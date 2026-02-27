Titkos tervezet került az asztalra: új szakaszba léphet az iráni atomvita

Lezárult Genfben az iráni atomprogramról szóló tárgyalások harmadik fordulója, amelyen az Egyesült Államok és Irán közvetlen egyeztetéseket folytatott Omán közvetítésével. Az ománi külügyminiszter, Badr al-Buszaidi a megbeszélések után arról számolt be, hogy „jelentős előrelépések” történtek, és a felek a fővárosaikban zajló konzultációk után rövidesen ismét tárgyalóasztalhoz ülhetnek.

A közvetítő szerint a folyamat következő lépése technikai szintű egyeztetés lehet, amelyet a jövő héten Bécsben terveznek megtartani. Ezeken a szakértői tárgyalásokon már egy lehetséges megállapodás részleteit is kidolgozhatják, ha sikerül közelíteni az álláspontokat.

A tárgyalások középpontjában továbbra is az áll, hogy Washington meg akarja akadályozni Irán nukleáris fegyverhez jutását, míg Teherán kitart amellett, hogy atomprogramja békés célokat szolgál. Irán ugyanakkor jelezte, kész lehet korlátozni nukleáris tevékenységének egy részét, amennyiben cserébe enyhítik vagy feloldják a gazdasági szankciókat.

A diplomáciai folyamat részeként Teherán egy új megállapodástervezetet is átadott az amerikai félnek, ennek tartalma azonban nem került nyilvánosságra. A háttéregyeztetésekben a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója, Rafael Grossi is részt vesz, ami jelzi, hogy az ellenőrzési és felügyeleti kérdések kiemelt szerepet kapnak a lehetséges egyezségben.

Az iráni sajtó beszámolói szerint az ománi külügyminiszter a tárgyalások előtt több kulcsszereplővel is egyeztetett, köztük az amerikai elnöki különmegbízottal és az amerikai diplomáciai csapat tagjaival. A megbeszélések hangulatát konstruktívnak és céltudatosnak írták le, miközben a közvetítő hangsúlyozta, hogy Omán nyitott az új, kreatív megoldásokra a megállapodás előmozdítása érdekében.