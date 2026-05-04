A 24 éves dobost egy Németország felé tartó vonaton érte el az apja telefonon.
Ketten meghaltak, amikor autó hajtott a tömegbe Lipcsében
Legalább két ember életét vesztette, amikor egy autó a tömegbe hajtott a németországi Lipcsében. Többen meg is sérültek, közülük ketten súlyos állapotban vannak. A rendőrség a sofőrt elfogta, a körülményeket vizsgálják. A helyszíni beszámolók szerint a jármű nagy sebességgel hajtott – számolt be a Reuters.
Legalább két ember meghalt, ketten pedig súlyosan megsérültek, amikor egy autó a tömegbe hajtott a németországi Lipcsében.
A helyi rendőrség a sofőrt elfogta és őrizetbe vette. A beszámolók szerint egy megrongálódott Volkswagen SUV nagy sebességgel hajtott át a gyalogos övezeten.
Szemtanúk arról számoltak be, hogy a helyszínen több, lepedővel letakart holttestet is láttak. A Bild értesülése szerint legalább nyolc ember megsérült. A jelentések szerint késelés is történt az incidens során, de ennek részletei egyelőre nem tisztázottak.
A hatóságok jelenleg vizsgálják az eset körülményeit. Az elmúlt években Németországban és más európai országokban is történt több hasonló jellegű támadás, amelyek mögött eltérő indítékok álltak.
Beigazolódott Putyin legnagyobb félelme: lecsaptak az ukránok, óriási a pánik a gigantikus orosz népünnepély előtt
Hétfő hajnalban ukrán dróntámadás érte Moszkvát, alig hat kilométerre a Vörös tértől.
Az európai vezetőkkel folytatott beszélgetésekből érezhető, hogy Németország gazdasági súlya, népessége és katonai ambíciói megváltoztatják a kontinens belső erőegyensúlyát.
Irán 14 pontos békejavaslatot nyújtott be az Egyesült Államoknak a háború lezárására, amelyet Donald Trump jelenleg is vizsgál.
Bár embereken még nem végeztek klinikai vizsgálatokat, az orosz vezetés rendkívül optimista.
Hatalmas fordulat a színfalak mögött: már javában épül a szövetség, amely teljesen leválthatja a jelenlegi Európai Uniót
Miközben az Európai Unió intézményi merevsége egyre élesebb kritikákat vált ki, a szakértők már nemcsak a reformokról, hanem a lehetséges szervezeti alternatívákról folyik a diskurzus.
Olyan pofont kaphat hamarosan Donald Trump, amire nincs felkészülve: a teljes kormányzása veszélyben forog?
A rendelkezésre álló közvélemény-kutatások alapján jól kirajzolódik egy enyhén romló trend.
Válaszcsapást forral az EU az amerikai vámemelésre: Németországot különösen feldühítette Trump rendelete
Az Európai Unió kész megvédeni az érdekeit, ha Donald Trump amerikai elnök valóra váltja a személy- és tehergépjárművekre vonatkozó vámemelési terveit.
Új iráni javaslat került Trump asztalára: megnyitották volna a Hormuzi-szorost, de Trump elutasította
Egy magas rangú iráni tisztségviselő szombaton elárulta, hogy Teherán új javaslatot terjesztett elő, amelyet Trump eddig elutasított.
Banksy a semmiből húzott fel egy szobrot London közepén: így kommentálta a mutatványt a helyi önkormányzat
Bár Banksy utcai alkotásait a helyi hatóságok időnként eltávolítják, a westminsteri önkormányzat ezúttal befogadóan reagált.
Az eddigi olajválság semmi ahhoz képest, ami még jönni fog: kimondták a szakértők, hamarosan elszabadulhat a pokol
A tengerszoros lezárása az ExxonMobil teljes termelésének mintegy 15 százalékát érinti.
Donald Trump rémálma valósággá vált: brutális drágulás söpör végig Amerikán, már forrnak az indulatok
Az üzemanyagárak szárnyalása és a gyorsuló infláció Donald Trump elnökségét is veszélyezteti a novemberi félidős választások előtt.
Vészjósló kijelentést tett a lengyel miniszterelnök: hónapokon belül támadhatnak az oroszok, Amerika nem fog segíteni
A feszültség közvetlen kiváltó oka, hogy több európai ország, köztük Spanyolország is megtagadta légterének és támaszpontjainak használatát az Irán elleni amerikai-izraeli hadműveletekhez.
A fegyveres konfliktus hivatalos lezárása ugyanakkor nem hoz enyhülést a tengeren.
Május elseje a legtöbbünknek a majálist és a pihenést jelenti, ám a globális térkép meglepő különbségeket mutat.
Vészesen közeleg a határidő Donald Trump számára: elképesztő háborús tervek hevernek az elnök asztalán
Egy magas rangú kormányzati tisztségviselő szerint a Fehér Ház álláspontja az, hogy az áprilisi tűzszünettel a hadműveletek lényegében véget értek.
Elkerülhetetlennek tartják a nyugati szövetségesek a világégést? Sokan már a legrosszabbra készülnek
Az intézmény létrehozását korábbi NATO-tanácsadók, magas rangú katonai vezetők és bankárok kezdeményezték.
Hamarosan örökre búcsút mondhatunk a május elsejei munkaszüneti napnak? Már elindult a folyamat, minden egy irányba mutat
Németországban egyelőre csak óvatos politikai felvetés, a régióban viszont már kézzelfogható változások jelzik: a munkaszüneti napok szerepe átalakulóban van.
Egy éven belül már a harmadik választást tartják júniusban ebben az európai országban: brutális válságba kerültek
Ez az elhúzódó politikai válság újabb fejezete Európa legfiatalabb államában.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n