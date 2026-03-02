Keményen üzent a horvát miniszterelnök: alaptalanok a magyar félelmek, gond nélkül jöhetne az olaj az Adria-vezetéken

Andrej Plenković horvát miniszterelnök szerint az Adria-kőolajvezeték nemcsak biztonságosabb, de lényegesen olcsóbb alternatívát is kínál Magyarország és Szlovákia ellátására a Barátság vezetékkel szemben. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a rendszer kapacitása elegendő a két ország igényeinek kielégítésére - tudósított a Portfolio.

A politikus az Euronewsnak nyilatkozva kifejezetten Magyarországot és Szlovákiát említette, amikor az Adria-vezetéket ajánlotta elsődleges szállítási útvonalként.

Bár a magyar kormány korábban kétségeit fejezte ki a rendszer műszaki alkalmasságával kapcsolatban, Plenković határozottan állítja, hogy az ellátás nem ütközne akadályokba. Rámutatott, hogy a vezeték éves kapacitása a térség irányába eléri a 14 millió tonnát.

A horvát miniszterelnök érvelése szerint a váltás mellett szóló egyik legfontosabb tényező a költséghatékonyság. Az Adria-vezetéken alkalmazott tranzitdíj ugyanis mindössze a harmada a Barátság kőolajvezetéken fizetendő összegnek.