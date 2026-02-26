2026. február 26. csütörtök Edina
Phenjan, 2024. május 15.A KCNA észak-koreai állami hírügynökség képén Kim Dzsongün elsõszámú észak-koreai vezetõ, a Koreai Munkapárt fõtitkára, a Nemzetvédelmi Bizottság elsõ elnöke és a lánya, Kim Dzsue az új phenjani Dzsonvi u
Világ

Kim Dzsongun 13 éves lánya lett a rakétaprogram igazgatója

Pénzcentrum
2026. február 26. 15:17

Dél-koreai hírszerzési értesülések szerint Észak-Korea vezetőjének 13 éves lánya nemcsak új néven szerepelhet a belső körökben, hanem már a rakétaprogram irányításában is szerepet kaphatott. A fejlemények az utódlás kérdését is új megvilágításba helyezik, írja a The Chosun Daily.

Dél-koreai kormányzati források szerint a hatóságok olyan információkhoz jutottak, amelyek alapján az eddig „Kim Ju-ae” néven ismert lányt valójában „Kim Ju-hae”-ként azonosítják. A hírszerzés emellett arról is beszámolt, hogy a fiatal lány a „rakéták főigazgatójaként” tevékenykedhet, miközben a phenjani 9. Munkapárti Kongresszus eseményeit február 19-e óta fokozott figyelemmel kísérik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kim Dzsongun az elmúlt időszakban rendszeresen magával vitte lányát nukleáris és rakétatesztek helyszíneire. A dél-koreai hírszerzés értékelése szerint ezzel párhuzamosan olyan szerepet is kijelölhetett számára, amely lehetővé teszi, hogy már fiatalon befolyást szerezzen a hadsereg felett. Bár hivatalosan Jang Chang-ha tölti be a rakétaprogram főigazgatói posztját, az értesülések szerint Kim lánya tábornokoktól kap jelentéseket, és iránymutatásokat is ad.

Kapcsolódó cikkeink:

A Nemzeti Hírszerző Szolgálat február 12-én tájékoztatta a parlament illetékes bizottságát arról, hogy a jelenlegi folyamat „az utóddá kijelölés szakaszának” tekinthető. A beszámoló szerint olyan jelek is mutatkoznak, hogy a lány bizonyos szakpolitikai kérdésekben véleményt formál.

Az észak-koreai állami média először 2022 novemberében ismerte el hivatalosan a gyermek létezését, amikor „szeretett gyermek”-ként említette őt egy interkontinentális ballisztikus rakéta, a „Hwasong–17” tesztindításán. Nevét azonban azóta sem közölték. Hasonló eljárás volt megfigyelhető apja esetében is: Kim Jong-un nevét egészen 2010 szeptemberéig nem hozták nyilvánosságra, amikor hivatalosan megkapta a „Néphadsereg tábornoka” címet, és kijelölt utóddá vált.

A „Ju-ae” név először 2013-ban került nyilvánosságra, amikor Dennis Rodman egy brit médiának adott interjúban azt állította: karjában tarthatta Kim Dzsongun lányát, akit Ju-ae néven említett. Ryu Hyun-woo, Észak-Korea kuvaiti nagykövetségének egykori ügyvivője – aki 2019-ben disszidált –, arról számolt be, hogy a név jelentése „fő szeretet”, és Kim személyes kívánságát tükrözte: azt szerette volna, ha lánya sokak által szeretett gyermek lesz. Ezt állítólag apósának, Jeon Il-chunnak – a 39-es Iroda egykori vezetőjének – is elmondta, aki a Kim-család pénzalapjait kezelte.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az utóbbi időben ugyanakkor más névváltozatok is felmerültek, például a „Ju-ye” vagy a „Ju-hye”. Nem kizárt, hogy a névváltoztatás az utódlási folyamat része. Hasonló történt korábban is: Kim Dzsongun nevét egy ideig „Kim Jong-woon”-ként ismerték külső források, ám később megerősítést nyert a „Kim Jong-un” forma. Egyes feltételezések szerint a névváltoztatás 2009-ben, az utóddá jelölés idején történt, amikor a „felhő” jelentésű írásjegyet a „kegyelem” jelentésűre cserélték.

Címlapi kép: MTI/MTVA
