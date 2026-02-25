2026. február 25. szerda Géza
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kijev, 2022. március 12.Az ukrán elnöki sajtóhivatal által közreadott és a Facebook közösségi oldalon megjelentetett képen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszél Kijevben 2022. március 12-én hajnalban. Vlagyimir Putyin orosz elnök f
Világ

Terrortámadást történt Ukrajnában! Megszólalt Zelenszkij - szerinte ez volt a támadók célja

Pénzcentrum
2026. február 25. 16:58

Terrorcselekmény történt vasárnap hajnalban a nyugat-ukrajnai Lvivben: a robbantásokban egy fiatal rendőrnő életét vesztette, és több tucatnyian megsebesültek. Ezzel egy időben Oroszország nagyszabású rakéta- és dróntámadást mért az ország több régiójára - írta meg a CNN.

A robbanások akkor történtek, amikor a rendőrök egy betöréses lopásról szóló segélyhívásra érkeztek a városközpont közelében. A Lviv megyei ügyészség közlése szerint az első robbanószerkezet a helyszínre érkező járőrök mellett, a második pedig a megerősítésként kiküldött egység közelében lépett működésbe. Az előzetes vizsgálatok alapján házi készítésű bombákat rejtettek el a szemeteskukákban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az áldozat a 23 éves Viktorija Szpilka járőr volt, aki tavaly ment feleségül rendőr kollégájához. Az ügyészség súlyos következményekkel járó terrorcselekmény miatt indított nyomozást. Volodimir Zelenszkij elnök közölte, hogy több személyt őrizetbe vettek, köztük egy 33 éves nőt, akit a lengyel határ közelében, Sztarij Szambirban fogtak el. A rendőrség tájékoztatása szerint a gyanúsított egy oroszországi megbízó utasítására hajtotta végre a támadást.

Az éjszaka folyamán Oroszország 50 rakétát és közel 300 drónt vetett be Ukrajna ellen. Ez volt a legnagyobb mennyiségű, egyetlen éjszaka alatt kilőtt rakéta február 3-a óta. A támadások Kijevet és hat másik területet érintettek Szumitól Odesszáig. A főváros térségében egy ember életét vesztette, nyolcan pedig megsebesültek.

Zelenszkij elmondása szerint a támadások az energetikai infrastruktúrát, valamint a vasúti és vízhálózatot célozták. Az elnök hozzátette: egyetlen hét alatt Oroszország több mint 1300 támadódrónt, 1400 irányított légibombát és 96 különféle rakétát – köztük több tucat ballisztikus rakétát – indított Ukrajna ellen. "Olyan rendszerekre van szükségünk, amelyek hatékonyan elhárítják a ballisztikus fenyegetéseket" – fogalmazott.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az egyik orosz rakétacsapás az amerikai Mondelēz multinacionális vállalat észak-ukrajnai gyárát találta el, ahol édességeket és csokoládét gyártottak. Andrij Szibiha külügyminiszter hangsúlyozta, hogy az üzem nem katonai célpont, hanem egy az 1990-es évek óta működő, világmárkákat előállító gyár. A létesítmény ukrán munkavállalókat foglalkoztat, és az ukrán, valamint az amerikai gazdasághoz egyaránt hozzájárul. Az éjszaka során egyébként Moszkva négy repülőterén is átmenetileg korlátozták a forgalmat az ukrán drónok miatt.

Kapcsolódó cikkeink:
#ukrajna #oroszország #világ #drón #támadás #energetika #terrorcselekmény #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #rakéta

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:45
17:34
17:29
17:15
17:06
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 25.
Egyre mélyül a digitális válság Magyarországon: a fiatalok fizethetik meg a mobilfüggőség árát, sokak szülei teljesen tehetetlenek
2026. február 24.
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
2026. február 25.
Óriási változás előtt állnak a magyar vásárlók: sokan nem állnak készen arra, ami ezután jönni fog
2026. február 25.
Retail reset: végső visszaszámlálás, olyan jön 2026-ban, amire még nem volt példa a kiskereskedelemben
2026. február 25.
Ekkora fizetéssel már jómódúnak mondhatod magad Magyarországon: rengetegen csúsznak ki a középosztályból
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 25. szerda
Géza
9. hét
Február 25.
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Magára maradhat Orbán Viktor Trump béketanácsában: már csak ezen az egy emberen múlik, lesz-e ott más európai vezető rajta kívül
2
2 napja
Hamarosan csatlakozhat az EU-hoz a világ egyik leggazdagabb országa: felgyorsulnak az események
3
6 napja
Fordulat az ukrán dízelügyben: megszólalt a lengyel állami olajcég, teljesen mást mondanak, mint Magyarország
4
4 napja
Súlyos figyelmeztetést küldött a kormánynak az IMF: az adósságpálya fenntarthatatlan, mentőcsomagra nincs esély
5
1 hete
Kiakadt Magyarország szomszédja, amiért hazánk gépei védik a légterüket: erős üzenetet küldtek Trumpnak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Időszakos biztosítások
határozott időre kötött biztosítási szerződések. A biztosító csak a szerződésben naptárilag - év, hó, nap, óra, perc - megjelölt időszakra vállalja a kockázatot. Az időszak leteltével a szerződés automatikusan megszűnik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 25. 17:29
Erre aztán minden nyugdíjas felkapja a fejét: sokkoló hírek érkeztek a kifizetésekről, erről kevesen tudnak
Pénzcentrum  |  2026. február 25. 16:29
Nagy váltás a bolti akcióknál: így spórol most a többség, ezt sokan nem gondolták volna
Agrárszektor  |  2026. február 25. 17:29
Olyan időjárás jön, ami mindent felforgathat Magyarországon
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel