Az ukrán elnök videóüzenetében arról beszélt, hogy a cél a biztonsági garanciákról szóló egyeztetések lezárása és egy esetleges államfői találkozó előkészítése.
Előkerült egy levél, amiben Orbán Viktor a vétók visszavonásáról beszél: ezt várja el cserébe az EU-tól a miniszterelnök
Orbán Viktor az Európai Tanács elnökének küldött levelében jelezte: kész visszavonni vétóját, amennyiben az Európai Unió vezetésével, valamint magyar és szlovák szakértők bevonásával felmérik a Barátság kőolajvezetékben keletkezett károkat.
Egy, a Politico birtokába jutott, António Costának címzett dokumentum szerint a magyar miniszterelnök tisztában van azzal, milyen politikai nehézségeket okozott a decemberi uniós csúcson kialkudott hitelcsomag budapesti blokkolása.
A vétó feloldásához azonban a magyar kormány komoly feltételt szabott: ragaszkodik egy tényfeltáró küldöttséghez, amely a vezeték állapotát ellenőrizné. Orbán Viktor ígérete szerint Magyarország elfogadná a vizsgálat megállapításait.
A lapnak nyilatkozó uniós tisztségviselő megerősítette a kérés átvételét, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy biztonsági okokból egy ilyen delegáció kiküldése rendkívül bonyolult feladat.
A kőolajszállítás a január 27-i orosz támadás óta szünetel a Barátság vezetéken. Egyelőre nem tisztázott, mi áll a leállás hátterében. Kérdéses, hogy az ukrán fél szándékosan késlelteti-e a helyreállítást, vagy a javítások időigénye, a kapacitáshiány, illetve az infrastruktúrát érő folyamatos orosz támadások nehezítik a munkát.
A vezeték leállása miatt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a múlt héten jelentette be, hogy Magyarország mindaddig blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelcsomagot, amíg a szállítás újra nem indul. A hét elején a miniszterelnök tovább keményített álláspontján, és jelezte: a kormány az Oroszország elleni újabb szankciós csomag elfogadását is megakadályozza.
Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök telefonon egyeztetett a háború lezárásának lehetőségeiről.
Ursula von der Leyen arra kérte Volodimir Zelenszkijt, hogy gyorsítsák fel a Barátság kőolajvezeték helyreállítási munkálatait.
Sem Magyarország, sem Szlovákia ellátása nincs közvetlen veszélyben.
Keményen üzent Zelenszkij a Barátság-vezetékről: Orbán Viktornak Putyinnal kell tárgyalnia a megoldásról
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök határozottan visszautasította a magyar kormány vádjait, amelyek szerint Kijev politikai okokból állította volna le a Barátság kőolajvezetéket.
A brit belügyminisztérium szerdai tájékoztatása szerint ezentúl nem engedik be az országba azokat, akik nem váltották ki az online beutazási engedélyt.
A logisztikai óriás a New York-i Nemzetközi Kereskedelmi Bíróságon nyújtotta be keresetét, teljes visszatérítést követelve az úgynevezett IEEPA-vámokra.
