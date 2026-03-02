2026. március 4. szerda Kázmér
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Olaj, gáz vagy vízszállítás csővezeték szelepekkel a füvön.
Gazdaság

Keményen üzent a horvát miniszterelnök: alaptalanok a magyar félelmek, gond nélkül jöhetne az olaj az Adria-vezetéken

Pénzcentrum
2026. március 2. 12:39

Andrej Plenković horvát miniszterelnök szerint az Adria-kőolajvezeték nemcsak biztonságosabb, de lényegesen olcsóbb alternatívát is kínál Magyarország és Szlovákia ellátására a Barátság vezetékkel szemben. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a rendszer kapacitása elegendő a két ország igényeinek kielégítésére - tudósított a Portfolio.

A politikus az Euronewsnak nyilatkozva kifejezetten Magyarországot és Szlovákiát említette, amikor az Adria-vezetéket ajánlotta elsődleges szállítási útvonalként.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár a magyar kormány korábban kétségeit fejezte ki a rendszer műszaki alkalmasságával kapcsolatban, Plenković határozottan állítja, hogy az ellátás nem ütközne akadályokba. Rámutatott, hogy a vezeték éves kapacitása a térség irányába eléri a 14 millió tonnát.

Kapcsolódó cikkeink:

A horvát miniszterelnök érvelése szerint a váltás mellett szóló egyik legfontosabb tényező a költséghatékonyság. Az Adria-vezetéken alkalmazott tranzitdíj ugyanis mindössze a harmada a Barátság kőolajvezetéken fizetendő összegnek.
Címlapkép: Getty Images
#horvátország #magyarország #gazdaság #szlovákia #adria #ár #energetika #olajár #barátság kőolajvezeték #kőolaj #energiaellátás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:32
13:20
13:03
12:50
12:43
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 3. 16:50
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
iO Charts  |  2026. március 4. 11:39
Több mint Bitcoin: Mire jó valójában a kriptovaluta és a blokklánc technológia?
A legtöbb ember szemében a kriptopiac kimerül annyiban, hogy veszünk valami digitális érmét, és várj...
Bankmonitor  |  2026. március 4. 10:16
Januárban is dübörgött a lakáshitelezés
Az MNB statisztikái alapján januárban is 250 milliárd forintot meghaladó összegben kötöttek a magyar...
MEDIA1  |  2026. március 4. 09:46
Marosi Viktor lett az InStyle Men új főszerkesztője
A Trend FM-től és a Radiocafé-tól néhány hónapja távozó rádiós műsorvezető, Marosi Viktor most az In...
Holdblog  |  2026. március 3. 10:40
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszaford...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 4.
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
2026. március 3.
Örökre megváltozhat a magyarok bevásárlása: vallott a WOLT hazai vezére, tömegek már így költenek
2026. március 4.
Kegyetlen jóslat érkezett: hamar beüthet az ársokk Magyarországon, ez minden tervet felülírhat
2026. március 4.
Nem semmi, ami történik: ez a márka robbant be a magyar autópiac élére, mindenkit lenyomott
2026. március 4.
NGM: lelövik a csaló webáruházakat, hamarosan elindul a ROSTA, többezer kereskedő kap kockázati besorolást
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 4. szerda
Kázmér
10. hét
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Súlyos figyelmeztetés érkezett: Magyarország lehet az iráni konfliktus egyik legnagyobb vesztese Európában?
2
1 hete
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
3
1 hete
Nagy változás lesz a gázszámlákkal: most közölte az MVM a friss dátumokat – erről mindenkinek tudnia kell
4
1 hete
Már le is ment a szavazás az euró magyarországi bevezetéséről: sokakat meglep az eredmény - erre kell készülni
5
2 napja
Itt a bejelentés, rengeteg hazai bevásárlóközpontot vásároltak fel: komoly átalakítás kezdődik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Integrál önrészesedés
a bagatell-károk kiszűrésének módszere. a minimális térítendő kárösszeg meghatározásával. Ha a kár az integrál önrész alatt marad, a biztosító nem térít, ha viszont fölötte van, akkor - levonás nélkül - megfizeti az egész kárt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 4. 13:32
Bejelentette Szijjártó Péter: a mai napon Putyinnal fog tárgyalni Moszkvában - ez lesz a téma
Pénzcentrum  |  2026. március 4. 13:03
Kegyetlen jóslat érkezett: hamar beüthet az ársokk Magyarországon, ez minden tervet felülírhat
Agrárszektor  |  2026. március 4. 12:31
Rengeteg magyar kertben van ilyen fa: hamarosan az összes eltűnhet
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel