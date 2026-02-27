2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
Budapest, 2025. február 26.
Világ

Előkerült egy levél, amiben Orbán Viktor a vétók visszavonásáról beszél: ezt várja el cserébe az EU-tól a miniszterelnök

Pénzcentrum
2026. február 27. 09:11

Orbán Viktor az Európai Tanács elnökének küldött levelében jelezte: kész visszavonni vétóját, amennyiben az Európai Unió vezetésével, valamint magyar és szlovák szakértők bevonásával felmérik a Barátság kőolajvezetékben keletkezett károkat.

Egy, a Politico birtokába jutott, António Costának címzett dokumentum szerint a magyar miniszterelnök tisztában van azzal, milyen politikai nehézségeket okozott a decemberi uniós csúcson kialkudott hitelcsomag budapesti blokkolása.

A vétó feloldásához azonban a magyar kormány komoly feltételt szabott: ragaszkodik egy tényfeltáró küldöttséghez, amely a vezeték állapotát ellenőrizné. Orbán Viktor ígérete szerint Magyarország elfogadná a vizsgálat megállapításait.

A lapnak nyilatkozó uniós tisztségviselő megerősítette a kérés átvételét, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy biztonsági okokból egy ilyen delegáció kiküldése rendkívül bonyolult feladat.

A kőolajszállítás a január 27-i orosz támadás óta szünetel a Barátság vezetéken. Egyelőre nem tisztázott, mi áll a leállás hátterében. Kérdéses, hogy az ukrán fél szándékosan késlelteti-e a helyreállítást, vagy a javítások időigénye, a kapacitáshiány, illetve az infrastruktúrát érő folyamatos orosz támadások nehezítik a munkát.

A vezeték leállása miatt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a múlt héten jelentette be, hogy Magyarország mindaddig blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelcsomagot, amíg a szállítás újra nem indul. A hét elején a miniszterelnök tovább keményített álláspontján, és jelezte: a kormány az Oroszország elleni újabb szankciós csomag elfogadását is megakadályozza.

#európai unió #ukrajna #oroszország #világ #orbán viktor #szíjjártó péter #barátság kőolajvezeték #külpolitika #orosz-ukrán háború #szankciók #kőolaj

