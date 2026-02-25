Több Epstein-áldozat is panaszt tett, mivel hiába keresték saját vallomásaikat a minisztérium honlapján.
Kisbolygókat neveztek el Tarr Béláról és Krasznahorkai Lászlóról
Sárneczky Krisztián csillagász felfedezései nyomán újabb magyar neveket kaptak a Naprendszer kisbolygói, miután a Nemzetközi Csillagászati Unió február 23-án jóváhagyta a javasolt elnevezéseket. Az égitestek ezentúl a Kossuth-díjas író, Krasznahorkai László, a Kossuth-díjas filmrendező, Tarr Béla, valamint az elismert geológusprofesszor, Kubovics Imre nevét viselik - írja a 24.hu
A Sárneczky Krisztián által már húsz évvel ezelőtt észlelt csillagképek mindeddig csupán ideiglenes jelöléssel szerepeltek a nyilvántartásban, most azonban kiderült: újfent Tarr Béla és Krasznahorkai László nevét viselik az égitestek.
A szabályok értelmében a végleges elnevezésre a felfedező tehet javaslatot, a csillagász pedig ezzel a jogával élt a három égitest esetében.
Sárneczky Krisztián a világ egyik legaktívabb kisbolygóvadásza, akinek köszönhetően számos magyar vonatkozású aszteroida kering a Naprendszerben. Munkásságának sokszínűségét jelzi, hogy tavaly – Kiss László közreműködésével – Mihalik Enikő szupermodellről is elneveztek egy általa felfedezett égitestet.
Zelenszkij elmondása szerint a támadások az energetikai infrastruktúrát, valamint a vasúti és vízhálózatot célozták.
Keményen üzent Zelenszkij a Barátság-vezetékről: Orbán Viktornak Putyinnal kell tárgyalnia a megoldásról
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök határozottan visszautasította a magyar kormány vádjait, amelyek szerint Kijev politikai okokból állította volna le a Barátság kőolajvezetéket.
Andrást múlt csütörtökön őrizetbe is vették közhivatali tisztséget betöltő személy által elkövetett kötelezettségszegés gyanújával.
Eljött a pillanat: mostantól csak beutazási engedéllyel lehet belépni az Egyesült Királyság területére
A brit belügyminisztérium szerdai tájékoztatása szerint ezentúl nem engedik be az országba azokat, akik nem váltották ki az online beutazási engedélyt.
Itt az első óriáscég, ami kártérítést követel Trump vámjai miatt: ez még sokba fog kerülni az USA-nak
A logisztikai óriás a New York-i Nemzetközi Kereskedelmi Bíróságon nyújtotta be keresetét, teljes visszatérítést követelve az úgynevezett IEEPA-vámokra.
Az ukrán fél arról tájékoztatta a szlovák üzemeltetőt, hogy egy nap halasztással, várhatóan csütörtökön indulhat újra a kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken.
Az amerikaiak többsége úgy véli, hogy Donald Trump viselkedése kiszámíthatatlanabbá vált az életkorával.
A Pentagon hónapokon át tartó, a legnagyobb titokban zajló felkészülését követően az amerikai csapatok sebészi pontossággal csaptak le Caracasban.
Miközben Kijev a biztonsági garanciákról és a területi kérdésekről egyeztetne, Moszkva részéről egyelőre nem mutatkozik hajlandóság a gyors megegyezésre.
A kínaiaktól készül csúcsfegyvert venni az USA legfőbb ellensége: brutális haragra gerjedhet Donald Trump
A potenciális fegyverüzlet jelentősen növelheti Teherán katonai képességeit, miközben a Közel-Keleten már most is fokozódik a geopolitikai feszültség.
Rengeteg harci repülőgép vár Donald Trump parancsára: egy szavába kerül, és földi pokollá változhat Irán
A The Washington Post elemzése szerint legalább 150 amerikai katonai repülőgép sorakozott fel Irán közelében.
A kutatás szerint az európaiak többsége bízik abban, hogy az EU képes garantálni a biztonságot és a védelmet.
Ukrajna megőrizte államiságát és függetlenségét, az orosz elnök pedig nem érte el stratégiai céljait.
Az Európai Unió megállapítása szerint Donald Trump új vámpolitikája ellentétes a tavaly nyáron kötött transzatlanti kereskedelmi egyezménnyel.
Az Új START lejártával már semmi sem korlátozza az amerikai–orosz nukleáris fegyverkezést.
Volodimir Zelenszkij arra szólította fel az Európai Uniót, hogy tűzzenek ki konkrét dátumot Ukrajna csatlakozására.
Figyelmeztették Donald Trumpot a saját erős emberei: végtelen háborúban ragadhat az USA, ha ezt meglépi
Éles vita bontakozott ki a Trump-kormányzat felső köreiben arról, hogy katonai csapást mérjenek-e Iránra, vagy inkább a diplomáciának engedjenek teret.
A grönlandi jégtakaró, Nyugat-Antarktisz jege, valamint az állandóan fagyos talaj olvadása a legvalószínűbb billenőpont.
