Dubaj repülőtere és a Burdzs al-Arab kisebb károkat szenvedett, Abu-Dzabiban és Bahreinben is történtek becsapódások. Omán partjainál dróntámadás ért egy olajszállító tartályhajót.
Már elkerülhetetlen az olajár-emelkedés az iráni háború miatt? - Megszólalt a Mol: semmi biztatót nem mondtak
Az amerikai–izraeli katonai fellépés és a Hormuzi-szoros esetleges lezárása miatt jelentős drágulás várható a hazai üzemanyagpiacon. Eközben a Barátság kőolajvezeték leállása és az alternatív szállítási útvonalak bizonytalansága tovább fokozza a gázolajhiány kockázatát a régióban, ennek kapcsán megszólalt a Mol. Az Index kérdésére válaszolva elmondták: ha a konfliktus elhúzódik, az árak könnyen elszabadulhatnak.
Az iráni konfliktus eszkalálódása súlyos csapást mérhet a globális energiapiacra. A Hormuzi-szoros blokádja a világ kőolajkínálatának 5-6 százalékát, a gázolajexportnak pedig a 20 százalékát érintené. Mivel az Egyesült Államok után a Közel-Kelet Európa második legfontosabb dízelbeszállítója, a kiesés azonnali termékhiányhoz és jelentős áremelkedéshez vezethet. Bár Közép-Európába nem érkezik közvetlen szállítmány a szoroson keresztül, a globális piaci hatások begyűrűzése elkerülhetetlen.
Szabó Szabolcs, a Mol-csoport értéklánc-menedzsmentért felelős ügyvezető igazgatója szerint az üzemanyagpiac árazása felfelé mutat, a jelenlegi helyzet pedig rendkívül sérülékeny és kaotikus. A szakember úgy véli, ha a konfliktus elhúzódik, az árak könnyen elszabadulhatnak. A dízelpiacot eleve feszíti az orosz finomítók elleni támadások sorozata és a nyugati finomítói karbantartási szezon. Ezt tovább súlyosbítják az uniós szankciók, vagyis az orosz eredetű termékek kitiltása. Egy régi piaci mondás szerint 1 százalékos termeléskiesés 10 százalékos dízeldrágulást vonhat maga után. Bár ez az arány ma már túlzó lehet, az áremelkedés iránya egyértelmű.
A hazai ellátásbiztonságot több technikai és logisztikai probléma is nehezíti. A Barátság kőolajvezeték leállása miatt nem érkezik orosz nyersanyag, a Dunai Finomító pedig egy korábbi tűzeset következtében csökkentett kapacitással üzemel. Bár a kisebb feldolgozási volumen miatt átmenetileg kevesebb nyersolajra van szükség, a stratégiai készletek felszabadítása miatt kiviteli tilalom van érvényben, ami regionális egyensúlytalanságot okoz.
A helyzetet tovább bonyolítja a horvát Janaf vállalattal fennálló vita. Bár a nemzetközi szankciók lehetővé tennék az orosz olaj tengeri úton érkező szállítmányainak továbbítását az Adria-vezetéken keresztül, a horvát fél nem ad egyértelmű választ az átengedésről. Eközben a vállalat rendkívül magas tranzitdíjakkal operál.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A Mol álláspontja szerint a szállítócég szereptévesztésben van, amikor a szankciók által nem tiltott alapanyagok továbbítását akadályozza. Az ellátásbiztonság érdekében a diverzifikáció, így az orosz források fenntartása is elengedhetetlen lenne mindaddig, amíg a szükséges technológiai fejlesztések le nem zárulnak.
Izrael-Irán háború 2026: Rakétasorozattal indította a reggelt Irán - Már az éjszaka történt támadások során is többen meghaltak, nagy károk keletkeztek
Kora reggel Iránból indított rakétasorozatok ébresztették az izraelieket az ország nagy részén vasárnap.
Rengetegen nézik most ezt a térképet - Döbbenetes látványt nyújt Irán, Irak és Izrael lezárt, üres légtere
Irán, Izrael és Irak után az Egyesült Arab Emírségek "részleges és átmeneti" légtérzárat jelentett be, és hasonló lépést tett Szíria, Kuvait és Katar is.
Izrael-Irán háború 2026: óvóhelyeken várnak a Közel-Keleten lévő magyarok, több mint ezren kértek már segítséget - Most extra mobilnetet is kapnak
Izraelben óvóhelyeken várják a magyarok a légicsapások végét, ezután tudnak csak elutazni az országból.
Műholdfelvételeken látszik, hogy számos tartályhajó megállt a szoroshoz közeli nagyobb kikötőknél.
Drónokkal vadászna a rendőrség az engedély nélkül épített teraszokra, melléképületekre, garázsokra, tárolókra - Már így is milliós bírságokat szabtak ki: nem lacafacáznak Nagyváradon
A helyi rendőrség 2024 óta végzi azzal a céllal, hogy beazonosítsa a három évnél régebben megkezdett, engedély nélküli épületeket. Hamarosan drónok segíthetik a munkát.
Bár az eset komoly aggodalmat váltott ki, a hatóságok egyelőre nem erősítették meg, hogy az épületet közvetlen találat érte volna.
Izrael-Irán háború 2026: több száz amerikai katona meghalt, illetve megsebesült az iráni válaszcsapásokban
Bahreinben, Jordániában, Katarban, Kuvaitban, az Egyesült Arab Emírségekben és Szaúd-Arábiában működő amerikai támaszpontokat támadtak vagy próbáltak támadni.
Már a Bloomberg is riadóztat: jelentősen drágulhat az olaj ára az Irán elleni amerikai támadás miatt
A hírügynökség úgy látja, hogy a konfliktus kiterjedése akár a globális kínálatot is érezhetően szűkítheti, ami gyorsan tovább emelheti az árakat.
A konfliktusnak már több halálos áldozata is van több ország területén is.
Döntöttek: már ki is lőtték a medvét, miután az fényes nappal rátámadt egy férfira a saját kertjében
A bukaresti kormány novemberben egyszerűsítette a medvetámadások esetén alkalmazandó eljárást, lehetővé téve, hogy azonnal kilőjék a településekre bejáró barnamedvéket.
Sorra törlik a járataikat a légitársaságok az iráni háború kitörése miatt: erre figyeljen, aki most utazna
A Wizzair bejelentette, hogy a jövő héten Izraelbe, Dubajba, Abu-Dzabiba és Ammánba sem indít repülőgépeket.
Egyelőre korai megmondani, hogy a támadások milyen hatásfokkal értek célba, hiszen csak néhány órája kezdődött el a konfliktus.
Az ügynökség célja, hogy 2028-tól évente legalább egy leszállást hajtsanak végre.
Izrael megtámadta Iránt, azóta Irán lezárta légterét. Most bejelentést tett az amerikai elnök is.
Izrael szombat reggel megelőző csapást mért Iránra, ezzel párhuzamosan pedig az egész országra kiterjedő szükségállapotot hirdettek ki.
A szemünk előtt íródik át a 21. század: akkor ennek lőttek, nemhogy a magyarok, de Európa és az USA sem rúghat labdába
2026-ban a világ újszülöttjeinek 85 százaléka Afrikában és Ázsiában jön világra, miközben Európa részesedése alig haladja meg a 4 százalékot.
Az ukrán elnök jelezte, hogy kész személyesen is tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
Brüsszelben hetek óta formálódik egy kompromisszumos javaslat, amely uniós forrásokkal ösztönözné az orosz energiahordozóktól függő tagállamokat, hogy leváljanak.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-