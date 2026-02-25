2026. február 25. szerda Géza
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Digitálisan létrehozott űrjelenet a Földhöz hasonló bolygó keringési pályájáról, más holdakkal, fényes kék csillaggal, köddel és más kis csillagokkal és galaxisokkal a háttérben. Tökéletes tudományos-fantasztikus, futurisztikus vag
Világ

Kisbolygókat neveztek el Tarr Béláról és Krasznahorkai Lászlóról

Pénzcentrum
2026. február 25. 16:22

Sárneczky Krisztián csillagász felfedezései nyomán újabb magyar neveket kaptak a Naprendszer kisbolygói, miután a Nemzetközi Csillagászati Unió február 23-án jóváhagyta a javasolt elnevezéseket. Az égitestek ezentúl a Kossuth-díjas író, Krasznahorkai László, a Kossuth-díjas filmrendező, Tarr Béla, valamint az elismert geológusprofesszor, Kubovics Imre nevét viselik - írja a 24.hu  

A Sárneczky Krisztián által már húsz évvel ezelőtt észlelt csillagképek mindeddig csupán ideiglenes jelöléssel szerepeltek a nyilvántartásban, most azonban kiderült: újfent Tarr Béla és Krasznahorkai László nevét viselik az égitestek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szabályok értelmében a végleges elnevezésre a felfedező tehet javaslatot, a csillagász pedig ezzel a jogával élt a három égitest esetében.

Sárneczky Krisztián a világ egyik legaktívabb kisbolygóvadásza, akinek köszönhetően számos magyar vonatkozású aszteroida kering a Naprendszerben. Munkásságának sokszínűségét jelzi, hogy tavaly – Kiss László közreműködésével – Mihalik Enikő szupermodellről is elneveztek egy általa felfedezett égitestet.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #film #magyar #világ #tudomány #természettudomány #űr #űrkutatás #csillagászat #irodalom #krasznahorkai lászló

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:45
17:34
17:29
17:15
17:06
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 25.
Egyre mélyül a digitális válság Magyarországon: a fiatalok fizethetik meg a mobilfüggőség árát, sokak szülei teljesen tehetetlenek
2026. február 24.
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
2026. február 25.
Óriási változás előtt állnak a magyar vásárlók: sokan nem állnak készen arra, ami ezután jönni fog
2026. február 25.
Retail reset: végső visszaszámlálás, olyan jön 2026-ban, amire még nem volt példa a kiskereskedelemben
2026. február 25.
Ekkora fizetéssel már jómódúnak mondhatod magad Magyarországon: rengetegen csúsznak ki a középosztályból
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 25. szerda
Géza
9. hét
Február 25.
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Magára maradhat Orbán Viktor Trump béketanácsában: már csak ezen az egy emberen múlik, lesz-e ott más európai vezető rajta kívül
2
2 napja
Hamarosan csatlakozhat az EU-hoz a világ egyik leggazdagabb országa: felgyorsulnak az események
3
6 napja
Fordulat az ukrán dízelügyben: megszólalt a lengyel állami olajcég, teljesen mást mondanak, mint Magyarország
4
4 napja
Súlyos figyelmeztetést küldött a kormánynak az IMF: az adósságpálya fenntarthatatlan, mentőcsomagra nincs esély
5
1 hete
Kiakadt Magyarország szomszédja, amiért hazánk gépei védik a légterüket: erős üzenetet küldtek Trumpnak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Időszakos biztosítások
határozott időre kötött biztosítási szerződések. A biztosító csak a szerződésben naptárilag - év, hó, nap, óra, perc - megjelölt időszakra vállalja a kockázatot. Az időszak leteltével a szerződés automatikusan megszűnik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 25. 17:29
Erre aztán minden nyugdíjas felkapja a fejét: sokkoló hírek érkeztek a kifizetésekről, erről kevesen tudnak
Pénzcentrum  |  2026. február 25. 16:58
Terrortámadást történt Ukrajnában! Megszólalt Zelenszkij - szerinte ez volt a támadók célja
Agrárszektor  |  2026. február 25. 17:29
Olyan időjárás jön, ami mindent felforgathat Magyarországon
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel