Gigantikus programmal avatkozik be az unió: ez milliók életét változtatja meg Magyarországon is

Folyamatos a tagországokban a jellemzően elmaradottabb vidékekről és régiókból való elvándorlás, amelynek most egy mélyreható programmal vetnének véget az Unióban - írta a Portfolio.

Az Európai Unió új, "Right to Stay" (maradáshoz való jog) elnevezésű stratégiával veszi fel a harcot a kényszerű elvándorlás és a vidéki elnéptelenedés ellen. A kezdeményezés célja a regionális különbségek mérséklése. Ezzel minden európai polgár – különösen a fiatalabb generáció – számára biztosítanák a szülőhelyen való sikeres boldogulás lehetőségét

A lap megjegyzi, hogy Európa-szerte hatalmas, esetenként akár 200 százalékpontos fejlettségi eltérések mutatkoznak az egyes régiók között. Ez a szakadék Magyarországon is szembetűnő. Budapest és az ország elmaradottabb területei között ugyanis kétszeres a különbség. A jövedelmi egyenlőtlenségek miatt egyre többen hagyják el otthonukat a jobb megélhetés reményében. Ez a folyamat komolyan hátráltatja az unió kohéziós politikájának megvalósulását.

A területi egyenlőtlenségek kezelése érdekében május 6-án, szerdán magas szintű találkozót rendeznek az Európai Parlamentben. Az eseményt Raffaele Fitto, az Európai Bizottság kohézióért felelős ügyvezető alelnöke vezeti. Ezzel hivatalosan is kezdetét veszi a stratégia előkészítése és a társadalmi egyeztetés. A folyamatba az uniós intézményeket, a tagállamokat és a különböző érintetteket is bevonják.

Az átfogó párbeszéd és a kidolgozandó irányelvek legfőbb feladata egy stabil feltételrendszer megteremtése. Ez megakadályozná, hogy az emberek a gazdasági hanyatlás, a kilátástalanság vagy az alapvető szolgáltatások hiánya miatt elköltözzenek. A koncepció lényege a gazdasági kényszerítő erők felszámolása. Ezzel valódi és hosszú távú perspektívát nyújthatnak a munkavállalóknak a helyben maradásra.