A német rendőrség rendőrségi vonala egy erdei bűncselekmény után
Világ

Ketten meghaltak, amikor autó hajtott a tömegbe Lipcsében

Pénzcentrum
2026. május 4. 20:44

Legalább két ember életét vesztette, amikor egy autó a tömegbe hajtott a németországi Lipcsében. Többen meg is sérültek, közülük ketten súlyos állapotban vannak. A rendőrség a sofőrt elfogta, a körülményeket vizsgálják. A helyszíni beszámolók szerint a jármű nagy sebességgel hajtott – számolt be a Reuters.

A helyi rendőrség a sofőrt elfogta és őrizetbe vette. A beszámolók szerint egy megrongálódott Volkswagen SUV nagy sebességgel hajtott át a gyalogos övezeten.

Szemtanúk arról számoltak be, hogy a helyszínen több, lepedővel letakart holttestet is láttak. A Bild értesülése szerint legalább nyolc ember megsérült. A jelentések szerint késelés is történt az incidens során, de ennek részletei egyelőre nem tisztázottak.

A hatóságok jelenleg vizsgálják az eset körülményeit. Az elmúlt években Németországban és más európai országokban is történt több hasonló jellegű támadás, amelyek mögött eltérő indítékok álltak.
Címlapkép: Getty Images
