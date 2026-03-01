Már elkerülhetetlen az olajár-emelkedés az iráni háború miatt? - Megszólalt a Mol: semmi biztatót nem mondtak

Az amerikai–izraeli katonai fellépés és a Hormuzi-szoros esetleges lezárása miatt jelentős drágulás várható a hazai üzemanyagpiacon. Eközben a Barátság kőolajvezeték leállása és az alternatív szállítási útvonalak bizonytalansága tovább fokozza a gázolajhiány kockázatát a régióban, ennek kapcsán megszólalt a Mol. Az Index kérdésére válaszolva elmondták: ha a konfliktus elhúzódik, az árak könnyen elszabadulhatnak.

Az iráni konfliktus eszkalálódása súlyos csapást mérhet a globális energiapiacra. A Hormuzi-szoros blokádja a világ kőolajkínálatának 5-6 százalékát, a gázolajexportnak pedig a 20 százalékát érintené. Mivel az Egyesült Államok után a Közel-Kelet Európa második legfontosabb dízelbeszállítója, a kiesés azonnali termékhiányhoz és jelentős áremelkedéshez vezethet. Bár Közép-Európába nem érkezik közvetlen szállítmány a szoroson keresztül, a globális piaci hatások begyűrűzése elkerülhetetlen.

Szabó Szabolcs, a Mol-csoport értéklánc-menedzsmentért felelős ügyvezető igazgatója szerint az üzemanyagpiac árazása felfelé mutat, a jelenlegi helyzet pedig rendkívül sérülékeny és kaotikus. A szakember úgy véli, ha a konfliktus elhúzódik, az árak könnyen elszabadulhatnak. A dízelpiacot eleve feszíti az orosz finomítók elleni támadások sorozata és a nyugati finomítói karbantartási szezon. Ezt tovább súlyosbítják az uniós szankciók, vagyis az orosz eredetű termékek kitiltása. Egy régi piaci mondás szerint 1 százalékos termeléskiesés 10 százalékos dízeldrágulást vonhat maga után. Bár ez az arány ma már túlzó lehet, az áremelkedés iránya egyértelmű.

A hazai ellátásbiztonságot több technikai és logisztikai probléma is nehezíti. A Barátság kőolajvezeték leállása miatt nem érkezik orosz nyersanyag, a Dunai Finomító pedig egy korábbi tűzeset következtében csökkentett kapacitással üzemel. Bár a kisebb feldolgozási volumen miatt átmenetileg kevesebb nyersolajra van szükség, a stratégiai készletek felszabadítása miatt kiviteli tilalom van érvényben, ami regionális egyensúlytalanságot okoz.

A helyzetet tovább bonyolítja a horvát Janaf vállalattal fennálló vita. Bár a nemzetközi szankciók lehetővé tennék az orosz olaj tengeri úton érkező szállítmányainak továbbítását az Adria-vezetéken keresztül, a horvát fél nem ad egyértelmű választ az átengedésről. Eközben a vállalat rendkívül magas tranzitdíjakkal operál.

A Mol álláspontja szerint a szállítócég szereptévesztésben van, amikor a szankciók által nem tiltott alapanyagok továbbítását akadályozza. Az ellátásbiztonság érdekében a diverzifikáció, így az orosz források fenntartása is elengedhetetlen lenne mindaddig, amíg a szükséges technológiai fejlesztések le nem zárulnak.