A kőolajszállítás a január 27-i orosz támadás óta szünetel a Barátság vezetéken.
Forr a levegő a NATO és Oroszország között: brutális amerikai haderő gyűlt össze az orosz határnál
Mintegy tízezer amerikai katona tartózkodik jelenleg Lengyelországban, és a közeljövőben nem várható létszámcsökkentés – erről beszélt Oroszország lengyelországi ügyvivője egy interjúban. A nyilatkozat szerint az amerikai jelenlét nem bővült jelentősen az elmúlt évben, de fennmarad, szemlézte a Portfolio.
Körülbelül tízezer amerikai katona állomásozik jelenleg Lengyelország területén – jelentette ki Andrej Ordas, Oroszország lengyelországi ügyvivője a TASzSz hírügynökségnek adott interjújában.
A diplomata nyilvánosan elérhető adatokra hivatkozva közölte, hogy az amerikai katonák többsége rotációs rendszerben teljesít szolgálatot. Hangsúlyozta: a tavalyi év során nem történt számottevő bővülés az Egyesült Államok katonai jelenlétében Lengyelországban.
Ugyanakkor Ordas arra is felhívta a figyelmet, hogy Washington nem tervezi a csapatlétszám csökkentését. Ezt korábban Donald Trump amerikai elnök is megerősítette, amikor a davosi Világgazdasági Fórum keretében egyeztetett lengyel partnerével.
Az orosz diplomata nyilatkozata alapján tehát a jelenlegi amerikai katonai jelenlét stabil marad, és rövid távon nem várható változás a Lengyelországban állomásozó erők létszámában.
A két ország már Genfben ült tárgyalóasztalhoz, miközben az amerikai csapatok a Közel-Keleten a legnagyobb telepítésnél tartanak 2003 óta.
Rendkívüli beruházások és példátlan tervek rajzolódnak ki a Fehér Ház körül.
A magyar adat nem azt jelenti, hogy kimagaslóan népszerű lenne Trump, hanem azt, hogy az EU-n belül itt a legkisebb az elutasítás mértéke.
A phenjani pártkongresszust is kiemelten figyelik, mert a lány állítólag már tábornokoktól kap jelentéseket.
A több mint 100 ezer tonnás vízkiszorítású hadihajó négy napot töltött a görög szigeten, ahol a NATO-támaszpont készleteiből töltötték fel.
Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök telefonon egyeztetett a háború lezárásának lehetőségeiről.
Ursula von der Leyen arra kérte Volodimir Zelenszkijt, hogy gyorsítsák fel a Barátság kőolajvezeték helyreállítási munkálatait.
Sem Magyarország, sem Szlovákia ellátása nincs közvetlen veszélyben.
Bár a népszavazás pontos időpontjáról még nem született végleges döntés, a tervek szerint a választók a közeljövőben az urnák elé járulhatna.
Vladiszlav Vlaszjuk szerint Magyarország és Szlovákia lépése megzavarhatná az amerikai közvetítéssel zajló orosz–ukrán béketárgyalásokat is.
Zelenszkij elmondása szerint a támadások az energetikai infrastruktúrát, valamint a vasúti és vízhálózatot célozták.
A szabályok értelmében a végleges elnevezésre a felfedező tehet javaslatot, a csillagász pedig ezzel a jogával élt a három égitest esetében.
Most érkezett: rengeteg irat hiányzik az Epstein-aktákból, a Trump-ra nézve terhelőket is eltüntették
Több Epstein-áldozat is panaszt tett, mivel hiába keresték saját vallomásaikat a minisztérium honlapján.
Az Egyesült Államok jelenleg a második öbölháború óta a legnagyobb tengeri és légi haderő-összpontosítást hajtja végre a Közel-Keleten.
Keményen üzent Zelenszkij a Barátság-vezetékről: Orbán Viktornak Putyinnal kell tárgyalnia a megoldásról
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök határozottan visszautasította a magyar kormány vádjait, amelyek szerint Kijev politikai okokból állította volna le a Barátság kőolajvezetéket.
Andrást múlt csütörtökön őrizetbe is vették közhivatali tisztséget betöltő személy által elkövetett kötelezettségszegés gyanújával.
Eljött a pillanat: mostantól csak beutazási engedéllyel lehet belépni az Egyesült Királyság területére
A brit belügyminisztérium szerdai tájékoztatása szerint ezentúl nem engedik be az országba azokat, akik nem váltották ki az online beutazási engedélyt.
Itt az első óriáscég, ami kártérítést követel Trump vámjai miatt: ez még sokba fog kerülni az USA-nak
A logisztikai óriás a New York-i Nemzetközi Kereskedelmi Bíróságon nyújtotta be keresetét, teljes visszatérítést követelve az úgynevezett IEEPA-vámokra.
Az ukrán fél arról tájékoztatta a szlovák üzemeltetőt, hogy egy nap halasztással, várhatóan csütörtökön indulhat újra a kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken.
