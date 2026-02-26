A több mint 100 ezer tonnás vízkiszorítású hadihajó négy napot töltött a görög szigeten, ahol a NATO-támaszpont készleteiből töltötték fel.
Kim Dzsongun 13 éves lánya lett a rakétaprogram igazgatója
Dél-koreai hírszerzési értesülések szerint Észak-Korea vezetőjének 13 éves lánya nemcsak új néven szerepelhet a belső körökben, hanem már a rakétaprogram irányításában is szerepet kaphatott. A fejlemények az utódlás kérdését is új megvilágításba helyezik, írja a The Chosun Daily.
Dél-koreai kormányzati források szerint a hatóságok olyan információkhoz jutottak, amelyek alapján az eddig „Kim Ju-ae” néven ismert lányt valójában „Kim Ju-hae”-ként azonosítják. A hírszerzés emellett arról is beszámolt, hogy a fiatal lány a „rakéták főigazgatójaként” tevékenykedhet, miközben a phenjani 9. Munkapárti Kongresszus eseményeit február 19-e óta fokozott figyelemmel kísérik.
Kim Dzsongun az elmúlt időszakban rendszeresen magával vitte lányát nukleáris és rakétatesztek helyszíneire. A dél-koreai hírszerzés értékelése szerint ezzel párhuzamosan olyan szerepet is kijelölhetett számára, amely lehetővé teszi, hogy már fiatalon befolyást szerezzen a hadsereg felett. Bár hivatalosan Jang Chang-ha tölti be a rakétaprogram főigazgatói posztját, az értesülések szerint Kim lánya tábornokoktól kap jelentéseket, és iránymutatásokat is ad.
A Nemzeti Hírszerző Szolgálat február 12-én tájékoztatta a parlament illetékes bizottságát arról, hogy a jelenlegi folyamat „az utóddá kijelölés szakaszának” tekinthető. A beszámoló szerint olyan jelek is mutatkoznak, hogy a lány bizonyos szakpolitikai kérdésekben véleményt formál.
Az észak-koreai állami média először 2022 novemberében ismerte el hivatalosan a gyermek létezését, amikor „szeretett gyermek”-ként említette őt egy interkontinentális ballisztikus rakéta, a „Hwasong–17” tesztindításán. Nevét azonban azóta sem közölték. Hasonló eljárás volt megfigyelhető apja esetében is: Kim Jong-un nevét egészen 2010 szeptemberéig nem hozták nyilvánosságra, amikor hivatalosan megkapta a „Néphadsereg tábornoka” címet, és kijelölt utóddá vált.
A „Ju-ae” név először 2013-ban került nyilvánosságra, amikor Dennis Rodman egy brit médiának adott interjúban azt állította: karjában tarthatta Kim Dzsongun lányát, akit Ju-ae néven említett. Ryu Hyun-woo, Észak-Korea kuvaiti nagykövetségének egykori ügyvivője – aki 2019-ben disszidált –, arról számolt be, hogy a név jelentése „fő szeretet”, és Kim személyes kívánságát tükrözte: azt szerette volna, ha lánya sokak által szeretett gyermek lesz. Ezt állítólag apósának, Jeon Il-chunnak – a 39-es Iroda egykori vezetőjének – is elmondta, aki a Kim-család pénzalapjait kezelte.
Az utóbbi időben ugyanakkor más névváltozatok is felmerültek, például a „Ju-ye” vagy a „Ju-hye”. Nem kizárt, hogy a névváltoztatás az utódlási folyamat része. Hasonló történt korábban is: Kim Dzsongun nevét egy ideig „Kim Jong-woon”-ként ismerték külső források, ám később megerősítést nyert a „Kim Jong-un” forma. Egyes feltételezések szerint a névváltoztatás 2009-ben, az utóddá jelölés idején történt, amikor a „felhő” jelentésű írásjegyet a „kegyelem” jelentésűre cserélték.
