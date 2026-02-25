Kisbolygókat neveztek el Tarr Béláról és Krasznahorkai Lászlóról

Sárneczky Krisztián csillagász felfedezései nyomán újabb magyar neveket kaptak a Naprendszer kisbolygói, miután a Nemzetközi Csillagászati Unió február 23-án jóváhagyta a javasolt elnevezéseket. Az égitestek ezentúl a Kossuth-díjas író, Krasznahorkai László, a Kossuth-díjas filmrendező, Tarr Béla, valamint az elismert geológusprofesszor, Kubovics Imre nevét viselik - írja a 24.hu

A Sárneczky Krisztián által már húsz évvel ezelőtt észlelt csillagképek mindeddig csupán ideiglenes jelöléssel szerepeltek a nyilvántartásban, most azonban kiderült: újfent Tarr Béla és Krasznahorkai László nevét viselik az égitestek.

A szabályok értelmében a végleges elnevezésre a felfedező tehet javaslatot, a csillagász pedig ezzel a jogával élt a három égitest esetében.

Sárneczky Krisztián a világ egyik legaktívabb kisbolygóvadásza, akinek köszönhetően számos magyar vonatkozású aszteroida kering a Naprendszerben. Munkásságának sokszínűségét jelzi, hogy tavaly – Kiss László közreműködésével – Mihalik Enikő szupermodellről is elneveztek egy általa felfedezett égitestet.