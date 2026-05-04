Vondelkerk templom a háttérben a Vondelstraat utcában Amszterdamban Hollandia 29-3-2023
Világ

Példátlan szigorítás lépett életbe: végleg száműzik a hamburgerek hirdetéseit egy európai főváros utcáiról

Pénzcentrum
2026. május 4. 12:47

Amszterdam május elsejével a világ első fővárosaként tiltotta be a hús- és a fosszilis energiahordozókhoz köthető termékek közterületi reklámozását. Az óriásplakátokról, valamint a villamos- és metróállomásokról eltűntek a hamburgereket, benzines autókat és fapados repülőjáratokat hirdető reklámok, számolt be a BBC.

A döntést a város környezetvédelmi céljaival indokolták. Amszterdam 2050-re kíván karbonsemlegessé válni, a húsfogyasztást pedig ugyaneddig a felére szeretnék csökkenteni.

A korlátozásokat a Zöld Baloldal, valamint az állatjogi kérdésekre összpontosító Állatvédők Pártja kezdeményezte. Utóbbi frakcióvezetője, Anke Bakker visszautasította a paternalista állam vádját. Szerinte éppen arról van szó, hogy a nagyvállalatok ne mondják meg folyamatosan az embereknek, mit egyenek és mit vásároljanak.

A húsreklámok az amszterdami köztéri reklámköltések mindössze 0,1 százalékát tették ki, míg a fosszilis energiahordozókhoz kapcsolódó hirdetések nagyjából 4 százalékot képviseltek. Az utcai hirdetési piacot továbbra is ruhamárkák, filmplakátok és mobiltelefon-reklámok uralják. Politikai szempontból azonban a lépés jelentős üzenetet hordoz. Azzal, hogy a húst a repülőjáratok, a tengeri körutazások és a dízelautók mellé sorolták, az étrenddel kapcsolatos magándöntést éghajlatvédelmi üggyé minősítették át.

Az iparági szereplők élesen bírálták az intézkedést. A Holland Húsipari Szövetség szerint a hús "alapvető tápanyagokat biztosít, és továbbra is láthatónak, valamint elérhetőnek kell maradnia a fogyasztók számára". Az utazási irodákat tömörítő szervezet pedig a vállalkozások kereskedelmi szabadságának aránytalan korlátozásáról beszélt.

Amszterdam nem előzmények nélkül lépett. A közeli Haarlem 2022-ben jelentette be a világ első átfogó húsreklám-tilalmát, amely 2024-ben lépett életbe. Utrecht és Nijmegen azóta szintén hasonló szabályozást vezetett be, utóbbi pedig a tejtermékekre is kiterjesztette a korlátozást.

A fosszilis energiahordozók reklámozásának betiltása nemzetközi szinten is terjedőben van. Edinburgh, Sheffield, Stockholm és Firenze is bevezette a szigorítást, Franciaországban pedig országos tilalom van érvényben. A holland aktivisták célja, hogy a hús és a fosszilis üzemanyagok szabályozási összekapcsolása jogi és politikai mintaként szolgáljon más városok számára.

Egyelőre nincs közvetlen bizonyíték arra, hogy a húsreklámok eltávolítása a növényi alapú étrend felé tereli a társadalmat. Joreintje Mackenbach professzor, az Amszterdami Egyetemi Orvosi Központ munkatársa ugyanakkor "fantasztikus természetes kísérletnek" nevezte az intézkedést. Arra hivatkozott, hogy a londoni metróban 2019-ben bevezetett, az egészségtelen élelmiszereket érintő reklámtilalom kimutathatóan csökkentette az ilyen termékek vásárlását. Mackenbach szerint, ha a közterületekről eltűnnek ezek az ingerek, az a társadalmi normákat is átalakítja. A kritikusok viszont arra hívják fel a figyelmet, hogy a közösségimédia-algoritmusok továbbra is zavartalanul célozzák a fogyasztókat ugyanezekkel az ajánlatokkal. A köztéri tilalom hatása tehát mindaddig kérdéses marad, amíg a digitális platformok érintetlenek.
Címlapkép: Getty Images
#hús #üzemanyag #reklám #hollandia #szabályozás #környezetvédelem #világ #tiltás #táplálkozás #közösségi média

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 4.
Megszólalt a pesti elitgimnázium igazgatója: nem kell megnyomorítani a gyerekeket a tanulási folyamat során
2026. május 3.
Ketyeg a rezsibomba a lakásokban: így szívják le a pénztárcád a klímák, ha nem figyelsz erre az egy számra
2026. május 4.
Tényleg Magyarország vezetheti be az eurót utolsóként a V4-es országok közül? Itt van feketén-fehéren a lengyelek, csehek álláspontja
2026. május 4.
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
2026. május 3.
Súlyos százezreket bukhatnak a kisgyerekes családok 2026-ban: ezt a hibát rengetegen elkövetik, veszélybe is kerülhetnek
