otthonukat a jobb megélhetés reményében. Ez a folyamat komolyan hátráltatja az unió kohéziós politikájának megvalósulását.

A területi egyenlőtlenségek kezelése érdekében május 6-án, szerdán magas szintű találkozót rendeznek az Európai Parlamentben. Az eseményt Raffaele Fitto, az Európai Bizottság kohézióért felelős ügyvezető alelnöke vezeti. Ezzel hivatalosan is kezdetét veszi a stratégia előkészítése és a társadalmi egyeztetés. A folyamatba az uniós intézményeket, a tagállamokat és a különböző érintetteket is bevonják.

Az átfogó párbeszéd és a kidolgozandó irányelvek legfőbb feladata egy stabil feltételrendszer megteremtése. Ez megakadályozná, hogy az emberek a gazdasági hanyatlás, a kilátástalanság vagy az alapvető szolgáltatások hiánya miatt elköltözzenek. A koncepció lényege a gazdasági kényszerítő erők felszámolása. Ezzel valódi és hosszú távú perspektívát nyújthatnak a munkavállalóknak a helyben maradásra.
2026. május 5.
Kiderült az igazság a Tisza-kormány vagyonadójáról: így sarcolhatják meg a leggazdagabb magyarokat
2026. május 4.
Megszólalt a pesti elitgimnázium igazgatója: nem kell megnyomorítani a gyerekeket a tanulási folyamat során
2026. május 5.
Nesze neked szieszta: kiderült, a magyarok pihennek a legtöbbet hétvégén Európában
2026. május 5.
Így bomlik fel a szemünk előtt a korábban biztonságot nyújtó világrend: Donald Trump keze van ebben a dologban is
2026. május 5.
Vendégmunkások nélkül hamar térdre rogyna a hazai mezőgazdaság: mi lesz itt, ha életbe lép a Tisza szigorítása?
2026. május 5. kedd
Györgyi
19. hét
Május 5.
Az asztma világnapja
Május 5.
Kézhigiénés világnap
Május 5.
Nemzetközi szülésznő és bába nap
Május 5.
Az esélyegyenlőség napja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Passzív viszontbiztosítás
a biztosító által elvállalt kockázatok (® viszontbiztosítás)-ba adása, szétporlasztása. Nostro viszontbiztosításnak is nevezik.

