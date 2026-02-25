A szabályok értelmében a végleges elnevezésre a felfedező tehet javaslatot, a csillagász pedig ezzel a jogával élt a három égitest esetében.
Terrortámadást történt Ukrajnában! Megszólalt Zelenszkij - szerinte ez volt a támadók célja
Terrorcselekmény történt vasárnap hajnalban a nyugat-ukrajnai Lvivben: a robbantásokban egy fiatal rendőrnő életét vesztette, és több tucatnyian megsebesültek. Ezzel egy időben Oroszország nagyszabású rakéta- és dróntámadást mért az ország több régiójára - írta meg a CNN.
A robbanások akkor történtek, amikor a rendőrök egy betöréses lopásról szóló segélyhívásra érkeztek a városközpont közelében. A Lviv megyei ügyészség közlése szerint az első robbanószerkezet a helyszínre érkező járőrök mellett, a második pedig a megerősítésként kiküldött egység közelében lépett működésbe. Az előzetes vizsgálatok alapján házi készítésű bombákat rejtettek el a szemeteskukákban.
Az áldozat a 23 éves Viktorija Szpilka járőr volt, aki tavaly ment feleségül rendőr kollégájához. Az ügyészség súlyos következményekkel járó terrorcselekmény miatt indított nyomozást. Volodimir Zelenszkij elnök közölte, hogy több személyt őrizetbe vettek, köztük egy 33 éves nőt, akit a lengyel határ közelében, Sztarij Szambirban fogtak el. A rendőrség tájékoztatása szerint a gyanúsított egy oroszországi megbízó utasítására hajtotta végre a támadást.
Az éjszaka folyamán Oroszország 50 rakétát és közel 300 drónt vetett be Ukrajna ellen. Ez volt a legnagyobb mennyiségű, egyetlen éjszaka alatt kilőtt rakéta február 3-a óta. A támadások Kijevet és hat másik területet érintettek Szumitól Odesszáig. A főváros térségében egy ember életét vesztette, nyolcan pedig megsebesültek.
Zelenszkij elmondása szerint a támadások az energetikai infrastruktúrát, valamint a vasúti és vízhálózatot célozták. Az elnök hozzátette: egyetlen hét alatt Oroszország több mint 1300 támadódrónt, 1400 irányított légibombát és 96 különféle rakétát – köztük több tucat ballisztikus rakétát – indított Ukrajna ellen. "Olyan rendszerekre van szükségünk, amelyek hatékonyan elhárítják a ballisztikus fenyegetéseket" – fogalmazott.
Az egyik orosz rakétacsapás az amerikai Mondelēz multinacionális vállalat észak-ukrajnai gyárát találta el, ahol édességeket és csokoládét gyártottak. Andrij Szibiha külügyminiszter hangsúlyozta, hogy az üzem nem katonai célpont, hanem egy az 1990-es évek óta működő, világmárkákat előállító gyár. A létesítmény ukrán munkavállalókat foglalkoztat, és az ukrán, valamint az amerikai gazdasághoz egyaránt hozzájárul. Az éjszaka során egyébként Moszkva négy repülőterén is átmenetileg korlátozták a forgalmat az ukrán drónok miatt.
Andrást múlt csütörtökön őrizetbe is vették közhivatali tisztséget betöltő személy által elkövetett kötelezettségszegés gyanújával.
Eljött a pillanat: mostantól csak beutazási engedéllyel lehet belépni az Egyesült Királyság területére
A brit belügyminisztérium szerdai tájékoztatása szerint ezentúl nem engedik be az országba azokat, akik nem váltották ki az online beutazási engedélyt.
Itt az első óriáscég, ami kártérítést követel Trump vámjai miatt: ez még sokba fog kerülni az USA-nak
A logisztikai óriás a New York-i Nemzetközi Kereskedelmi Bíróságon nyújtotta be keresetét, teljes visszatérítést követelve az úgynevezett IEEPA-vámokra.
Az ukrán fél arról tájékoztatta a szlovák üzemeltetőt, hogy egy nap halasztással, várhatóan csütörtökön indulhat újra a kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken.
Az amerikaiak többsége úgy véli, hogy Donald Trump viselkedése kiszámíthatatlanabbá vált az életkorával.
A Pentagon hónapokon át tartó, a legnagyobb titokban zajló felkészülését követően az amerikai csapatok sebészi pontossággal csaptak le Caracasban.
Miközben Kijev a biztonsági garanciákról és a területi kérdésekről egyeztetne, Moszkva részéről egyelőre nem mutatkozik hajlandóság a gyors megegyezésre.
A kínaiaktól készül csúcsfegyvert venni az USA legfőbb ellensége: brutális haragra gerjedhet Donald Trump
A potenciális fegyverüzlet jelentősen növelheti Teherán katonai képességeit, miközben a Közel-Keleten már most is fokozódik a geopolitikai feszültség.
Rengeteg harci repülőgép vár Donald Trump parancsára: egy szavába kerül, és földi pokollá változhat Irán
A The Washington Post elemzése szerint legalább 150 amerikai katonai repülőgép sorakozott fel Irán közelében.
A kutatás szerint az európaiak többsége bízik abban, hogy az EU képes garantálni a biztonságot és a védelmet.
Ukrajna megőrizte államiságát és függetlenségét, az orosz elnök pedig nem érte el stratégiai céljait.
Az Európai Unió megállapítása szerint Donald Trump új vámpolitikája ellentétes a tavaly nyáron kötött transzatlanti kereskedelmi egyezménnyel.
Az Új START lejártával már semmi sem korlátozza az amerikai–orosz nukleáris fegyverkezést.
Volodimir Zelenszkij arra szólította fel az Európai Uniót, hogy tűzzenek ki konkrét dátumot Ukrajna csatlakozására.
Figyelmeztették Donald Trumpot a saját erős emberei: végtelen háborúban ragadhat az USA, ha ezt meglépi
Éles vita bontakozott ki a Trump-kormányzat felső köreiben arról, hogy katonai csapást mérjenek-e Iránra, vagy inkább a diplomáciának engedjenek teret.
A grönlandi jégtakaró, Nyugat-Antarktisz jege, valamint az állandóan fagyos talaj olvadása a legvalószínűbb billenőpont.
Moszkva egy hatályos megállapodás miatt szándékosan titkolja az ukrajnai béketárgyalások részleteit.
A korábban 2027-re tervezett voksolásra akár már idén augusztusban sor kerülhet.
