Hihetetlen: 98 évesen futócsúcsot döntött a Balatonszárszón élő legendás magyar matematikus

Hihetetlen teljesítményre képes a Balatonszárszón élő Obádovics J. Gyula professzor: a 98 esztendős matematikus az országos szenior atlétikai bajnokságon a 95+ korcsoportban a 60 méteres síkfutásban aranyérmet szerzett, ráadásul magyar rekordot is felállított. Az eddigi csúcsot, 18,07 másodpercet, 17,85 másodperces idővel adta át az utókor számára.
A bajai születésű professzor, Obádovics Gyula nevét kevesen nem ismerik Magyarországon. Generációk nőttek fel a matematika könyvén, amelyet ő írt, és a számítástechnika-oktatás kidolgozásában is jelentős szerepet vállalt. 55 évig állt az egyetemi katedrán, és máig a tudományos élet aktív szereplője. A Balatonszárszón élő legendás matematikus és egyetemi oktató 98 évesen is minden nap a Balaton partján fut, metszi a szőlőt, dolgozik és könyvet ír - de erről korábban itt írt a HelloVidék. Most pedig újabb magyar bajnoki címmel büszkélkedhet Gyula bácsi!
Az 1927-ben született sportember tavaly nyáron a 100 méteres síkfutásban sem talált legyőzőre a budapesti Ikarus Atlétikai Pályán, így az idei fedettpályás szezon sem indult másként: a BOK Sportcsarnokban rendezett országos bajnokságon egyedüliként képviselte a 95 év felettieket. A veterán atléta a 95+ kategóriában a 60 méteres síkfutásban szerzett aranyérmet a szenior országos bajnokságon. Obádovics professzor módszeres felkészüléssel, unokája segítségével készült a viadalra, külön hangsúlyt fektetve a pihenésre, nyújtásra és az izomzat karbantartására – szerinte ezek a hosszú élet titkai.
Bár az atléták 35 éves kortól több korcsoportban versenyeztek, a 98 éves veterán nemcsak dobogóra állhatott, hanem saját korosztályában új rekordot is felállított, ezzel ismét bizonyítva, hogy az életkor nem lehet akadály a sportban. Obádovics J. Gyula a fedettpályás szezon után sem tűzött ki kisebb célokat: tervei szerint a következő szabadtéri bajnokságon is rajthoz áll, ha egészsége engedi - adta hírül a Sonline.
A Balatonszárszón élő Gyula bácsi 98 éves kora ellenére sem pihen, hihetetlenül aktív mind a mai napig. Az NLC videójában elmesélte, hogy mindennapjai szorosan összekapcsolódnak a mozgással és az alkotással:
