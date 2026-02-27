Előkerült egy levél, amiben Orbán Viktor a vétók visszavonásáról beszél: ezt várja el cserébe az EU-tól a miniszterelnök

Orbán Viktor az Európai Tanács elnökének küldött levelében jelezte: kész visszavonni vétóját, amennyiben az Európai Unió vezetésével, valamint magyar és szlovák szakértők bevonásával felmérik a Barátság kőolajvezetékben keletkezett károkat.

Egy, a Politico birtokába jutott, António Costának címzett dokumentum szerint a magyar miniszterelnök tisztában van azzal, milyen politikai nehézségeket okozott a decemberi uniós csúcson kialkudott hitelcsomag budapesti blokkolása.

A vétó feloldásához azonban a magyar kormány komoly feltételt szabott: ragaszkodik egy tényfeltáró küldöttséghez, amely a vezeték állapotát ellenőrizné. Orbán Viktor ígérete szerint Magyarország elfogadná a vizsgálat megállapításait.

A lapnak nyilatkozó uniós tisztségviselő megerősítette a kérés átvételét, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy biztonsági okokból egy ilyen delegáció kiküldése rendkívül bonyolult feladat.

A kőolajszállítás a január 27-i orosz támadás óta szünetel a Barátság vezetéken. Egyelőre nem tisztázott, mi áll a leállás hátterében. Kérdéses, hogy az ukrán fél szándékosan késlelteti-e a helyreállítást, vagy a javítások időigénye, a kapacitáshiány, illetve az infrastruktúrát érő folyamatos orosz támadások nehezítik a munkát.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A vezeték leállása miatt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a múlt héten jelentette be, hogy Magyarország mindaddig blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelcsomagot, amíg a szállítás újra nem indul. A hét elején a miniszterelnök tovább keményített álláspontján, és jelezte: a kormány az Oroszország elleni újabb szankciós csomag elfogadását is megakadályozza.