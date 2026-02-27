Mintegy tízezer amerikai katona tartózkodik jelenleg Lengyelországban, és a közeljövőben nem várható létszámcsökkentés – erről beszélt Oroszország lengyelországi ügyvivője egy interjúban. A nyilatkozat szerint az amerikai jelenlét nem bővült jelentősen az elmúlt évben, de fennmarad, szemlézte a Portfolio.

Körülbelül tízezer amerikai katona állomásozik jelenleg Lengyelország területén – jelentette ki Andrej Ordas, Oroszország lengyelországi ügyvivője a TASzSz hírügynökségnek adott interjújában.

A diplomata nyilvánosan elérhető adatokra hivatkozva közölte, hogy az amerikai katonák többsége rotációs rendszerben teljesít szolgálatot. Hangsúlyozta: a tavalyi év során nem történt számottevő bővülés az Egyesült Államok katonai jelenlétében Lengyelországban.

Ugyanakkor Ordas arra is felhívta a figyelmet, hogy Washington nem tervezi a csapatlétszám csökkentését. Ezt korábban Donald Trump amerikai elnök is megerősítette, amikor a davosi Világgazdasági Fórum keretében egyeztetett lengyel partnerével.

Az orosz diplomata nyilatkozata alapján tehát a jelenlegi amerikai katonai jelenlét stabil marad, és rövid távon nem várható változás a Lengyelországban állomásozó erők létszámában.