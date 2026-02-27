A csapatok rotációs rendszerben szolgálnak, és Washington egyelőre nem tervezi a létszám csökkentését.
Titkos tervezet került az asztalra: új szakaszba léphet az iráni atomvita
Lezárult Genfben az iráni atomprogramról szóló tárgyalások harmadik fordulója, amelyen az Egyesült Államok és Irán közvetlen egyeztetéseket folytatott Omán közvetítésével. Az ománi külügyminiszter, Badr al-Buszaidi a megbeszélések után arról számolt be, hogy „jelentős előrelépések” történtek, és a felek a fővárosaikban zajló konzultációk után rövidesen ismét tárgyalóasztalhoz ülhetnek.
A közvetítő szerint a folyamat következő lépése technikai szintű egyeztetés lehet, amelyet a jövő héten Bécsben terveznek megtartani. Ezeken a szakértői tárgyalásokon már egy lehetséges megállapodás részleteit is kidolgozhatják, ha sikerül közelíteni az álláspontokat.
A tárgyalások középpontjában továbbra is az áll, hogy Washington meg akarja akadályozni Irán nukleáris fegyverhez jutását, míg Teherán kitart amellett, hogy atomprogramja békés célokat szolgál. Irán ugyanakkor jelezte, kész lehet korlátozni nukleáris tevékenységének egy részét, amennyiben cserébe enyhítik vagy feloldják a gazdasági szankciókat.
A diplomáciai folyamat részeként Teherán egy új megállapodástervezetet is átadott az amerikai félnek, ennek tartalma azonban nem került nyilvánosságra. A háttéregyeztetésekben a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója, Rafael Grossi is részt vesz, ami jelzi, hogy az ellenőrzési és felügyeleti kérdések kiemelt szerepet kapnak a lehetséges egyezségben.
Az iráni sajtó beszámolói szerint az ománi külügyminiszter a tárgyalások előtt több kulcsszereplővel is egyeztetett, köztük az amerikai elnöki különmegbízottal és az amerikai diplomáciai csapat tagjaival. A megbeszélések hangulatát konstruktívnak és céltudatosnak írták le, miközben a közvetítő hangsúlyozta, hogy Omán nyitott az új, kreatív megoldásokra a megállapodás előmozdítása érdekében.
Bejelentette az ázsiai atomhatalom: nyílt háborúban állnak Afganisztánnal - durva következménye lehet
A feszültséget tovább fokozta a február 6-i iszlámábádi öngyilkos merénylet, amelyet egy síita mecsetben követtek el, és 31 ember életét követelte.
Most érkezett: rengeteg irat hiányzik az Epstein-aktákból, a Trump-ra nézve terhelőket is eltüntették
Több Epstein-áldozat is panaszt tett, mivel hiába keresték saját vallomásaikat a minisztérium honlapján.
Keményen üzent Zelenszkij a Barátság-vezetékről: Orbán Viktornak Putyinnal kell tárgyalnia a megoldásról
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök határozottan visszautasította a magyar kormány vádjait, amelyek szerint Kijev politikai okokból állította volna le a Barátság kőolajvezetéket.
Andrást múlt csütörtökön őrizetbe is vették közhivatali tisztséget betöltő személy által elkövetett kötelezettségszegés gyanújával.
Eljött a pillanat: mostantól csak beutazási engedéllyel lehet belépni az Egyesült Királyság területére
A brit belügyminisztérium szerdai tájékoztatása szerint ezentúl nem engedik be az országba azokat, akik nem váltották ki az online beutazási engedélyt.
Itt az első óriáscég, ami kártérítést követel Trump vámjai miatt: ez még sokba fog kerülni az USA-nak
A logisztikai óriás a New York-i Nemzetközi Kereskedelmi Bíróságon nyújtotta be keresetét, teljes visszatérítést követelve az úgynevezett IEEPA-vámokra.
